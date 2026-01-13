Título del producto: Gold Grid Sentinel Pro MT5

Descripción breve:

El último sistema de rejilla inteligente para el Oro (XAUUSD), diseñado con un algoritmo de recuperación dinámica para maximizar los beneficios mientras se mantiene un drawdown extremadamente bajo (probado en 1,7%).

Descripción completa:

Gold Grid Sentinel Pro no es sólo otro experto en cuadrículas; es una sofisticada herramienta de trading diseñada específicamente para la naturaleza volátil del Oro. La mayoría de los sistemas grid fallan debido a distancias fijas y lotes pesados, pero Sentinel Pro utiliza una Secuencia Matemática Dinámica para adaptarse a los movimientos del mercado.

¿Por qué elegir Gold Grid Sentinel Pro?

Lógica de Recuperación Dinámica: A diferencia de las rejillas tradicionales, nuestro EA utiliza intervalos crecientes (0, 100, 300, 600...) para asegurar que la cuenta pueda soportar largas tendencias sin agotarse.

Estrategia de doble dirección: Captura beneficios tanto de correcciones de precios (Recovery Grid) como de tendencias fuertes (Trend Follower).

Protección de la cuenta (Margin Shield): Control inteligente de márgenes incorporado que evita los "Stop Outs" ajustando las órdenes en función de su saldo disponible.

Drawdown ultrabajo: En un riguroso backtesting, el EA alcanzó un Drawdown máximo récord del 1,78%, lo que lo hace adecuado para inversores conservadores.

Plug & Play: Configuración por defecto optimizada para el Oro (XAUUSD), listo para usar en cualquier cuenta de apalancamiento 1:100 o superior.

Características principales:

Objetivo de beneficio en USD: Establezca su objetivo de beneficio diario o por ciclo en divisa fuerte.

Filtro de diferencial: Evita entradas durante eventos de alta volatilidad o noticias para proteger su capital.

Escalado inteligente del volumen: Totalmente compatible con los tipos de cuenta Hedging y Netting.

Sistema completo de notificaciones: Manténgase al día a través de alertas Push para móviles, correo electrónico o escritorio.

Configuración recomendada:

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Marco temporal: Cualquiera (La lógica se basa en la acción del precio).

Saldo Mínimo: $500 (Para 0.01 lote).

Tipo de cuenta: Raw Spread / ECN para mejores resultados.