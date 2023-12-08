KT Gold Nexus EA MT4

5

Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí

¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Nexus EA?

Paciencia. Disciplina. Tiempo.

KT Gold Nexus EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo.

Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero potencial. Al igual que en el trading profesional, pueden existir semanas o incluso meses con pérdidas. Esto es normal. Lo que realmente importa es el rendimiento acumulado en un período más largo.

Muchos sistemas grid o martingala muestran ganancias rápidas al inicio, pero casi siempre terminan con la pérdida total de la cuenta. Este EA ha sido desarrollado para evitar ese riesgo y centrarse en un crecimiento estable y controlado.

Introducción

KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional, plug-and-play, diseñado para el mercado del Oro (XAUUSD) en el marco temporal H4. Ha sido desarrollado utilizando datos históricos de Dukascopy con una calidad de modelado del 100% y ha pasado por extensas pruebas de robustez y estrés en múltiples condiciones de mercado.

Los datos históricos de precios se dividen en diferentes regímenes de mercado, y cada idea de trading se prueba repetidamente en estos entornos mediante servidores de alto rendimiento. Solo se seleccionan las configuraciones de entrada que mantienen consistencia en todas las condiciones. Este proceso garantiza que la estrategia esté construida para la estabilidad, la adaptabilidad y el rendimiento a largo plazo, y no para resultados sobreajustados.

Este EA aprovecha nuestro módulo propietario de autoaprendizaje, integrando de forma fluida múltiples indicadores técnicos, incluidos Laguerre, ATR, RSI suavizado, DPO, CCI y AO, para construir una configuración de trading sólida. Cuando surge una oportunidad, el sistema divide estratégicamente la posición en múltiples órdenes y gestiona cada operación de manera independiente para optimizar la ejecución y adaptarse a la dinámica del mercado.

Configuraciones

  • Símbolo: Oro (XAUUSD)
  • Marco temporal: 4 horas
  • Depósito mínimo: $1000
  • Depósito recomendado: $2000 (margen de seguridad adicional en mercados altamente volátiles)
  • Ajustes de entrada: Predeterminados (no se requieren archivos set especiales)
  • Broker: Cualquiera (no se requieren condiciones especiales)
  • Apto para Prop Firms: Sí (trading swing)

Utilice Lot Size Finder para encontrar el tamaño de lote correcto para este EA según el balance de su cuenta y su tolerancia máxima al drawdown.

Este EA se actualiza anualmente para mantenerse alineado con las condiciones y regímenes cambiantes del mercado. Cuando se publique una nueva actualización, recibirá una notificación en sus mensajes de MQL5. Aplique las actualizaciones únicamente durante el fin de semana y solo después de que todas las operaciones de la versión anterior se hayan cerrado completamente.

Los resultados de backtest no reflejan completamente el potencial de este EA. Los algoritmos están diseñados para rendir y adaptarse en condiciones reales de mercado con el tiempo, especialmente durante el año posterior a la actualización más reciente. La paciencia es esencial. Permita al menos un año de trading en vivo para que la estrategia demuestre su verdadera fortaleza.

Características

  • No utiliza técnicas de alto riesgo como grid, martingala, cobertura o estrategias de promediado.
  • Las operaciones están protegidas mediante stop-loss y take-profit ocultos integrados para reducir la exposición a la intervención del broker o la caza de stops.
  • No se requieren archivos set especiales ni configuraciones personalizadas. Los valores predeterminados están optimizados para las condiciones actuales del mercado.
  • Todas las operaciones se cierran antes del final del trading del viernes para eliminar el riesgo de gaps de fin de semana o movimientos bruscos de precio.
  • Entradas simples y fáciles de usar y comprender.

El EA evita tácticas de alto riesgo como el trading en grid, la cobertura o los métodos de martingala. En su lugar, sigue un enfoque disciplinado y transparente que acepta tanto operaciones ganadoras como perdedoras como una parte natural del trading. El éxito a largo plazo proviene de mantener una ganancia promedio superior a la pérdida promedio, permitiendo que la estrategia crezca de forma constante con el tiempo.


