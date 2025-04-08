Mabrouk Gold Sentinel

Titular: El Escalador Híbrido Definitivo - Alto Crecimiento con Recuperación Inteligente
Descripción:
¿Está cansado de los EAs "Santo Grial" que revientan las cuentas? Conozca Mabrouk Gold Sentinel, un algoritmo de trading profesional diseñado específicamente para el XAUUSD y los principales pares de divisas.
A diferencia de los Martingales tradicionales, nuestro EA utiliza un sistema de Escalado de Liquidez Adaptativo. Identifica las brechas de precios institucionales clave y entra en operaciones con precisión quirúrgica, garantizando la menor caída posible y maximizando la recuperación durante la volatilidad del mercado.
¿Por qué elegir Mabrouk Gold Sentinel?
Rendimiento probado: Diseñado para alcanzar un crecimiento semanal del 5% - 10% sobre una base de 10.000 $.
Recuperación inteligente: Utiliza un modelo matemático de precio-paso (350 puntos) para convertir las rachas perdedoras en cestas de beneficios.
Hard Equity Protection: Escudo de seguridad incorporado que cierra todas las posiciones si se alcanza un límite de riesgo específico.
Complejidad cero: Configuración optimizada por defecto. Plug and Play" en M15 o H1.
A prueba de futuro: Codificado para las condiciones de mercado de 2026 con filtros avanzados de diferencial y deslizamiento.
Configuración recomendada:
Saldo Mínimo: $1,000 (Recomendado $10,000 para un escalamiento óptimo).
Pares: XAUUSD (Oro), GBPUSD, EURUSD.
Marco temporal: M15 (Agresivo) o H1 (Conservador).
