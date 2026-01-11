Mabrouk RSI Sniper Pro
- Indicadores
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Versión: 1.80
- Activaciones: 5
🔥 Mabrouk RSI Sniper Pro: Indicador de señal de reversión de alta precisión 🔥.
Desbloquee el poder de la acción del precio profesional combinada con el impulso del volumen. Mabrouk RSI Sniper Pro está diseñado para los traders que exigen precisión y fiabilidad. Identifica puntos de inversión de alta probabilidad mediante el análisis de formaciones de velas y picos de volumen.
✅ Características principales:
Cero Repintado: Las señales son permanentes una vez que la vela se cierra.
Volumen Filtrado: Sólo se muestran las señales con fuerte convicción de mercado.
Acción del Precio Inteligente: Detecta patrones envolventes y reversiones de ruptura.
Totalmente personalizable: Ajuste los desplazamientos, tamaños y colores de las flechas para adaptarlos a su estilo.
Rendimiento optimizado: Código ligero que no ralentizará tu plataforma.
🎯 Cómo operar:
Flecha Azul: Oportunidad potencial de compra en la reversión del mercado.
Flecha Roja: Oportunidad potencial de Venta en el agotamiento del mercado.
Mejore sus operaciones con el Mabrouk Sniper hoy mismo.