Renko Pro V7 Final

¡🚀 GOLD RENKO HUNTER PRO V7 - 99% CALIDAD BACKTESTED EA PARA XAUUSD! 🚀

Está cansado de pérdidas interminables en el volátil mercado del Oro? Presentamos el Gold Renko Hunter Pro V7, un Asesor Experto avanzado meticulosamente diseñado para capitalizar las poderosas tendencias del Oro utilizando el análisis inteligente de ladrillos Renko.

¿Por qué elegir Gold Renko Hunter Pro V7?

* Rentabilidad probada: Obtenga ganancias constantes con un impresionante beneficio neto de +11.000 USD con un depósito inicial de 10.000 USD, validado por pruebas retrospectivas de calidad histórica del 99% en XAUUSD, marco temporal H1.
* Precisión potenciada por Renko: Olvídese del ruido de los gráficos basados en el tiempo. Este EA opera exclusivamente en ladrillos Renko, centrándose en la acción del precio puro y movimientos significativos para cortar a través de choppiness mercado.
* Filtrado inteligente de tendencias: Integra un filtro EMA avanzado para confirmar tendencias fuertes, asegurando que las operaciones se colocan en la dirección del impulso y reduciendo las señales falsas.
* Trailing Stop agresivo: Maximiza sus beneficios mediante el trailing stop loss inteligente cerca del precio, asegurando las ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor.
* Simple y eficaz: Diseñado para facilitar su uso. Simplemente conéctelo a su gráfico XAUUSD H1, cargue la configuración recomendada y ¡déjelo trabajar!
* Construido para el Oro: Optimizado específicamente para las características únicas y la volatilidad del XAUUSD, proporcionando una ventaja competitiva.

Características principales:

* Análisis dinámico Renko Brick: Se adapta a la volatilidad del mercado con tamaños de ladrillo personalizables.
* SL/TP fijos: Relaciones riesgo-recompensa claras para cada operación.
* Smart Trailing Stop: Protege los beneficios tan pronto como se produce un movimiento favorable.
* Una sola posición: Estricta gestión del riesgo al permitir sólo una posición abierta a la vez.
* Entradas totalmente personalizables: Ajuste el tamaño del ladrillo, el período de EMA, SL / TP, y la configuración de arrastre para adaptarse a su tolerancia al riesgo.

📊 Rendimiento Backtest (en 10.000 USD de depósito):
* Beneficio Neto Total: +11,757.90 USD
* Factor de ganancia: 1.14
* Calidad del Historial: 99
* Total de operaciones: 1204

