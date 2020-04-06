AI Prop Firms MT4
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida paraProp Trading Firms. AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado porInteligencia Artificial, desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado,manteniendo la coherencia, la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa prop. AI Prop Firms utiliza una lógica inteligente de análisis de mercado que evalúa continuamente el comportamiento de los precios, la volatilidad y las condiciones de liquidez, adaptando su ejecución en tiempo real. La estrategia se centra enentradas basadas en la precisión, diversificación inteligente del tiempo y protección estricta del capital en lugar de una exposición agresiva. El sistemano utiliza martingala, rejilla ni técnicas de recuperación de alto riesgo, lo que lo hace adecuado para la negociación a largo plazo. La arquitectura central incluye funciones avanzadas de control de la ejecución, como el Entry Time Offset, que ayuda a evitar la negociación sincronizada en varias cuentas, y el Daily Drawdown Guard, queprotege automáticamente las cuentas para que no superen los límites diarios de pérdidas. Todas las decisiones de negociación se ejecutan automáticamente en tiempo real y son gestionadas por la Inteligencia Artificial, que analiza continuamente las condiciones del mercado y aplica parámetros de riesgo adaptables. AI Prop Firms está actualmente optimizado para elpar USD/CAD, donde la estrategia está ajustada para un rendimiento estable en condiciones prop firm.El nuevo par GBP/USD se añadirá en una próxima actualización, dentro de 5 días. El sistema se puede utilizar tanto durantelos desafíos de evaluación como en cuentas financiadas, y funciona concualquier broker de Forex que admita MetaTrader. El robot se entrega con ajustes totalmente preconfigurados, por lo queno se requiereninguna configuración compleja ni optimización manual. El usuario sólo tiene que ajustar unos pocos parámetros básicos, mientras que la IA se encarga de la lógica de ejecución, el control de riesgos y la adaptación de la estrategia en segundo plano. Esto hace queAI Prop Firms sea adecuado para los operadores que desean una automatización de nivel profesional sin necesidad de una supervisión constante de los gráficos. AI Prop Firms está disponible paraMetaTrader 4 y MetaTrader 5.El manual detallado está disponible en10 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, polaco, francés, español, italiano y árabe. Después de la compra, los usuarios recibenacceso a un grupo privado y orientación adicional para garantizar una configuración y un uso adecuados.Los resultados de rendimiento en vivo están disponibles en nuestro sitio web, y las preguntas más frecuentes se pueden encontrar en la parte inferior de la página del producto.
Mejore sus operaciones. IA real. Decisiones reales. Innovación real. ¡La revolución de la IA empieza ahora!
La oferta especial de 599 $ sólo es válida para 10 copias, de lasque queden 8. Después, aumentará 100 $ cada 5 ventas hasta alcanzar elprecio final de 2999 $.
Características:
- Todas las actualizaciones futuras incluidas
- Monitoreo de rendimiento impulsado por IA
- Filtro de protección de noticias económicas
- Moderna arquitectura de prop trading que cumple con las reglas
- Compatible con cualquier empresa de Prop Trading o broker de Forex
- Sistema de protección de capital y protección diaria contra caídas
- Sistema desarrollado profesionalmente y ampliamente probado
- Lógica de ejecución avanzada para evitar la negociación sincronizada
- Mayor estabilidad en condiciones de mercado cambiantes
- Estructura clara y control total de los parámetros de riesgo
- Ajustes preconfigurados con sólo unas pocas entradas ajustables por el usuario
- Optimizado para el par USD/CAD y GBP/USD se añadirá dentro de 5 días
- La Inteligencia Artificial gestiona las operaciones de trading 24/5 sin intervención manual
El sistema genera resúmenes semanales concisos del rendimiento, en los que se destacan las estadísticas y las perspectivas clave para ayudar a los usuarios a supervisar el comportamiento y la coherencia.
Cómo empezar - AI Prop Firms:
- Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra desde la pestaña de Compras. Una vez verificada la compra, recibirá acceso a ungrupo privado donde nuestro equipo de soporte y otros usuarios podrán ayudarle con la configuración, uso y preguntas generales relacionadas con AI Prop Firms. Active Algo Trading en su plataforma y adjunte el EA al marco temporal M5 en el gráfico USD/CAD. Configure los ajustes de acuerdo con el manual proporcionado. El sistema se entrega con parámetros preconfigurados, por lo que no se requiere ninguna configuración compleja. Actualmente, el robot está optimizado paraUSD/CAD. El soporte para GBP/USD se añadirá en los próximos días a través de una actualización gratuita.
- AI Prop Firms se puede utilizar con cualquier broker de Forex y es totalmente compatible tanto con los retos de evaluación como con las cuentas de prop firm financiadas. El sistema está diseñado para operar en las condiciones de apalancamiento más bajas que suelen ofrecer las empresas de prop trading, lo que garantiza un riesgo controlado y el cumplimiento de las normas. Se recomiendan cuentas con spreads bajos. Recomendamos ejecutar el sistema en un VPS para mantener una conexión estable las 24 horas y probarlo en una cuenta demo o de evaluación antes de implementarlo en una cuenta financiada.
