Scalping Channel mq

Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4.





- El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR.

- Ideal para operaciones de scalping:

- Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media.

- Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes).

- Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y al menos 1 vela se cerró por debajo del borde inferior (ver imágenes).





Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.