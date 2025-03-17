Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración

Goldex AI es un robot de trading de alto rendimiento el cual utiliza la acción del precio con el rompimiento de soportes y resistencias en el oro, aprovechando al máximo los movimientos en la sesión de New York del mercado obteniendo así la mayor ganancia posible.

Este robot posee una estrategia llamada recuperación inteligente, la cual después de tener pérdidas se activa y abre un lotaje mayor para recuperar en un corto tiempo esas posibles pérdidas, sin embargo, el multiplicador se puede reducir si el usuario así lo desea.

Goldex AI tiene incorporado un filtro de noticias inteligente, el cual filtra los días en que no hay noticias de medio y alto impacto y así desactivar las operaciones, esto es porque el mercado en estos días es muy lento y no tiene suficiente movimiento para lograr una correcta acción del precio con el rompimiento de soportes y resistencias. Goldex AI usa ForexFactory como fuente de datos, uno de los mejores proveedores de noticias actualmente. Se recomienda activarlo si se está operando en vivo y desactivarlo si se va a usar en backtesting.

Goldex AI tiene una función AutoGMT offset, que detecta automáticamente el GMT del broker para abrir las operaciones correctamente a la hora exacta necesaria. Para backtesting es necesario establecer manualmente el GMT en los parámetros, por defecto se establece en +3 (DST) como IC Markets, etc.

Goldex AI - El filtro de tendencia inteligente detecta la mejor tendencia para operar en oro exactamente en ese momento, filtrando así las señales falsas y evitando tantas operaciones negativas como sea posible. Esto reducirá el número de operaciones y por lo tanto puede reducir los beneficios, pero aumentará la probabilidad de ganar. Se recomienda utilizar siempre el filtro de tendencia.

La IA que tiene Goldex es un programa en Python que creé usando librerías de IA. Es decir, exporté los datos de MT4, entrené el modelo en Python con una librería llamada Scikit-learn, y luego usé un puente (como ZeroMQ o files) para que el EA actuara sobre las predicciones.