Descargo de responsabilidad sobre riesgos: Toda forma de trading implica riesgo, y las pérdidas forman parte del trading real. El rendimiento pasado, incluidos los backtests, no garantiza resultados futuros. Los Expert Advisors siguen una lógica predefinida y no pueden adaptarse a todas las situaciones del mercado. Las condiciones del mercado, la volatilidad y los factores del broker pueden afectar el rendimiento. Opere siempre con un riesgo adecuado y expectativas realistas.

Comentarios 2
mallo82
32
mallo82 2023.12.19 18:43 
 

A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)

ckk1984net
368
ckk1984net 2024.01.28 16:36 
 

Nitin is always will to provide assist. Running the EA for 2 weeks time. Low DD and waiting for a long and stable profit. Will keep observing the performance of the EA.

Productos recomendados
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Asesores Expertos
Podría escribir una descripción fantástica con un montón de parámetros de prueba cuantitativos, pero tenemos un dicho que "el sabor de un pudín está en el comer", así que simplemente voy a poner un RETO: Pruebe este EA en cualquiera de los pares mayores y menores (AUD, USD, EUR, CHF, NZD) y le garantizo un 50% de descuento si usted puede demostrar en una prueba en cualquiera de los principales pares de arriba que ha incurrido en más de 3 ejecuciones de error. *AHORA FELIZ PRUEBA* ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias H4 se pueden utilizar ambas con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias H1, H4 y D1 se pueden utilizar ambas. MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, puede cambiarlo. MaxSpread - hasta
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Asesores Expertos
Este EA se puede ejecutar en todos los pares de divisas recomendamos EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Plazo 30 minutos (M30) La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con $1000 de Depósito inicial mínimo. Y el robot puede apoyar sus transacciones manuales en EURUSD. APALANCAMIENTO DE LA CUENTA: 1:100 CUENTA (Stop Out): 50% o menos TIPO DE CUENTA: Cuenta real MODO DE CUENTA: Cuenta de cobertura Take Profit: Automáticamente Stop Loss: Automático Tamaño del LOTE: Manual pr
WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - M30 Estrategias que puede utilizar tanto es fijo con MA, banda de Bollinger, Candlestick Niveles Funciones de Cierre - Estrategias M30 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread - hasta pares de divisas, Ma
Perfection
Mikhail Senchakov
Asesores Expertos
Perfection es un robot de trading multidivisa, totalmente automatizado y seguro. El robot está diseñado tanto para el comercio de cartera y el comercio de un solo instrumento. El EA no utiliza métodos de promediación, el volumen de posiciones está estrictamente regulado. Las órdenes se abren sólo en la dirección del movimiento del mercado en una cuadrícula. Debido a esto, el robot opera eficientemente en cualquier movimiento fuerte. El algoritmo de toma de decisiones no utiliza indicadores. En s
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias H4 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias H4 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 15 minutos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread - hasta pares de divisas, MaxSlippage - hasta pares de di
Mr Tiger Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Asesores Expertos
Mr Tiger mt4 trading bot es tan fuerte bot tan rico con diferentes secciones en parámetros como secciones técnicas, gestión de riesgos y detracciones también ajustes de estrategia, secciones de indicadores y secciones de análisis también sección de sesiones encontrará tantas opciones que puede controlar también para ejecutar en oro o btc ajustar la propagación de acuerdo con estos pares también ajustar el tamaño de lote mínimo y máximo y tiene muchas opciones para tp y sl en pips y dinero
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Asesores Expertos
Reversal Overlap Bot es una estrategia de trading automatizada. No se utilizan indicadores técnicos en el trabajo. Al comienzo de la negociación, la primera orden se coloca en una dirección determinada (a su elección). Cuando se abre una nueva vela, esta orden se cierra si está en beneficios. En caso contrario, se abre la siguiente orden en la dirección opuesta. Las órdenes se cierran cuando se alcanza el beneficio. Si hay órdenes no rentables en el gráfico, el robot cerrará una de ellas. Al cer
