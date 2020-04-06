The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del oro.

Información de configuración:

- Par de divisas: XAUUSD

- Plazo temporal: Intervalo M5

- Depósito inicial: Recomendado 500 USD o más

- Apalancamiento: De 1:100 a 1:1000

- Cuenta: Cualquier cuenta de alto rendimiento con spread bajo

¿Cómo realizar un retroceso (backtest) preciso?

Selecciona un depósito mínimo de 500 USD, elige el intervalo M5, define un período personalizado, activa la opción "Cada cotización" (ticks), selecciona un apalancamiento adecuado dentro del rango permitido y haz clic en "Iniciar prueba".

Modo de uso:

Después de la compra, contáctanos inmediatamente en el foro MQL5: te ayudaremos con la configuración.

Agrega el EA al gráfico según los parámetros y activa el trading automatizado – ¡es tan sencillo! (Consejo: Usa un VPS para reducir la latencia y garantizar un trading 24 horas al día).

Características:

- Estrategia híbrida avanzada y eficiente: Integración de múltiples subestrategias para adaptarse con flexibilidad a diferentes escenarios de mercado.

- En comparación con los EA de estrategia única tradicionales, ofrece una mayor flexibilidad, mejora significativamente el nivel de rentabilidad y reduce las reducciones de capital (drawdown) en diversos entornos de mercado.

- Sin sobreajuste (overfitting) ni falsificación de datos.

- Resultados de prueba estables, con una calidad de cotización superior al 90%.

Para cualquier consulta, contáctanos en el foro MQL5!