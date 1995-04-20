Scalping Channel mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.31
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4.
- El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados en ATR.
- Ideal para operaciones de scalping:
- Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media.
- Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes).
- Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y al menos 1 vela se cerró por debajo del borde inferior (ver imágenes).
Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.