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Un asesor experto de MetaTrader 4 (MT4) que utiliza órdenes pendientes para las rupturas de precios es una herramienta automatizada diseñada para obtener beneficios durante los movimientos bruscos del mercado. Su función principal es colocar órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop) en niveles predeterminados, que luego se activan cuando el precio rompe a través de estos niveles, lo que indica una tendencia potencial. Puede consultar la lista completa en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/s
Prosperity MT4
Mr James Daniel Coe
Asesores Expertos
Robot de alto crecimiento y bajo consumo. Ideal para principiantes Y profesionales. QUEDAN 5 COPIAS - SIGUIENTE PRECIO $999 ¡Póngase en contacto conmigo después de la compra de información del grupo, manual y un bono personal! Prosperidad fondo vivo, dinero real (>$2,000) señal: HAGA CLIC AQUÍ ACERCA DE Un diamante raro en un mar de EAs - 4x mejoras en la mayoría de las estadísticas backtest. Leemos descripciones diciendo 'no martingala, rejilla, o 'AI'' - Ofrezco parámetros alternativos ... EA
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
Estimado Trader Es un placer presentarle mi herramienta llamada "Forex Sniper Indicator" . El objetivo principal de esta herramienta es ayudar a los comerciantes serios y los inversores en todo tipo de mercados financieros para coger precio siguiente movimiento justo en el momento de la dirección de los precios está a punto de cambiar. Esta herramienta se puede utilizar para snipe la dirección del precio tanto en tendencia a la baja, tendencia alcista y los mercados que van. Esta herramienta se
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Asesores Expertos
Aureus Quantum surge - h1: liberar el potencial del comercio automático de oro Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Señal de cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + Perfil + vendedor Resumen Aureus Quantum surge - H1 es un consultor experto de última generación diseñado para comerciar xausd (oro) durante el período h1. Combina múltiples indicadores técnicos con técnicas sólidas de gestión de riesgos para proporcion
Vdi Algo
Andrei Muzov
Asesores Expertos
VDI Algo — Robot de trading inteligente basado en el indicador Volume Decomposition Index (VDI) VDI Algo es un robot de trading basado en el análisis de volumen. Dentro del código está incorporado un indicador único llamado Volume Decomposition Index (VDI), que calcula la relación entre los volúmenes de compradores y vendedores para determinar la fuerza y dirección del movimiento del precio. Para aumentar la precisión, las señales del indicador se filtran mediante una media móvil exponencial (E
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
Asesores Expertos
Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.   Synapse Trader   es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona. ¡Oferta p
Detroit Trade v2
Johnneid Amme Gomes E Silva
5 (1)
Asesores Expertos
https://lucrandoemdolares.com/ Funciona em todos os pares de moeda e metais, pode incluir vários ao mesmo tempo, recomendo usar 4 pares à cada 250usd de saldo disponível. sets >  https://www.mql5.com/en/blogs/post/740296 Recomendações O depósito mínimo recomendado é de $ 500. Use um corretor ECN com um spread baixo e execução rápida de ordens.  Símbolos principais: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD e USDJPY.     Prazos: H1 Para obter os melhores resultados de negociação, use   VPS   com conexão r
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Asesores Expertos
Aviso de riesgo: El mercado de divisas es uno de los mercados más impredecibles del universo. Backtest que autor proporcionó no podía garantizar que van a tener un excelente resultado en el comercio a plazo. Como la razón anterior, por favor, tenga en cuenta si utiliza este EA con gran cantidad de financiación que no podía esfuerzo para perder. Resultados en vivo !! Live Signal 1 -> Por favor PM para el enlace Resumen: El colector, al igual que su nombre, este EA es semi totalmente automatiza
Bunny
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Asesor Profesional de Forex: Su camino hacia unos ingresos estables en el mercado de divisas Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automatización del comercio a un nuevo nivel Presentamos a su atención una solución avanzada para el comercio automatizado en el mercado Forex - un asesor inteligente desarrollado por un equipo d
