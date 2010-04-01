Gold Medalist

Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio.

La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema único de análisis de la acción del precio. Al medir con precisión el movimiento de los precios, puede identificar las verdaderas señales de impulso del mercado, evitando al mismo tiempo las señales falsas de los indicadores rezagados. Combinado con una eficaz gestión de órdenes y estrategias de optimización de posiciones, The Gold Medalist se esfuerza por lograr posiciones de entrada y salida consistentes durante cada oscilación favorable del mercado, ayudándole a lograr un rendimiento de trading consistente en mercados dinámicos.

Características avanzadas de The Gold Medalist:

Gold Medalist utiliza un avanzado sistema de trading de acción del precio. Gracias al análisis multidimensional de la acción del precio, capta con precisión todas las oportunidades de trading activas, evitando el retardo típico de los indicadores tradicionales. Esta mejora proporciona excelentes oportunidades de negociación y aumenta significativamente el porcentaje de operaciones ganadoras.

- Basado exclusivamente en indicadores estándar probados a lo largo del tiempo y en patrones de precios clásicos utilizados por operadores profesionales de todo el mundo.
- Sus sencillos ajustes le permitirán adaptarse fácilmente a su estilo de negociación y a sus preferencias.
- La posibilidad de personalizar los niveles de riesgo y los objetivos de beneficios le garantizará la máxima seguridad para sus inversiones.
- Un filtro de noticias incorporado que detiene temporalmente la negociación durante la publicación de datos económicos importantes, minimizando el impacto de la volatilidad en los resultados.

Ajustes:

Par de divisas: XAUUSD
Marco temporal: cualquiera, se recomienda M5 o H1
Depósito: Mínimo recomendado: 300 USD
Apalancamiento: de 1:100 a 1:1000
Cuenta: Elija cuentas con spreads bajos y slippage ultra bajo.

¿Cómo realizar backtesting correctamente?

Seleccione un depósito mínimo de 300 USD.
Seleccione cualquier marco temporal
Establezca las fechas
Seleccione "Cada tick".
Backtest: Evalúe el rendimiento de Gold Medalist con backtesting sobre datos históricos.

Ventajas de Gold Medalist:

Minimiza las decisiones emocionales: El trading algorítmico elimina la influencia de las emociones, aumentando la estabilidad y la racionalidad.

Optimización de las oportunidades de trading: Gold Medalist aprovecha todas las oportunidades rentables, incluso cuando usted no está.

Gestión del riesgo: Los claros mecanismos de gestión del capital reducen las pérdidas potenciales.



Advertencia Operar en los mercados financieros conlleva el riesgo de pérdida de capital. Recomendamos probar el asesor en una cuenta demo.

EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Meat es un sistema de negociación totalmente automático que funciona las 24 horas del día. Opera basado en el análisis del movimiento del mercado sobre la base de un indicador incorporado y el indicador de tendencia Media Móvil. El sistema está optimizado para trabajar con el par de divisas EURUSD en el marco temporal M30. Se recomienda utilizar un broker ECN/STP con bajo spread, baja comisión y rápida ejecución. Monitorización de señales Par de divisas/marco temporal de trabajo: EURUSD M3
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
PointerX
Vasja Vrunc
Asesores Expertos
PointerX se basa en su propio oscilador e indicadores incorporados (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) y opera de forma independiente. Con PointerX puede crear sus propias estrategias . Teóricamente todas las estrategias basadas en indicadores son posibles, pero no martingala, arbitraje, rejilla, redes neuronales o noticias. PointerX incluye 2 Conjuntos de Indicadores Todos los controles de indicadores Oscilador ajustable Controles Take Profit Controles de Stop Loss Controles de operaciones Contro
