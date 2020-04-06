Gold Vortex Safe Manager
- Asesores Expertos
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Versión: 4.0
- Activaciones: 5
Descripción:
Smart Trade Manager Safe es un robot de trading automatizado simple y seguro para MT5, diseñado tanto para principiantes como para traders profesionales. Abre automáticamente operaciones de compra mientras gestiona el riesgo con Stop Loss y Take Profit fijos.
Características:
Abre automáticamente operaciones de compra en cualquier par de divisas.
Gestiona el riesgo con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit.
Utiliza un Número Mágico único para distinguir sus operaciones.
Funciona en cualquier marco temporal y en los principales pares de divisas.
Ligero y no consume recursos del sistema.
Versión segura sin errores de codificación, lista para pruebas de demostración antes de su uso en vivo.
Notas:
Esta es una versión inicial apta para prueba o para el listado de MQL5 Market.
Futuras actualizaciones incluirán: operaciones de venta, Trailing Stop, y un rendimiento mejorado para un mayor potencial de beneficios.