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Asesores Expertos
Evoque Global - Cobertura automatizada fiable El precio seguirá aumentando en 100 $ con cada compra, así que no se retrase. Evoque Global ofrece una solución de negociación adaptable y manos libres diseñada para proporcionar beneficios constantes con un riesgo controlado. Utilizando un enfoque de cobertura inteligente, equilibra las operaciones para reducir las caídas y maximizar el crecimiento suave de la equidad. Este asesor experto funciona a la perfección en todas las condiciones del mercad
Navigator FX Expert
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Navigator FX: Su guía fiable para el mercado Forex Navigator FX es un avanzado robot de trading diseñado para operadores de Forex. Esta innovadora herramienta cuenta con una amplia gama de funciones que permiten a los operadores gestionar eficazmente sus operaciones y estrategias. El precio para el primer usuario será bajo, y aumentará en el futuro. Ventajas de Navigator FX: Fiabilidad y estabilidad: Navigator FX está diseñado con los más altos estándares de fiabilidad y estabilidad. Gestió
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Asesores Expertos
BreakBot :Este asesor experto está diseñado específicamente para operadores que buscan soluciones inteligentes y seguras para transformar un pequeño capital en beneficios sustanciales, alcanzando los 100.000 dólares o más. Emplea estrategias profesionales y una gestión precisa del riesgo para lograr un crecimiento constante y seguro. Características principales del Asesor Experto ️ Gestión inteligente del capital: Utiliza porcentajes de riesgo cuidadosamente calculados para maximizar los benefi
Golden Mean MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Mean MT4 : Su entrenador personal en Forex Golden Mean MT4 es más que una plataforma automatizada; es su transmutador personal en el volátil mundo de Forex. No está diseñada para hacer predicciones, sino para transformar la imprevisibilidad de los movimientos de divisas en operaciones rentables. Basada en la armonía de algoritmos avanzados y un profundo conocimiento de las realidades del mercado, esta herramienta se convertirá en su guía de confianza en las turbulentas aguas del trading,
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Asesores Expertos
Esta estrategia se caracteriza por la sencillez y la rudeza. Las cosas simples, es ampliamente aplicable, duradero, fuerte estabilidad. Esta es una ventaja de tener una cierta cantidad de dinero, porque la demanda de dinero grande es estable. La necesidad de pequeño capital es la eficiencia. La eficiencia requiere una agricultura intensiva. Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar para aumentar la eficiencia. Pero no estoy seguro de que pueda construir una sofisticada máquina de dinero EA. Ef
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Asesores Expertos
Alphabet AI es un asesor que utiliza la estrategia de reversión a la media, lo que significa que aprovecha la propiedad natural de los mercados de volver a sus valores promedio tras fuertes desviaciones. El algoritmo analiza constantemente el precio actual del activo, comparándolo con los niveles promedio calculados. Cuando el precio se desvía significativamente de su valor promedio, el asesor lo interpreta como una señal para actuar: si se supera el límite superior, abre posiciones cortas, esp
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Asesores Expertos
Este asesor experto es un clon y actualización de "EA Rough Duster ", también opera mejor en GBPNZD minuto 5 timeframe. Mantiene un crecimiento constante de la cuenta y funciona mejor en spreads bajos y cuentas basadas en comisiones. Utiliza Martingala y cobertura perfecta para recuperar posiciones no rentables asegurando que no haya pérdidas. Sus curvas de beneficios consistentes, bajos DrawDowns y el riesgo demuestra el récord por sí mismo en la fiabilidad y la coherencia, además de su análisi
PowerEA1
Hasan Abdulhussein
Asesores Expertos
El asesor experto abre operaciones diarias con tamaños de lote específicos basados en matemáticas complejas. No adopta comportamientos arriesgados, no utiliza martingala, no promedia a la baja y no realiza coberturas. Los resultados del asesor experto se hacen evidentes después de un largo período, más de 3 meses, y anualmente multiplica el capital varias veces. Puede multiplicar de 1.000 a 100.000 dólares o más en dos o tres años. Usted puede ver su rendimiento a través de backtesting. Cuando a
