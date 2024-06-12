Fractal Trend Lines mt

Indicador Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" para MT4.





- Este indicador es excelente para los operadores que utilizan el análisis gráfico con rupturas.

- "Fractal Trend Lines" muestra líneas gráficas de tendencia ascendente (color violeta) y tendencia descendente (color rojo).

- Las líneas de tendencia ascendente y descendente se construyen sobre los 2 fractales correspondientes más cercanos.

- El indicador tiene pocos parámetros responsables del color y el ancho de las líneas de tendencia.

- El indicador tiene una alerta de ruptura incorporada para dispositivos móviles y PC.





Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.