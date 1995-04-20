MACD with Trend ZigZag mp

Indicador Crypto_Forex "MACD con tendencia ZigZag" para MT4.





- El indicador MACD es una de las herramientas más populares para el trading de tendencias.

- "MACD con Trend ZigZag" es excelente para usar con entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores.

- Use este indicador para seleccionar las señales de entrada más precisas:

_ Si MACD está por encima de 0 (color verde) y la línea ZigZag está hacia arriba, busque solo patrones de Buy Price Action.

_ Si MACD está por debajo de 0 (color rosa) y la línea ZigZag está hacia abajo, busque solo patrones de Sell Price Action.

- El indicador tiene alertas integradas para dispositivos móviles y PC.





