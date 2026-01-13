Gold Grid Sentinel Pro
- Asesores Expertos
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Versión: 4.0
- Activaciones: 5
Título del producto: Gold Grid Sentinel Pro MT5
Descripción breve:
El último sistema de rejilla inteligente para el Oro (XAUUSD), diseñado con un algoritmo de recuperación dinámica para maximizar los beneficios mientras se mantiene un drawdown extremadamente bajo (probado en 1,7%).
Descripción completa:
Gold Grid Sentinel Pro no es sólo otro experto en cuadrículas; es una sofisticada herramienta de trading diseñada específicamente para la naturaleza volátil del Oro. La mayoría de los sistemas grid fallan debido a distancias fijas y lotes pesados, pero Sentinel Pro utiliza una Secuencia Matemática Dinámica para adaptarse a los movimientos del mercado.
¿Por qué elegir Gold Grid Sentinel Pro?
Lógica de Recuperación Dinámica: A diferencia de las rejillas tradicionales, nuestro EA utiliza intervalos crecientes (0, 100, 300, 600...) para asegurar que la cuenta pueda soportar largas tendencias sin agotarse.
Estrategia de doble dirección: Captura beneficios tanto de correcciones de precios (Recovery Grid) como de tendencias fuertes (Trend Follower).
Protección de la cuenta (Margin Shield): Control inteligente de márgenes incorporado que evita los "Stop Outs" ajustando las órdenes en función de su saldo disponible.
Drawdown ultrabajo: En un riguroso backtesting, el EA alcanzó un Drawdown máximo récord del 1,78%, lo que lo hace adecuado para inversores conservadores.
Plug & Play: Configuración por defecto optimizada para el Oro (XAUUSD), listo para usar en cualquier cuenta de apalancamiento 1:100 o superior.
Características principales:
Objetivo de beneficio en USD: Establezca su objetivo de beneficio diario o por ciclo en divisa fuerte.
Filtro de diferencial: Evita entradas durante eventos de alta volatilidad o noticias para proteger su capital.
Escalado inteligente del volumen: Totalmente compatible con los tipos de cuenta Hedging y Netting.
Sistema completo de notificaciones: Manténgase al día a través de alertas Push para móviles, correo electrónico o escritorio.
Configuración recomendada:
Símbolo: XAUUSD (Oro).
Marco temporal: Cualquiera (La lógica se basa en la acción del precio).
Saldo Mínimo: $500 (Para 0.01 lote).
Tipo de cuenta: Raw Spread / ECN para mejores resultados.