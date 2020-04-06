XAU Gold Trend Expert

El EA utiliza una sofisticada lógica de "Triple Filtro" para identificar entradas de alta probabilidad:
Alineación de Tendencias: Utiliza un sistema de cruce de doble EMA (50/200) para identificar la dirección dominante del mercado. Sólo opera en la dirección de la tendencia a largo plazo.
Filtro de Momento: Incorpora el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para asegurar que el precio tiene suficiente velocidad para alcanzar su objetivo, evitando mercados "planos" o laterales.
Ejecución de barras: Opera estrictamente en aperturas de nuevas barras, lo que filtra el ruido del mercado y los picos que suelen desencadenar señales falsas.
Gestión profesional del riesgo
La seguridad ante todo: Cada operación se protege automáticamente con un Stop Loss y un Take Profit.
Tamaño de lote inteligente: Incluye un motor de cálculo de lote dinámico que arriesga un porcentaje fijo de su saldo (por ejemplo, 1% por operación).
Preparado para la validación: Optimizado para pasar las pruebas de validación MQL5, incluyendo comprobaciones de márgenes para cuentas de bajo apalancamiento.
Protección de la cuenta: No utiliza métodos de recuperación peligrosos. Sigue la filosofía de "una operación cada vez" para preservar el capital.
Especificaciones técnicas
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M15
Saldo Mínimo: $100
Tipo de cuenta: ECN, Raw Spread, o Low Spread recomendado.
Características principales
Totalmente automatizado: Configúrelo una vez y deje que el algoritmo se encargue de la ejecución.
Sistema de Alertas: Reciba alertas instantáneas cuando se abra una operación.
Plug & Play: Ajustes optimizados por defecto, sin necesidad de configuraciones complejas.
Preparado para Prop Firm: Perfecto para traders que buscan superar retos financiados con un crecimiento consistente y de bajo arrastre.
Como Instalar
Abra su Terminal MT5 y vaya a Archivo > Abrir Carpeta de Datos.
Coloque el archivo .ex5 en MQL5/Experts.
Reinicie MT5 y arrastre el EA a un gráfico XAUUSD M15.
Habilite "Permitir Algo Trading" en los ajustes del EA y en la barra de herramientas del terminal.
Descargo de responsabilidad
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El oro es un activo altamente volátil; comience siempre en una cuenta demo para entender el comportamiento del EA antes de entrar en acción.
¿Le gustaría que añadiera una sección de "Preguntas Frecuentes" a esta descripción para ayudar a reducir los mensajes de soporte de los compradores?
