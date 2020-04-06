Gold Vortex Safe Manager

Descripción:
Smart Trade Manager Safe es un robot de trading automatizado simple y seguro para MT5, diseñado tanto para principiantes como para traders profesionales. Abre automáticamente operaciones de compra mientras gestiona el riesgo con Stop Loss y Take Profit fijos.

Características:

Abre automáticamente operaciones de compra en cualquier par de divisas.

Gestiona el riesgo con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit.

Utiliza un Número Mágico único para distinguir sus operaciones.

Funciona en cualquier marco temporal y en los principales pares de divisas.

Ligero y no consume recursos del sistema.

Versión segura sin errores de codificación, lista para pruebas de demostración antes de su uso en vivo.


Notas:

Esta es una versión inicial apta para prueba o para el listado de MQL5 Market.

Futuras actualizaciones incluirán: operaciones de venta, Trailing Stop, y un rendimiento mejorado para un mayor potencial de beneficios.


