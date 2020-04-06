Titanium News Sniper

Descripción del producto (نسخة المتجر)
Titular:
🔥 OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO: ¡Consigue tu copia por sólo 49 dólares! (Próximo precio: $79, Precio final: $149) 🔥
Titanium News Sniper AI es un sistema de trading de grado profesional diseñado específicamente para dominar el mercado durante eventos noticiosos de alto impacto. A diferencia de los bots tradicionales que apuestan por las noticias, este Asesor Experto utiliza una avanzada Lógica de Barrido de Liquidez y Análisis de Volatilidad para identificar "trampas" institucionales y operar junto al Dinero Inteligente.
¿Por qué Titanium News Sniper AI?
Detección Inteligente de Liquidez: Identifica grupos clave (Buy Stops/Sell Stops) y espera un "Barrido" antes de entrar.
Protección Anti-Spike: Utiliza un filtro basado en ATR para evitar entrar durante tendencias de mercado "suicidas".
Lógica Institucional: No Martingale, No Grid, No Averaging. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit estrictamente calculados.
Spread & Slippage Guard: El bot se detiene automáticamente durante la ampliación extrema del spread para proteger su capital.
Preparado para la firma Prop: Construido con la configuración de gestión de riesgos que cumplan con las principales normas Prop Firm (FTMO, MyForexFunds, etc).
Características principales:
Totalmente automatizado: Escanea el mercado 24/5 en busca de configuraciones de alta probabilidad.
Punto de equilibrio con un clic: Protege sus ganancias tan pronto como el precio se mueve a su favor.
Diseño modular: Optimizado para XAUUSD (Oro), GBPUSD, y EURUSD.
Configuración Cero Compleja: La configuración por defecto ya está optimizada para uso profesional.
Cómo utilizarlo:
Adjunte el EA a un gráfico de 5 minutos (M5) o de 15 minutos (M15).
Asegúrese de que la opción "Permitir trading automático" está activada.
Saldo mínimo recomendado: $100.
¡Únase hoy mismo al círculo de élite de los operadores de noticias!

Desarrollador: Mabrouk Mahdy


وصف المنتج (النسخة العربية)

العنوان الرئيسي:

🔥 عرض الإطلاق المحدود: ¡احصل على نسختك الآن بـ 49$ فقط! (السعر القادم: 79$، السعر النهائي: 149$) 🔥

روبوت Titanium News Sniper AI هو نظام تداول احترافي مصمم خصيصاً لاقتناص الفرص وقت الأخبار القوية. على عكس الروبوتات التقليدية التي "تقامر" وقت الخبر، يعتمد هذا المستشار الخبير (EA) على منطق "سحب السيولة" (Barrido de liquidez) وتحليل "المال الذكي" (Conceptos de dinero inteligente) لتحديد الأفخاخ المؤسسية والتداول مع الاتجاه الحقيقي للسوق.

لماذا تختار Noticias de titanio Francotirador AI؟

اكتشاف السيولة الذكي: يقوم الروبوت بتحديد مناطق "تجمع السيولة" (Buy/Sell Stops) وينتظر كسرها كاذباً قبل الدخول، مما يضمن دخولك من أفضل نقطة ممكنة.

فلتر الحماية من الانفجار السعري: يستخدم فلتر يعتمد على مؤشر ATR لتجنب الدخول في حركات عشوائية أو انتحارية وقت التقلب الشديد.

إدارة مخاطر صارمة: لا يستخدم الروبوت نظام المضاعفات (Martingala) أو التبريد (Rejilla). كل صفقة محمية بوقف خسارة (SL) وهدف (TP) محددين بدقة.

حماية من السبريد والانزلاق السعري: يتوقف الروبوت آلياً عن العمل إذا اتسع الفارق بين البيع والشراء (Spread) بشكل جنوني، مما يحافظ على رأس مالك.

جاهز لاختبارات شركات التمويل: الروبوت متوافق تماماً مع شروط إدارة المخاطر في شركات مثل FTMO وMFF وغيرها.

المميزات الرئيسية:

آلي بالكامل: يراقب السوق على مدار 24/5 بحثاً عن الفرص عالية الاحتمالية.

نظام تأمين الأرباح (Punto de equilibrio): يقوم بتأمين صفقتك بنقل الاستوب لنقطة الدخول بمجرد تحرك السعر لصالحك.

تحسينات مخصصة: تم ضبط الإعدادات الافتراضية لتناسب الذهب (XAUUSD) وعملات GBPUSD وEURUSD.

سهولة الاستخدام: لا يحتاج لإعدادات معقدة؛ فقط قم بتركيبه على الشارت وسيبدأ العمل فوراً.

طريقة الاستخدام:

ضع الروبوت على فريم 5 دقائق (M5) أو 15 دقيقة (M15).

تأكد من تفعيل خيار "Permitir comercio automatizado".

أقل رصيد منصوح به: 100$.

¡انضم الآن إلى نخبة متداولي الأخبار واحصل على الأداة التي يحتاجها المحترفون!

المطور: مبروك مهدي (Mabrouk Mahdy)

نصيحة أخيرة عند وضع الوصف في MQL5:

في صفحة المنتج، متاح لك وضع وصف باللغة الإنجليزية ووصف باللغة العربية (لو المستخدم فاتح الموقع بالعربي). أنصحك تحط النسختين عشان تضمن وصولك لكل العملاء.

