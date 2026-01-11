Gold Mining EA es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina el análisis técnico basado en el impulso con la gestión inteligente de la red. Diseñado principalmente para mercados en tendencia como el Oro (XAUUSD), este EA utiliza una combinación única de indicadores Aroon Oscillator y RSI para identificar puntos de entrada de alta probabilidad mientras gestiona el riesgo a través de múltiples mecanismos de protección.

Estilo de negociación: Trading de Cuadrícula con Seguimiento de Tendencia

Mejores Instrumentos: XAUUSD (Oro)

Recommended Timeframe: M15(15 minutos)

Cuenta mínima: $250(Conservador), $500+ (Recomendado)

Apalancamiento: 1:100 mínimo (1:200-1:500 recomendado)

Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $ 399 and will increase by $ 200 after every ten sales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Sistema de entrada de doble indicador

Oscilador Aroon: Identifica la fuerza y dirección de la tendencia con periodos personalizables para señales de COMPRA y VENTA.

Confirmación RSI: Filtra las señales falsas utilizando niveles de RSI ajustables

Validación de señales: Utiliza la confirmación de doble turno (barras 1 y 2) para reducir las fluctuaciones.

Umbrales adaptables: Niveles de filtro independientes para una máxima flexibilidad de la estrategia

Espaciado de cuadrícula adaptable: Distancia personalizable entre órdenes de cuadrícula (por defecto: 200 pips)

Opción Martingale: Multiplicador de lotes configurable (1,0 = lotes fijos, >1,0 = dimensionamiento progresivo)

Control de operaciones máximas: Limita el total de posiciones abiertas para gestionar la exposición (por defecto: 7)

Seguimiento del primer lote: Mantiene la referencia del tamaño de lote original para un cálculo preciso de la progresión

Objetivo de orden única: Cierra operaciones en solitario con el beneficio especificado (por defecto: $30)

Objetivo de orden múltiple: Salidas de cuadrícula para 2+ operaciones (por defecto: $15)

Salida de emergencia: Cierre rápido con beneficio mínimo cuando se alcanza el máximo de operaciones (por defecto: 1 $)

Seguimiento del beneficio total: Incluye swap y comisión en los cálculos de ganancias

Mueve el stop-loss al precio de entrada cuando se alcanza el objetivo de beneficio

Umbral de beneficios configurable (por defecto: 30 pips)

Compensación del umbral de rentabilidad ajustable para un colchón de seguridad (por defecto: 2 pips)

Funciona sólo en operaciones individuales (desactivado para redes)

Parada de emergencia opcional basada en el porcentaje del saldo

Cierra todas las operaciones cuando la reducción supera el umbral (por defecto: 2%)

Evita pérdidas catastróficas en condiciones de mercado extremas

Cierra automáticamente las operaciones cuando se invierten las condiciones de entrada

Utiliza la misma lógica Aroon a la inversa para una estrategia coherente

Ayuda a bloquear los beneficios durante los cambios de tendencia

Se puede desactivar para operaciones de cuadrícula pura

Define horas específicas de negociación (por defecto: 01:00 - 21:00 GMT)

Evita los periodos de baja liquidez

Admite sesiones nocturnas (más allá de medianoche)

Puede desactivarse completamente para un funcionamiento 24/7

Identificación por número mágico para operaciones multi-EA

Normalización del tamaño del lote según las especificaciones del corredor

Cumplimiento automático de los límites de lote MÍN/MÁX

Gestión adecuada del deslizamiento (3 puntos)

2. Gestión inteligente de la parrilla3. Gestión de beneficios en varios niveles4. Sistema Avanzado de Protección de RiesgoProtección contra pérdidasEstrategia técnica de salida5. Flexibilidad del filtro horario6. Gestión profesional de órdenes