XAU Gold Trend Expert

El EA utiliza una sofisticada lógica de "Triple Filtro" para identificar entradas de alta probabilidad:

Alineación de Tendencias: Utiliza un sistema de cruce de doble EMA (50/200) para identificar la dirección dominante del mercado. Sólo opera en la dirección de la tendencia a largo plazo.

Filtro de Momento: Incorpora el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para asegurar que el precio tiene suficiente velocidad para alcanzar su objetivo, evitando mercados "planos" o laterales.

Ejecución de barras: Opera estrictamente en aperturas de nuevas barras, lo que filtra el ruido del mercado y los picos que suelen desencadenar señales falsas.

Gestión profesional del riesgo

La seguridad ante todo: Cada operación se protege automáticamente con un Stop Loss y un Take Profit.

Tamaño de lote inteligente: Incluye un motor de cálculo de lote dinámico que arriesga un porcentaje fijo de su saldo (por ejemplo, 1% por operación).

Preparado para la validación: Optimizado para pasar las pruebas de validación MQL5, incluyendo comprobaciones de márgenes para cuentas de bajo apalancamiento.

Protección de la cuenta: No utiliza métodos de recuperación peligrosos. Sigue la filosofía de "una operación cada vez" para preservar el capital.

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M15

Saldo Mínimo: $100

Tipo de cuenta: ECN, Raw Spread, o Low Spread recomendado.

Características principales

Totalmente automatizado: Configúrelo una vez y deje que el algoritmo se encargue de la ejecución.

Sistema de Alertas: Reciba alertas instantáneas cuando se abra una operación.

Plug & Play: Ajustes optimizados por defecto, sin necesidad de configuraciones complejas.

Preparado para Prop Firm: Perfecto para traders que buscan superar retos financiados con un crecimiento consistente y de bajo arrastre.

Como Instalar

Abra su Terminal MT5 y vaya a Archivo > Abrir Carpeta de Datos.

Coloque el archivo .ex5 en MQL5/Experts.

Reinicie MT5 y arrastre el EA a un gráfico XAUUSD M15.

Habilite "Permitir Algo Trading" en los ajustes del EA y en la barra de herramientas del terminal.

Descargo de responsabilidad

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El oro es un activo altamente volátil; comience siempre en una cuenta demo para entender el comportamiento del EA antes de entrar en acción.

