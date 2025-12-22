Blox

5

Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025

Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado, basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG.

Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo, siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD).

El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads inferiores a 10 puntos, garantizando una ejecución precisa y un deslizamiento mínimo.

 Solo tienes que cargarlo en el gráfico, ajustar los parámetros según tu perfil de riesgo y disfrutar de una automatización de nivel profesional.

Características principales

  • Funciona en todos los pares Forex y en oro (XAUUSD)5 min  SET FILE

  • Estrategia basada en órdenes pendientes (Buy Stop / Sell Stop)

  • Seguimiento inteligente de órdenes pendientes

  • Opción de trading en modo inverso

  • Gestión de capital integrada (Auto Lot)

  • Filtro horario y filtro por Media Móvil

  • Limitación de operaciones consecutivas

  • Trailing Stop avanzado para posiciones abiertas

  • Optimizado para brokers ECN de bajo spread

Explicación de los parámetros de entrada

CONFIGURACIÓN PRINCIPAL

ReverseSystem

  • Si se establece en TRUE, las señales de compra y venta se invierten

  • Útil para adaptarse a diferentes condiciones del mercado

MaxConsecutiveTrades

  • Limita el número máximo de operaciones consecutivas en la misma dirección

  • Ayuda a reducir el drawdown en mercados adversos

 CONFIGURACIÓN DE ÓRDENES PENDIENTES

PendingDistance

  • Distancia (en pips) desde el precio actual para colocar la orden pendiente

TrailPending

  • Si está activado, las órdenes pendientes seguirán al precio cuando este se aleje

  • Mantiene siempre una distancia óptima de entrada

 CONFIGURACIÓN DE TIEMPO

UseTimeFilter

  • Activa o desactiva el trading en horarios específicos

StartTime / EndTime

  • Ventana de trading basada en la hora del servidor del broker

  • Ideal para evitar periodos de baja liquidez o noticias importantes

GESTIÓN DE CAPITAL

UseAutoLot

  • Calcula automáticamente el tamaño del lote según el balance de la cuenta

AutoLotBalance

  • Paso de balance utilizado para el cálculo automático

AutoLotStep

  • Tamaño del lote añadido por cada paso de balance

Lots

  • Tamaño de lote fijo (cuando Auto Lot está desactivado)

CONFIGURACIÓN DE TRADING

StopLoss

  • Stop Loss fijo en pips (0 = sin SL fijo)

TakeProfit

  • Take Profit fijo en pips (0 = sin TP fijo)

TrailingStart

  • Beneficio en pips a partir del cual se activa el trailing stop

TrailingDist

  • Distancia del trailing stop en pips

Slippage

  • Deslizamiento máximo permitido

MagicNumber

  • Identificador único de las órdenes del EA

 FILTROS

UseMAFilter

  • Activa el filtro de tendencia mediante Media Móvil

MA_Period

  • Periodo de la Media Móvil

 CONFIGURACIÓN DEL INDICADOR (TMA)

HalfLength

  • Periodo principal de suavizado del TMA

Price

  • Tipo de precio utilizado en el cálculo

BandsDeviations

  • Anchura de las bandas TMA (sensibilidad a la volatilidad)

Interpolate

  • Suaviza los valores del indicador para una visualización más fluida

 Recomendaciones

  • Utilizar cuenta ECN

  • Spread inferior a 10 puntos

  • Se recomienda VPS para mayor estabilidad

  • Probar primero en cuenta demo antes de operar en real

Conclusión

Este Expert Advisor está diseñado para traders que buscan disciplina, consistencia y automatización total, eliminando la influencia emocional.


Comentarios 2
zaustorron
824
zaustorron 2025.12.26 09:35 
 

Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars

DominikDorner
270
DominikDorner 2025.12.23 19:17 
 

Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!

___

Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!