Información - AI Prop Firms:
- Plazo: M5
- Lotes mínimos: 0.01
- Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4
- Depósito mínimo: 100
- Pares de negociación: USD/CAD
- Par adicional: GBP/USD se añadirá en una próxima actualización, dentro de 5 días
- Cuentas admitidas: Todas las cuentas de prop trading firm y cuentas de broker estándar, incluyendo Raw, Hedging, Zero, Standard, Premium y ECN.
- AI Prop Firms puede utilizarse con cualquier Prop Trading Firm, tanto para retos de evaluación como para cuentas financiadas, así como con cualquier broker de Forex que soporte MetaTrader 4. El sistema está diseñado para operar bajo las condiciones típicas de las Prop Firms, incluyendo un menor apalancamiento y estrictos límites de riesgo.
Actualizaciones:
La versión actual de AI Prop Firms esla 1.0. Todas las actualizaciones futuras son gratuitas. La última versión del robot está siempre disponible directamente a través de la plataforma MetaTrader 4.
Precio:
El precio de AI Prop Firms es de $599 para las primeras 10 copias, quedan 8 copias. El precio final del robot es de $2999. El sistema se puede utilizar con cualquier Prop Trading Firms y broker de Forex. Después de comprar el EA, por favor envíenos unmensaje privado para recibir acceso al grupo privado, donde se puede obtener apoyo y discutir el robot con nuestro equipo y otros usuarios.
AI Prop Firms - Preguntas Frecuentes
- ¿Qué hace que AI Prop Firms sea diferente de los robots de trading estándar?
AI Prop Firms está construido específicamente para entornos de Prop Trading Firms. Utiliza la Inteligencia Artificial para analizar las condiciones del mercado en tiempo real, gestionar el riesgo de forma dinámica, y ejecutar las operaciones de una manera que cumpla con las estrictas reglas de la empresa prop en lugar de depender de estrategias estáticas.
- ¿Es AI Prop Firms adecuado para los retos de las empresas de apoyo y las cuentas financiadas?
Sí. El sistema está diseñado para operar dentro de las normas de evaluación, así como en cuentas financiadas, incluidos los límites diarios de reducción, las condiciones de apalancamiento más bajas y los requisitos de consistencia.
- ¿Necesito conocimientos avanzados de trading para utilizar el sistema?
No. AI Prop Firms se entrega con ajustes preconfigurados. El usuario sólo ajusta unos pocos parámetros básicos, mientras que la Inteligencia Artificial gestiona la ejecución, el control del riesgo y la lógica de la operación automáticamente.
- ¿Qué pares de operaciones admite AI Prop Firms?
Actualmente, el sistema está optimizado para USD/CAD, un par muy adecuado para las condiciones de prop firm. GBP/USD se añadirá dentro de 5 días como una actualización gratuita.
- ¿Opera el robot de forma totalmente automática?
Sí. AI Prop Firms opera 24/5, analizando continuamente el mercado y decidiendo cuándo operar o permanecer inactivo sin requerir la supervisión del usuario.
- ¿Cómo gestiona el sistema el riesgo?
El riesgo es gestionado dinámicamente por la Inteligencia Artificial. El sistema adapta la exposición en función de la volatilidad, las condiciones de la cuenta y los límites de las prop firm, e incluye mecanismos diarios de protección contra las caídas.
- ¿Negocia AI Prop Firms durante las noticias económicas?
No. El sistema incluye un filtro de noticias económicas que bloquea las nuevas operaciones antes y después de los anuncios importantes para reducir el riesgo de deslizamiento y volatilidad repentina.
- ¿Utiliza el robot estrategias de rejilla o martingala?
No. AI Prop Firms no utiliza estrategias de rejilla, martingala o basadas en la recuperación. Se centra en el riesgo controlado, la lógica de una sola posición, y la coherencia adecuada para el comercio a largo plazo prop firm.
- ¿Puedo utilizar AI Prop Firms con cualquier empresa de prop trading o broker?
Sí. El sistema es compatible con todas las empresas de prop trading y también funciona con cualquier broker de Forex que soporte MetaTrader 5.
- ¿Qué plataforma soporta AI Prop Firms?
AI Prop Firms está disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que es la plataforma estándar utilizada por la mayoría de las empresas de prop trading.
- ¿Están incluidas las actualizaciones y mejoras?
Sí. Todas las actualizaciones se proporcionan de forma gratuita, y la última versión está siempre disponible directamente a través de la plataforma MetaTrader.
- ¿Hay soporte disponible después de la compra?
Sí. Después de comprar el EA, los usuarios reciben acceso a un grupo privado donde se proporciona soporte, un manual detallado y actualizaciones para asegurar una configuración y uso adecuados.