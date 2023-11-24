Advanced Multi Scalping EA m

ADVANCED MULTI SCALPING EA: es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante.





Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes.





Características del EA:

- Configuraciones de spread adicionales.

- Volatilidad ajustable: Stop Loss adaptable.

- Visualización de SWAP para posiciones largas/cortas.

- Opción Fixed_SL.

- El sistema es seguro y NO utiliza métodos peligrosos como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para proteger la cuenta.

- Este EA es muy fácil de usar y puede ser utilizado tanto por profesionales de Forex como por principiantes.

- El robot hace todo automáticamente: todo lo que necesita es instalarlo en MT4 con el riesgo correspondiente (2,5 % predeterminado), aplicar Set_files correspondientes y dejar la PC funcionando (o simplemente usar VPS).

- Filtro de tiempo de funcionamiento preciso con una precisión de 1 minuto.

- Visualización de SPREAD incorporada.

- Método de interés compuesto implementado.

- El saldo mínimo de cuenta requerido para ejecutar el robot es de solo $100.

- Marco de tiempo: solo M15.

- Pares de negociación: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Tiempo de funcionamiento: el EA comienza a buscar señales de entrada durante la segunda mitad de la sesión de EE. UU. hasta la mitad de la sesión de Asia.

- Apalancamiento de la cuenta: cualquier apalancamiento en el rango de 1:30 a 1:2000.

- Gestión de riesgos: 1-3% de riesgo por operación (se puede cambiar en la configuración) O lote fijo.





Cómo instalar:

- El sistema requiere una cuenta MT4 con spreads estrechos (Raw spread o ECN).

- Abra gráficos AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.

- Adjunte un EA a cada gráfico.

- Aplique el "Set_file" correspondiente al EA en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag = true.

- El robot hace todo automáticamente: todo lo que necesita es dejar que MT4 se ejecute en la PC (o VPS).





¡IMPORTANTE! Para obtener el mejor rendimiento del sistema de operaciones, siga las recomendaciones a continuación:

- HORARIO DE TRABAJO: Se recomienda encarecidamente utilizar MT4 donde Market_watch = GMT+2 (en el período de horario estándar) y GMT+3 (en el período de horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA; simplemente envíeme un mensaje al respecto (para verificar la zona horaria de su bróker). Lo ayudaré con eso y le proporcionaré los Set_files relacionados si es necesario.

- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para obtener el mejor rendimiento.

Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.