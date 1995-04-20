Over Sold Bought Oscillator mt

OSB Oscillator es un indicador personalizado avanzado, una herramienta auxiliar eficiente para la acción del precio.





- Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado.

- Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usa.

- OSB Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos para la acción del precio, divergencia y señales de sobreventa/sobrecompra.

- Valores de sobreventa: por debajo de 30.

- Valores de sobrecompra: por encima de 70.

- Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con este indicador.

- Es mucho más rápido y preciso que los osciladores estándar.

La configuración del indicador es muy sencilla. Tiene solo un parámetro: Sensibilidad.





Cómo se usa:

- como filtro de acción del precio (ver imagen).

- como señal de entrada en la dirección de la tendencia principal (ver imagen).

- como indicador de divergencia con señales precisas (ver imagen).





Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.