Scalping Histogram mr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
- Actualizado: 11 abril 2024
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Histograma de scalping" para MT4, sin repintado.
- El indicador de histograma de scalping se puede utilizar para buscar señales de entrada en la dirección principal del impulso de precios después de una pequeña corrección de precios.
- El histograma de scalping puede tener 2 colores: naranja para el impulso bajista y verde para el alcista.
- Una vez que vea al menos 10 barras de histograma consecutivas del mismo color, significa que se está produciendo un fuerte impulso.
- La señal de entrada es 1 columna con un color opuesto en el histograma y la siguiente columna con el color del impulso inicial (ver las imágenes).
- Utilice objetivos de scalping: máximos/mínimos más cercanos en el gráfico.
- El indicador tiene alertas integradas para dispositivos móviles y PC.
CÓMO UTILIZAR el indicador:
- para señales de COMPRA: al menos 10 barras de histograma verdes consecutivas (impulso) + 1 barra naranja en el histograma (corrección) + 1 barra verde (abrir una operación larga aquí).
- para señales de VENTA: al menos 10 barras naranjas consecutivas en el histograma (momentum) + 1 barra verde en el histograma (corrección) + 1 barra naranja (abrir una operación corta aquí).
This indicator is simple, clear, accurate and so easy to use it to see the quick trend and major trend by adding twice. light in ressources. for me it complete my tools and especially the RSI for 8 symbols which is very important for me. The support quick and effective is nice and i always have a quick good response Well Done. Thank you.