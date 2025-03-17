Goldex AI
- Asesores Expertos
- Mateo Perez Perez
- Versión: 2.2
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana
Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neuronales, tendencial y acción del precio.
Este robot posee una estrategia llamada recuperación inteligente, la cual después de tener pérdidas se activa y abre un lotaje mayor para recuperar en un corto tiempo esas posibles pérdidas, sin embargo, el multiplicador se puede reducir si el usuario así lo desea.
Goldex AI tiene incorporado un filtro de noticias inteligente, el cual filtra los días en que no hay noticias de medio y alto impacto y así desactivar las operaciones, esto es porque el mercado en estos días es muy lento y no tiene suficiente movimiento para lograr una correcta acción del precio con el rompimiento de soportes y resistencias. Goldex AI usa ForexFactory como fuente de datos, uno de los mejores proveedores de noticias actualmente. Se recomienda activarlo si se está operando en vivo y desactivarlo si se va a usar en backtesting.
Goldex AI tiene una función AutoGMT offset, que detecta automáticamente el GMT del broker para abrir las operaciones correctamente a la hora exacta necesaria. Para backtesting es necesario establecer manualmente el GMT en los parámetros, por defecto se establece en +3 (DST) como IC Markets, etc.
Goldex AI - El filtro de tendencia inteligente detecta la mejor tendencia para operar en oro exactamente en ese momento, filtrando así las señales falsas y evitando tantas operaciones negativas como sea posible. Esto reducirá el número de operaciones y por lo tanto puede reducir los beneficios, pero aumentará la probabilidad de ganar. Se recomienda utilizar siempre el filtro de tendencia.
La IA que tiene Goldex es un programa en Python que creé usando librerías de IA. Es decir, exporté los datos de MT4, entrené el modelo en Python con una librería llamada Scikit-learn, y luego usé un puente (como ZeroMQ o files) para que el EA actuara sobre las predicciones.
En las imágenes podrá ver el backtest en IC Markets (uno de los mejores brokers actuales) de 15 años, desde 2010 hasta hoy, se recomienda utilizar TDS o programas de 99,90% calidad de backtesting para obtener resultados más puntuales y objetivos.
GMT para backtesting:
ICMarkets +2 / +3 DST (Recomendado)
Revisa que la hora de inicio de las operaciones debe ser las 16:30!
FTMO (Póngase en contacto conmigo para sets especiales de FTMO)
Si su broker es diferente, póngase en contacto conmigo.
Especificaciones:
|Símbolo
|XAUUSD (ORO)
|Marco de tiempo
|M5
|Capital
|Min. 200$
|Corredor
|Cualquier corredor, preferiblemente IC Markets
|Tipo de cuenta
|Cualquiera, preferiblemente Raw/ECN
|Apalancamiento
|Sólo 1:500 apalancamiento o superior, si sólo puedes utilizar menor apalancamiento por favor póngase en contacto conmigo para archivos especiales como FTMO
|VPS
|Cualquier VPS
The Expert is great. Through my experience with it for a whole month with medium-risk settings on a real trading account, it was able to achieve a profit of more than 5% for me with complete stability and without worry or manual intervention at all. Thank you and in all honesty you deserve praise for your effort and cooperation. Now I can try Expert on a real funded trading account.