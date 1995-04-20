Follow Trend Oscillator mq

"Follow Trend Oscillator" es un indicador Crypto_Forex personalizado avanzado y una herramienta comercial eficiente.





- El indicador fácil de usar ofrece oportunidades para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal.

- Oscilador suave y ajustable con parte de historial de señales.

- Color verde del oscilador para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas.

- Valores de sobreventa: por debajo de -30; valores de sobrecompra: por encima de 30.

- Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con este indicador.





Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.