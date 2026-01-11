Mabrouk Institutional Sniper
- Asesores Expertos
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Versión: 1.40
- Activaciones: 5
Mabrouk Institutional Sniper V1.40 - ¡Pase sus desafíos de Prop Firm!
Desbloquee las operaciones de grado institucional con el algoritmo RSI-Liquidez más estable del mercado.
¿Está cansado de los expertos que reducen su cuenta o fallan las reglas de consistencia de las empresas de apoyo? Mabrouk Institutional Sniper está diseñado específicamente para los operadores que exigen alta precisión, bajo riesgo y gestión profesional del dinero.
¿Por qué elegir Mabrouk Institutional Sniper?
Preparado para Prop Firm: Protección de Pérdida Diaria incorporada (fijada en 3% por defecto) para asegurar que nunca viole las reglas de financiación (FTMO, MyForexFunds, etc.).
Lógica de Liquidez Institucional: A diferencia de los EAs RSI estándar, nuestra versión 1.40 utiliza un filtro hiper-rápido de período 3 para capturar las reversiones de precios en el momento exacto del agotamiento institucional.
Gestión inteligente del volumen: Escalado "Auto-Lot" integrado. Tanto si dispone de 100$ como de 100.000$, el EA calcula el margen necesario para garantizar que cada operación se ejecute perfectamente sin errores de "No hay suficiente dinero".
Precisión filtrada por tiempo: Opera sólo durante las sesiones de alta liquidez (Londres y Nueva York) para evitar las trampas del "mercado muerto" y la volatilidad generalizada.
Características principales:
Stop Loss y Take Profit: Cada operación está protegida. Sin cuadrículas ni martingalas peligrosas.
Trailing Stop dinámico: Bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor.
Bajo Drawdown: Históricamente diseñado para mantener un drawdown por debajo del 5% en condiciones normales de mercado.
Configuración de un gráfico: Fácil de instalar y funciona 24/5 sin mantenimiento.
Ajustes recomendados:
Símbolo: XAUUSD (Oro), EURUSD, o GBPUSD.
Marco temporal: M5 o M15 para mejores resultados.
Saldo Mínimo: $100 (Funciona en cuentas más pequeñas gracias a nuestra optimización V1.40).
"No se limite a operar. Caza como una institución".
¡Obtenga su copia hoy y lleve su trading a un nivel profesional!