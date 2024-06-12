Fractal Trend Lines mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.7
- Actualizado: 13 junio 2024
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" para MT4.
- Este indicador es excelente para los operadores que utilizan el análisis gráfico con rupturas.
- "Fractal Trend Lines" muestra líneas gráficas de tendencia ascendente (color violeta) y tendencia descendente (color rojo).
- Las líneas de tendencia ascendente y descendente se construyen sobre los 2 fractales correspondientes más cercanos.
- El indicador tiene pocos parámetros responsables del color y el ancho de las líneas de tendencia.
- El indicador tiene una alerta de ruptura incorporada para dispositivos móviles y PC.
Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.
Thank you Dmitri for fast response, and nice indicator.