---
Consiga hoy mismo su Gold Renko Hunter Pro V7 y ¡transforme su experiencia de trading en Oro!
(Recuerde utilizar un broker fiable con spreads bajos para un rendimiento óptimo).
Otros productos de este autor
Titanium Algo Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
اسم المنتج: Titanio Algo Guard Lite (مجاني) الوصف: روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة. المميزات الرئيسية: إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر. حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظروف الس
Gold Vortex Safe Manager
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Descripción: Smart Trade Manager Safe es un robot de trading automatizado simple y seguro para MT5, diseñado tanto para principiantes como para traders profesionales. Abre automáticamente operaciones de compra mientras gestiona el riesgo con Stop Loss y Take Profit fijos. Características: Abre automáticamente operaciones de compra en cualquier par de divisas. Gestiona el riesgo con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit. Utiliza un Número Mágico único para distinguir sus operaciones. Fun
Auto Expiry Update EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Auto-Expiry Update EA - Robot de Trading Automatizado Profesional Descripción: Auto-Expiry Update EA es un robot de comercio con todas las funciones diseñado para MetaTrader 5. Abre automáticamente operaciones de compra y venta alternativamente sin necesidad de indicadores complejos. El EA viene con un sistema automático de Stop Loss y Take Profit para proteger su capital y asegurar ganancias consistentes. Características principales: Ejecución automática de operaciones de Compra/Venta en or
Gold MACrossover RSI EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
AutoTrader Pro EA - Robot de Trading Automatizado Profesional Descripción: AutoTrader Pro EA es un robot de comercio automatizado con todas las funciones para MetaTrader 5. Abre operaciones de Compra y Venta alternativamente de forma automática sin depender de indicadores complejos. El EA incluye Stop Loss y Take Profit automáticos para proteger su capital y asegurar ganancias consistentes. Características principales: Ejecución automática de operaciones de Compra/Venta en orden alterno. Nú
Aura Gold Scalper X
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Aura Gold Scalper X es un Asesor Experto sofisticado y fiable optimizado específicamente para scalping XAUUSD (Oro) en M5 y M15 marcos de tiempo. Características principales: Estrategia avanzada de cruce de medias móviles combinada con filtro RSI para eliminar señales falsas y capturar operaciones de alta probabilidad. Gestión inteligente del riesgo con Stop Loss, Take Profit y tamaño de lote personalizables Sin técnicas peligrosas como Martingala o Rejilla - se centra en la rentabilidad consis
Gold Vortex AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Asesor Experto) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره: اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition 1. الفلسفة الاستراتيجية (Trading Logic) يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter). تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bandas de Bollinger لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري". تأكيد الانعكا
Gold Trend Pullback EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Gold Trend Pullback EA es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en MT5. El EA opera con la tendencia principal utilizando una estrategia de pullback basada en: EMA 200 para la dirección de la tendencia EMA 50 para la entrada del pullback RSI para confirmación Stop Loss dinámico basado en ATR Características principales: Operaciones sólo XAUUSD Optimizado para M15 marco de tiempo Un comercio a la vez (comercio seguro) Cálculo del lote basado en el ries
XAU Smart Trend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Aquí tiene una descripción profesional y convincente de su Asesor Experto en inglés. Puede usar esto para el MQL5 Market, un GitHub README, o su Portafolio Personal. XAU/USD Trend Master EA Solución de Alta Precisión para Operar con Oro XAU/USD Trend Master es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAU/USD) en el marco temporal M15. El EA combina la lógica institucional de seguimiento de tendencias con el filtrado del impulso y la gestión pr
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
El EA utiliza una sofisticada lógica de "Triple Filtro" para identificar entradas de alta probabilidad: Alineación de Tendencias: Utiliza un sistema de cruce de doble EMA (50/200) para identificar la dirección dominante del mercado. Sólo opera en la dirección de la tendencia a largo plazo. Filtro de Momento: Incorpora el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para asegurar que el precio tiene suficiente velocidad para alcanzar su objetivo, evitando mercados "planos" o laterales. Ejecución de barras: O
AurumTrend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
**AurumTrend EA: Su compañero automatizado para el oro (XAUUSD)** Desbloquee el poder del trading consistente y sin esfuerzo con AurumTrend EA, un Asesor Experto específicamente diseñado para el seguimiento de tendencia constante en Oro (XAUUSD) dentro de la plataforma MetaTrader 5. Aprovechando una sólida estrategia de Media Móvil Simple (SMA), AurumTrend EA analiza inteligentemente el mercado y ejecuta operaciones de compra/venta basadas en los cierres de las velas, proporcionándole una expe
Titanium Scalper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Titanium Scalper Pro V1.0 - Trading de Momento Inteligente Titanium Scalper Pro es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5. Este EA (Asesor Experto) se centra en ráfagas de momentum de alta probabilidad, utilizando una combinación de análisis de Price Action y Filtrado Dinámico RSI para capturar movimientos rápidos del mercado. ¿Por qué Titanium Scalper Pro? Sin métodos peligrosos: Estrictamente NO Martingale, NO Grid, y NO Averagin
Gold Sentinel AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD). المميزات الرئيسية: استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط. إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد. نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر. فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات التذ
BTC Quantum Predator
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Título: BTC Quantum Predator MT5 Subtítulo: Cazador de Tendencias de Bitcoin y Forex de Alta Precisión por Mabrouk Mahdy Descripción del producto: BTC Quantum Predator es un avanzado sistema de trading algorítmico específicamente diseñado para hacer frente a la alta volatilidad del mercado de Cryptocurrency, con un enfoque principal en Bitcoin (BTCUSD). Desarrollado por Mabrouk Mahdy, este Asesor Experto utiliza una sofisticada mezcla de envolventes basadas en la volatilidad y filtrado de impul
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Descripción del producto (نسخة المتجر) Titular: OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO: ¡Consigue tu copia por sólo 49 dólares! (Próximo precio: $79, Precio final: $149) Titanium News Sniper AI es un sistema de trading de grado profesional diseñado específicamente para dominar el mercado durante eventos noticiosos de alto impacto. A diferencia de los bots tradicionales que apuestan por las noticias, este Asesor Experto utiliza una avanzada Lógica de Barrido de Liquidez y Análisis de Volatilidad p
Titanium Guard Pro AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Descripción en español) Título: Titanium Guard Pro - El último escudo de protección de la equidad ¿Cansado de perder sus ganancias debido a la volatilidad del mercado o al trading emocional? ¡Deje de preocuparse! Titanium Guard Pro es su "Interruptor de Seguridad" profesional. Supervisa la equidad de su cuenta 24/7. En el momento en que se alcanza el objetivo de beneficio o el porcentaje de pérdida máxima preestablecidos, aplana instantáneamente todas las posiciones y elimina las órdenes pendie
Crystal Capital Sentinel
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Descripción en inglés (MQL5 Product Page) (Añade esto al final de la descripción) OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO Precio Estándar: ~~$249~~ Precio actual: 149$ (¡Sólo para las 5 primeras copias!) Próximo Precio: $199 (Después de 5 ventas) ¿Por qué el descuento? Queremos construir una comunidad de usuarios exitosos y reunir las primeras reseñas de 5 estrellas. ¡Hazte ya con tu protector "Centinela" antes de que el precio suba a su valor original! الوصف العربي (للمنصات العربية أو الوصف الإضافي)
Titanium Prop Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Titular: Lo último en protección de cuentas para operadores de Prop Firm ¿Tiene miedo de llegar a su Drawdown Diario? Titanium Prop Guard Pro es su socio profesional silencioso que supervisa su capital 24/7. Está diseñado específicamente para los traders que quieren asegurar sus cuentas financiadas y no preocuparse nunca más por incumplir las reglas de Prop Firm. Características principales: ️ Smart Daily Loss Limit: Cierra automáticamente todas las operaciones si su pérdida alcanza el límite
MabroukPro Reversal Master EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Título: MabroukPro Reversal Master EA - Reversión media inteligente para ganancias consistentes. Lema: Desbloquea el Poder de las Reversiones del Mercado con una Gestión Inteligente del Riesgo. [Imagen introductoria aquí: Backtest Captura de pantalla con $ 1,217 + de beneficios y 100% de calidad] Visión General: El MabroukPro Reversal Master EA es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Identifica inteligentemente oportunidades de reversión de medias de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario