Gold Avenger Smc V1
- Asesores Expertos
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Versión: 2.4
- Activaciones: 5
Gold Avenger SMC
Gold Avenger SMC es un algoritmo de trading profesional diseñado específicamente para el mercado XAUUSD (Oro), aunque es lo suficientemente versátil como para ser utilizado en los principales pares de divisas. Aprovecha los principios de Smart Money Concepts (SMC) para identificar zonas de reversión de alta probabilidad y puntos de agotamiento de tendencia.
Estrategia principal
El EA identifica zonas institucionales de oferta y demanda, buscando "Cambios en la Estructura del Mercado" (MSS) para entrar en operaciones con precisión. Evita el "ruido" de la negociación minorista centrándose en los barridos de liquidez y la mitigación del bloqueo de órdenes.
Características principales
Gestión inteligente del riesgo: Incluye un Protector de Capital y un Límite de Pérdidas Diarias integrados para salvaguardar su capital en todas las condiciones de mercado.
Estrategia de salida dinámica: Utiliza una sofisticada lógica de Breakeven y Trailing Stop que asegura los beneficios al tiempo que da a la operación suficiente "espacio para respirar" para alcanzar objetivos importantes.
Compatible con brokers: Optimizado para manejar entornos de alta volatilidad y varios modos de ejecución, incluyendo cuentas de compensación y cobertura.
Sin métodos peligrosos: No utiliza Martingala, Cuadrícula ni Arbitraje. Cada operación está protegida por un Stop Loss y un Take Profit desde el momento de su apertura.
Recomendaciones de negociación
Símbolo: XAUUSD (Oro).
Marco temporal: H1 o D1 para un mejor análisis estructural.
Tipo de cuenta: Se recomiendan las cuentas ECN o Low Spread para un rendimiento óptimo.
Saldo Mínimo: $500 (recomendado $1000+ para 0.01 lotes).