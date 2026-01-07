Mabrouk Gold SMC Pro Investor Edition

Domine el mercado del oro con Mabrouk Gold SMC Pro - ¡La mejor elección del inversor!

Mabrouk Gold SMC Pro es un sistema de trading algorítmico premium diseñado para operadores que exigen precisión de nivel institucional y protección absoluta del capital. Específicamente optimizado para XAUUSD (Oro), este EA utiliza Smart Money Concepts (SMC) para identificar barridos de liquidez de alta probabilidad, asegurando que usted entre en el mercado sólo cuando las probabilidades estén a su favor.

Rendimiento y estabilidad probados:

Potencial de reducción cero: Logró un notable Drawdown del 0,00% en backtests M5 especializados, mostrando su precisión quirúrgica de entrada.

Estrategia de alto rendimiento: Ha demostrado su capacidad para generar rentabilidades mensuales constantes de entre el 10% y el 25%, en perfecta consonancia con las expectativas de los inversores profesionales.

Dominio del Drawdown bajo: Mantuvo una reducción máxima increíblemente baja de sólo el 2,85% en el marco temporal H1 durante un año completo de pruebas.

Lógica de negociación activa: Ejecutó más de 18.800 operaciones con una alta tasa de ganancias, demostrando su fiabilidad en diversas condiciones de mercado.

Características clave para inversores profesionales:

Motor dinámico de riesgo automático: Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del saldo de su cuenta, ya sea de 500 $ o de 100.000 $, siguiendo estrictamente su riesgo preferido del 0,5% al 1% por operación.

Escudo de protección del capital: Incluye Objetivos de Ganancias Diarias y Límites de Pérdidas Diarias incorporados para asegurar sus ganancias y evitar las operaciones emocionales.

Sin estrategias arriesgadas: Estrictamente NO Grid y NO Martingale. Cada operación está protegida por un firme Stop Loss y Take Profit.

Lógica de Liquidez Inteligente: Diseñado para operar en los picos de la sesión de Nueva York, capturando los movimientos más rentables del oro.

🔥 OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO (Tiempo limitado):

Ofrecemos un precio anticipado exclusivo para los primeros miembros de nuestra comunidad:

Primeras 10 Licencias: Sólo 99 $ * Precio normal: 250 $ (Una vez vendidas las 10 primeras copias).

Aproveche esta oferta limitada y asegúrese hoy mismo su EA Gold de nivel institucional.