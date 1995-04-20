Follow Trend Oscillator mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.2
- Actualizado: 21 marzo 2024
- Activaciones: 10
"Follow Trend Oscillator" es un indicador Crypto_Forex personalizado avanzado y una herramienta comercial eficiente.
- El indicador fácil de usar ofrece oportunidades para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal.
- Oscilador suave y ajustable con parte de historial de señales.
- Color verde del oscilador para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas.
- Valores de sobreventa: por debajo de -30; valores de sobrecompra: por encima de 30.
- Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con este indicador.
Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.