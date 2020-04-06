Auto Expiry Update EA

Auto-Expiry Update EA - Robot de Trading Automatizado Profesional

Descripción:
Auto-Expiry Update EA es un robot de comercio con todas las funciones diseñado para MetaTrader 5. Abre automáticamente operaciones de compra y venta alternativamente sin necesidad de indicadores complejos. El EA viene con un sistema automático de Stop Loss y Take Profit para proteger su capital y asegurar ganancias consistentes.

Características principales:

Ejecución automática de operaciones de Compra/Venta en orden alterno.

Número máximo ajustable de posiciones abiertas.

Stop Loss y Take Profit automáticos calculados en puntos.

Alertas y notificaciones push de apertura y cierre de operaciones.

Auto-actualización de la fecha de caducidad para evitar que el EA se detenga inesperadamente.

Ajustes fáciles de usar para personalizar el tamaño del lote, Stop Loss, Take Profit y posiciones máximas.


Actualización automática de vencimiento EA هو روبوت تداول متكامل مصمم للعمل على منصة MetaTrader 5، يتيح لك فتح صفقات Comprar و Vender تلقائيًا بالتناوب دون الحاجة لمؤشرات معقدة. الروبوت مزود بآلية وقف خسارة وجني أرباح تلقائية لحماية رأس المال وتحقيق أرباح مستمرة.


المميزات الرئيسية:


فتح صفقات تلقائي Compra/Venta بالتناوب.


الحد الأقصى لعدد الصفقات المفتوحة قابل للتعديل.


وقف الخسارة وجني الأرباح محسوب تلقائيًا بالنقاط.


تنبيهات Alerta و Push عند فتح الصفقة أو إغلاقها.


تاريخ انتهاء متجدد تلقائي لتجنب توقف الروبوت.


واجهة إعدادات سهلة لضبط حجم اللوت، Stop Loss، Take Profit، وعدد الصفقات حسب رغبتك.



الفائدة:

مثالي للمتداولين الذين يريدون أتمتة التداول اليومي مع حماية رأس المال، دون الحاجة لمراقبة مستمرة أو تعقيدات تحليل المؤشرات.


مدة الصلاحية: سنة أو سنتين حسب اختيارك، مع تحديث تلقائي للتاريخ لتجنب أي توقف.

