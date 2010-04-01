Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio.

¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495



La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller





La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema único de análisis de la acción del precio. Al medir con precisión el movimiento de los precios, puede identificar las verdaderas señales de impulso del mercado, evitando al mismo tiempo las señales falsas de los indicadores rezagados. Combinado con una eficaz gestión de órdenes y estrategias de optimización de posiciones, The Gold Medalist se esfuerza por lograr posiciones de entrada y salida consistentes durante cada oscilación favorable del mercado, ayudándole a lograr un rendimiento de trading consistente en mercados dinámicos.



Características avanzadas de The Gold Medalist:



Gold Medalist utiliza un avanzado sistema de trading de acción del precio. Gracias al análisis multidimensional de la acción del precio, capta con precisión todas las oportunidades de trading activas, evitando el retardo típico de los indicadores tradicionales. Esta mejora proporciona excelentes oportunidades de negociación y aumenta significativamente el porcentaje de operaciones ganadoras.



- Basado exclusivamente en indicadores estándar probados a lo largo del tiempo y en patrones de precios clásicos utilizados por operadores profesionales de todo el mundo.

- Sus sencillos ajustes le permitirán adaptarse fácilmente a su estilo de negociación y a sus preferencias.

- La posibilidad de personalizar los niveles de riesgo y los objetivos de beneficios le garantizará la máxima seguridad para sus inversiones.

- Un filtro de noticias incorporado que detiene temporalmente la negociación durante la publicación de datos económicos importantes, minimizando el impacto de la volatilidad en los resultados.



Ajustes:



Par de divisas: XAUUSD

Marco temporal: cualquiera, se recomienda M5 o H1

Depósito: Mínimo recomendado: 300 USD

Apalancamiento: de 1:100 a 1:1000

Cuenta: Elija cuentas con spreads bajos y slippage ultra bajo.



¿Cómo realizar backtesting correctamente?



Seleccione un depósito mínimo de 300 USD.

Seleccione cualquier marco temporal

Establezca las fechas

Seleccione "Cada tick".

Backtest: Evalúe el rendimiento de Gold Medalist con backtesting sobre datos históricos.



Ventajas de Gold Medalist:



Minimiza las decisiones emocionales: El trading algorítmico elimina la influencia de las emociones, aumentando la estabilidad y la racionalidad.



Optimización de las oportunidades de trading: Gold Medalist aprovecha todas las oportunidades rentables, incluso cuando usted no está.



Gestión del riesgo: Los claros mecanismos de gestión del capital reducen las pérdidas potenciales.







Advertencia Operar en los mercados financieros conlleva el riesgo de pérdida de capital. Recomendamos probar el asesor en una cuenta demo.



MT4 #asesor #oro #XAUUSD #trading #autotrading #forex #inversiones #ganancias

