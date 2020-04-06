Titanium Scalper Pro

Titanium Scalper Pro V1.0 - Trading de Momento Inteligente
Titanium Scalper Pro es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5. Este EA (Asesor Experto) se centra en ráfagas de momentum de alta probabilidad, utilizando una combinación de análisis de Price Action y Filtrado Dinámico RSI para capturar movimientos rápidos del mercado.
¿Por qué Titanium Scalper Pro?
Sin métodos peligrosos: Estrictamente NO Martingale, NO Grid, y NO Averaging. Cada operación está protegida por un Stop Loss específico.
Lógica de Momento: El EA detecta fuertes formaciones de velas y entra sólo cuando el mercado muestra una dirección clara.
Estrategia de salida avanzada: Cuenta con un "Smart Trailing Stop" que asegura las ganancias cuando el precio se mueve a su favor, protegiendo sus ganancias de reversiones repentinas.
Filtro de diferenciales: Protección incorporada para evitar entrar en operaciones durante periodos de altos diferenciales o baja liquidez.
Especificaciones:
Pares principales: EURUSD, GBPUSD.
Plazos: M5 o M15.
Saldo Mínimo: 100$ (Recomendado 500$ para una mejor gestión del riesgo).

Tipo de Cuenta: ECN o Raw Spread con VPS de baja latencia es muy recomendable.


روبوت Titanium Scalper Pro V1.0 - ذكاء الزخم السعري

روبوت Titanium Scalper Pro هو نظام تداول آلي متطور مصمم خصيصاً لمنصة MetaTrader 5. يعتمد الروبوت في استراتيجيته على اقتناص فرص "الزخم السعري" السريعة، حيث يدمج بين تحليل حركة السعر (Acción del precio) وفلاتر مؤشر RSI الديناميكية لتحديد أدق نقاط الدخول.

مميزات تيتانيوم سكالبير برو:

أمان كامل لرأس المال: لا يستخدم الروبوت أي أساليب خطيرة مثل "المضاعفات" (Martingala) أو "التبريد" (Cuadrícula). كل صفقة محمية بأمر وقف خسارة (Stop Loss) محدد مسبقاً.

منطق حركة السعر: يقوم الروبوت بتحليل قوة الشموع السعرية ولا يدخل السوق إلا في وجود اتجاه واضح وقوي.

إدارة أرباح ذكية: يحتوي على نظام "ملاحقة الأرباح" (Trailing Stop) الذي يتحرك مع السعر لتأمين الأرباح وضمان عدم تحول الصفقة الرابحة إلى خاسرة.

فلتر السبريد: حماية مدمجة تمنع الروبوت من فتح صفقات في أوقات تقلبات السوق العنيفة أو اتساع الفارق السعري.

توصيات التشغيل:

الأزواج: EURUSD, GBPUSD.

الفريم الزمني: 5 دقائق (M5) أو 15 دقيقة (M15).

نوع الحساب: يفضل حسابات ECN لضمان أفضل تنفيذ.

اللمسة النهائية (Consejos de marketing):

الأيقونة: ارفع الصورة التي صممناها (شعار Titanio) لتكون واجهة المنتج.

الصور (Capturas de pantalla): ارفع صورتين:

صورة للروبوت وهو يعمل على الشارت (اللوحة التي تظهر فيها كلمة Titanio).

صورة لتقرير الـ Backtest (الرسم البياني الصاعد للنتائج).

فيديو: إذا استطعت تسجيل فيديو قصير للشاشة أثناء عمل الـ Strategy Tester، فهذا يرفع نسبة المبيعات بـ 40%.

Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
