Titanium Algo Guard Pro

اسم المنتج: Titanio Algo Guard Lite (مجاني)
الوصف:
روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة.
المميزات الرئيسية:
إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر.
حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظروف السوق.
سهولة الاستخدام: لا يتطلب إعدادات معقدة، فقط قم بتركيبه على الزوج المفضل لديك (يفضل EURUSD) وسيبدأ العمل فوراً.
تداول آمن: يفتح صفقة واحدة فقط في كل مرة لتجنب التعرض الزائد للمخاطر.
متوافق مع الذهب والعملات: تم تحسين الكود ليعمل بكفاءة على الذهب (XAUUSD) والعملات الرئيسية.
نصيحة للاستخدام: يفضل استخدامه على إطار الساعة (H1) لزوج EURUSD أو الإطار اليومي (D1) للذهب.
ثالثاً: الوصف بالإنجليزية (Descripción en inglés)
Nombre del producto: Titanio Algo Guard Lite (GRATIS)
Descripción:
Titanium Algo Guard es una robusta solución de trading automatizado diseñada para traders que priorizan la seguridad y la longevidad de la cuenta. Emplea una sofisticada estrategia de acción de precios combinada con un estricto marco de gestión de riesgos para proteger su capital de la volatilidad del mercado.
Características principales:
Gestión inteligente del riesgo: Calcula automáticamente el tamaño de lote óptimo en función del saldo de su cuenta y los requisitos del broker.
Protección Stop-Out: Salvaguardas integradas para evitar el agotamiento del margen, manteniendo su cuenta a salvo durante la alta volatilidad.
Plug & Play: No necesita configuraciones complejas. Simplemente conéctelo a su par favorito (Optimizado para EURUSD) y déjelo trabajar.
Una operación cada vez: Se centra en la calidad por encima de la cantidad, asegurando que su cuenta nunca esté sobreapalancada.
Compatibilidad Multi-Activos: Codificado por expertos para manejar los principales pares de divisas y el oro (XAUUSD).
El mejor rendimiento:
Marco temporal: H1 o D1.
Símbolo: EURUSD, XAUUSD.
Tipo de cuenta: Cualquiera (se recomienda cobertura).
245237776
236
245237776 2025.12.22 11:04 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
1154
Respuesta del desarrollador Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed 2025.12.22 11:37
​"Hello my friend! A huge thank you for your incredible support and the 5-star rating! It’s users like you who inspire us to keep pushing the boundaries of trading technology.
​Titanium Guard Algo Pro (the engine behind this work) was built with one core mission: Absolute Safety. I am confident that its 'Neuro-Shield' logic will provide the stability you're looking for.
​Please test it thoroughly, and if you have any feedback or need a custom .set file for a specific pair, don't hesitate to send me a private message. I’m here to ensure you have a professional experience.
​Welcome to the elite circle of Titanium users! Happy trading!"
Respuesta al comentario