Blox
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025
Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado, basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG.
Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo, siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD).
El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads inferiores a 10 puntos, garantizando una ejecución precisa y un deslizamiento mínimo.
Solo tienes que cargarlo en el gráfico, ajustar los parámetros según tu perfil de riesgo y disfrutar de una automatización de nivel profesional.
Características principales
-
Funciona en todos los pares Forex y en oro (XAUUSD)5 min SET FILE
-
Estrategia basada en órdenes pendientes (Buy Stop / Sell Stop)
-
Seguimiento inteligente de órdenes pendientes
-
Opción de trading en modo inverso
-
Gestión de capital integrada (Auto Lot)
-
Filtro horario y filtro por Media Móvil
-
Limitación de operaciones consecutivas
-
Trailing Stop avanzado para posiciones abiertas
-
Optimizado para brokers ECN de bajo spread
Explicación de los parámetros de entrada
CONFIGURACIÓN PRINCIPAL
ReverseSystem
-
Si se establece en TRUE, las señales de compra y venta se invierten
-
Útil para adaptarse a diferentes condiciones del mercado
MaxConsecutiveTrades
-
Limita el número máximo de operaciones consecutivas en la misma dirección
-
Ayuda a reducir el drawdown en mercados adversos
CONFIGURACIÓN DE ÓRDENES PENDIENTES
PendingDistance
-
Distancia (en pips) desde el precio actual para colocar la orden pendiente
TrailPending
-
Si está activado, las órdenes pendientes seguirán al precio cuando este se aleje
-
Mantiene siempre una distancia óptima de entrada
CONFIGURACIÓN DE TIEMPO
UseTimeFilter
-
Activa o desactiva el trading en horarios específicos
StartTime / EndTime
-
Ventana de trading basada en la hora del servidor del broker
-
Ideal para evitar periodos de baja liquidez o noticias importantes
GESTIÓN DE CAPITAL
UseAutoLot
-
Calcula automáticamente el tamaño del lote según el balance de la cuenta
AutoLotBalance
-
Paso de balance utilizado para el cálculo automático
AutoLotStep
-
Tamaño del lote añadido por cada paso de balance
Lots
-
Tamaño de lote fijo (cuando Auto Lot está desactivado)
CONFIGURACIÓN DE TRADING
StopLoss
-
Stop Loss fijo en pips (0 = sin SL fijo)
TakeProfit
-
Take Profit fijo en pips (0 = sin TP fijo)
TrailingStart
-
Beneficio en pips a partir del cual se activa el trailing stop
TrailingDist
-
Distancia del trailing stop en pips
Slippage
-
Deslizamiento máximo permitido
MagicNumber
-
Identificador único de las órdenes del EA
FILTROS
UseMAFilter
-
Activa el filtro de tendencia mediante Media Móvil
MA_Period
-
Periodo de la Media Móvil
CONFIGURACIÓN DEL INDICADOR (TMA)
HalfLength
-
Periodo principal de suavizado del TMA
Price
-
Tipo de precio utilizado en el cálculo
BandsDeviations
-
Anchura de las bandas TMA (sensibilidad a la volatilidad)
Interpolate
-
Suaviza los valores del indicador para una visualización más fluida
Recomendaciones
-
Utilizar cuenta ECN
-
Spread inferior a 10 puntos
-
Se recomienda VPS para mayor estabilidad
-
Probar primero en cuenta demo antes de operar en real
Conclusión
Este Expert Advisor está diseñado para traders que buscan disciplina, consistencia y automatización total, eliminando la influencia emocional.
Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars