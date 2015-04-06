XAU Smart Trend EA

Aquí tiene una descripción profesional y convincente de su Asesor Experto en inglés. Puede usar esto para el MQL5 Market, un GitHub README, o su Portafolio Personal.

XAU/USD Trend Master EA

Solución de Alta Precisión para Operar con Oro

XAU/USD Trend Master es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAU/USD) en el marco temporal M15. El EA combina la lógica institucional de seguimiento de tendencias con el filtrado del impulso y la gestión profesional del riesgo para ofrecer un enfoque de negociación equilibrado y disciplinado.

### Estrategia principal

El EA utiliza un sistema de doble confirmación para garantizar entradas de alta probabilidad:

* Detección de tendencias: Utiliza un sistema dual de cruce de medias móviles exponenciales (EMA) (Fast EMA 50 / Slow EMA 200). Sólo compra durante una tendencia alcista establecida y vende durante una tendencia bajista.

* Filtro de Momento: Incorpora el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para confirmar la velocidad del precio, asegurando que el EA entra en el mercado cuando la presión de compra/venta está en su punto máximo (RSI > 50 para Compras, RSI < 50 para Ventas).

* Precisión de velas: La lógica se ejecuta estrictamente en la apertura de una nueva barra para evitar el ruido del mercado y los disparadores de "falsa ruptura".

### Características clave

* Gestión inteligente del riesgo: Calcula automáticamente el tamaño de los lotes basándose en un porcentaje fijo del saldo de su cuenta (Por defecto 1%).

* Protección dinámica: Cada operación está protegida por un Stop Loss duro y un Take Profit objetivo, asegurando la preservación del capital.

* Indicadores visuales: Dibuja flechas de compra/venta en tiempo real en el gráfico para facilitar el backtesting y la monitorización.

* Sistema de alertas: Alertas de terminal instantáneas para que nunca se pierda la ejecución de una operación.

* Optimizado para XAU/USD: Específicamente ajustado para la alta volatilidad y liquidez del mercado del Oro.

### Especificaciones técnicas

| Características

|---|---|

| Plataforma de Operaciones MetaTrader 5 (MT5)

| Símbolo XAUUSD / GOLD

| Marco de tiempo M15 (15 minutos)

| Indicadores EMA (50, 200), RSI (14)

| Tamaño del Lote Automático (Basado en Riesgo)

### Cómo Instalar

* Descargue el archivo .mq5.

* Abra su Terminal MT5 -> Archivo -> Abrir Carpeta de Datos.

* Navegue a MQL5/Experts y pegue el archivo.

* Reinicie MT5, arrastre el EA a un gráfico Gold (XAUUSD) M15.

* Habilite Algo Trading en la barra de herramientas superior.

¿Le gustaría que añadiera una sección de "Descargo de responsabilidad" o "Resultados de Backtesting" a esta descripción?