Over Sold Bought Oscillator mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.7
- Activaciones: 10
OSB Oscillator es un indicador personalizado avanzado, una herramienta auxiliar eficiente para la acción del precio.
- Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado.
- Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usa.
- OSB Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos para la acción del precio, divergencia y señales de sobreventa/sobrecompra.
- Valores de sobreventa: por debajo de 30.
- Valores de sobrecompra: por encima de 70.
- Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con este indicador.
- Es mucho más rápido y preciso que los osciladores estándar.
La configuración del indicador es muy sencilla. Tiene solo un parámetro: Sensibilidad.
Cómo se usa:
- como filtro de acción del precio (ver imagen).
- como señal de entrada en la dirección de la tendencia principal (ver imagen).
- como indicador de divergencia con señales precisas (ver imagen).
Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.