Trend Correction Histogram m

Indicador Crypto_Forex "Histograma de corrección de tendencia" para MT4.





- El histograma de corrección de tendencia puede tener 2 colores: rojo para una tendencia bajista y azul para una alcista.

- 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma significan el comienzo de una nueva tendencia.

- El indicador de histograma de corrección de tendencia está diseñado con el objetivo principal de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias.

- Tiene el parámetro "Período", responsable de la sensibilidad del indicador.

- Alertas integradas para dispositivos móviles y PC.

- El histograma de corrección de tendencia se puede utilizar como un sistema de negociación simple pero rentable. Consulte a continuación:





CÓMO UTILIZAR el indicador:

1) Compruebe que haya al menos 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma, significa que se inició una nueva tendencia. Por ejemplo, hay más de 7 columnas azules en la imagen siguiente.

2) Espere a que aparezca solo 1 (UNA) columna de color opuesto, roja en nuestro caso, que cambia nuevamente a azul justo después. Significa que se trata de una corrección de tendencia.

3) Abra una operación en largo cuando se produzca una columna azul, después de una sola columna roja anterior. Esto significa que la orden se abrió en la dirección de la tendencia principal después de la corrección.

4) Organice SL (ver imágenes) y TP. TP debe ser al menos 3 veces mayor que SL. En este caso, obtendrá ganancias incluso si gana solo el 30 %.

5) Lo contrario para las operaciones de venta (cortas) (ver imágenes).





Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.