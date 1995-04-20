Trend Oscillator mw
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.7
- Activaciones: 10
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente!
- Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo".
- El oscilador más suave jamás desarrollado.
- Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas.
- Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95.
- Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con este indicador.
- Con alertas para PC y dispositivos móviles.
Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.