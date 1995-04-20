Inside Bar and Outside Bar Patterns m
Indicador Crypto_Forex "Patrones de barra interna y barra externa" para MT4.
- El indicador "Patrones de barra interna y barra externa" es muy potente para operar con la acción del precio. No necesita volver a pintar; no tiene demoras;
- El indicador detecta patrones de barra interna y barra externa en el gráfico:
- Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- La barra interna en sí tiene una alta relación R/R (recompensa/riesgo).
- Con alertas para PC, dispositivos móviles y correo electrónico.
- El indicador "Patrones de barra interna y barra externa" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.
