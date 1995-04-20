MACD with Trend ZigZag mp
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.31
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "MACD con tendencia ZigZag" para MT4.
- El indicador MACD es una de las herramientas más populares para el trading de tendencias.
- "MACD con Trend ZigZag" es excelente para usar con entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores.
- Use este indicador para seleccionar las señales de entrada más precisas:
_ Si MACD está por encima de 0 (color verde) y la línea ZigZag está hacia arriba, busque solo patrones de Buy Price Action.
_ Si MACD está por debajo de 0 (color rosa) y la línea ZigZag está hacia abajo, busque solo patrones de Sell Price Action.
- El indicador tiene alertas integradas para dispositivos móviles y PC.
Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.