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Voy a apoyar sólo a mi cliente. สำหรับลูกค้าGold M15 timeframe, Movimiento de Precios , Fondo Min 500$. Lote0.01 con 30 Segundos de apertura de la próxima operación, XAUUSD y los principales pares de divisas. Parámetros Parámetros generales de comercio Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias de marco de tiempo actuales fijas con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas. Cerrar Funciones - Estrategias actuales MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo
Vidya pearson flow robot mql4
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
En el núcleo del Robot VidyaPearsonFlow se encuentra la síntesis de dos principios clave : la filtración adaptativa del ruido del mercado y el análisis estadístico de las correlaciones entre los principales pares de divisas como EURUSD, GBPUSD y XAUUSD. No se trata simplemente de un algoritmo, sino de un sistema que encarna la armonía del rigor matemático y la flexibilidad necesaria para operar en un entorno de mercado en constante cambio. La esencia del método : Filtración adaptativa: El siste
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! EA tiene un historial en vivo con 3,5 años de comercio estable con baja reducción: Actuación en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Les presento la estrategia "Cleopatra EA", Cleopatra un diseño bello e inteligente, con una forma de recuperación que se va adaptando constantemente donde su poder es la versatilidad Su principal estrategia es leer el mercado en su elasticidad, podremos analizar el rango de entrada de diferentes maneras. Esto puede ser muy dinámico c
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Meat es un sistema de negociación totalmente automático que funciona las 24 horas del día. Opera basado en el análisis del movimiento del mercado sobre la base de un indicador incorporado y el indicador de tendencia Media Móvil. El sistema está optimizado para trabajar con el par de divisas EURUSD en el marco temporal M30. Se recomienda utilizar un broker ECN/STP con bajo spread, baja comisión y rápida ejecución. Monitorización de señales Par de divisas/marco temporal de trabajo: EURUSD M3
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
PointerX
Vasja Vrunc
Asesores Expertos
PointerX se basa en su propio oscilador e indicadores incorporados (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) y opera de forma independiente. Con PointerX puede crear sus propias estrategias . Teóricamente todas las estrategias basadas en indicadores son posibles, pero no martingala, arbitraje, rejilla, redes neuronales o noticias. PointerX incluye 2 Conjuntos de Indicadores Todos los controles de indicadores Oscilador ajustable Controles Take Profit Controles de Stop Loss Controles de operaciones Contro
Otros productos de este autor
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indicadores
El indicador KT Momentum Arrows se basa en una ruptura momentánea que se calcula mediante la desviación de las bandas y la volatilidad emergente en una dirección determinada. Se genera una señal de compra cuando el precio cierra por encima de la banda superior y una señal de venta cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior. Se utiliza un coeficiente de magnitud como parámetro de entrada, el cual afecta tanto la desviación de las bandas como la medición de la volatilidad. Este valor
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El indicador KT Asian Breakout analiza una parte clave de la sesión asiática para generar señales de compra y venta en ambas direcciones, basadas en la ruptura del precio. Se genera una señal de compra cuando el precio rompe por encima del máximo de la sesión y una señal de venta cuando el precio rompe por debajo del mínimo de la sesión. Cosas a tener en cuenta Si la caja de la sesión es demasiado ancha verticalmente, se recomienda evitar nuevas operaciones, ya que la mayor parte de la acción d
KT Momentum Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El indicador KT Momentum Arrows se basa en una ruptura momentánea que se calcula mediante la desviación de las bandas y la volatilidad emergente en una dirección determinada. Se genera una señal de compra cuando el precio cierra por encima de la banda superior y una señal de venta cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior. Se utiliza un coeficiente de magnitud como parámetro de entrada, el cual afecta tanto la desviación de las bandas como la medición de la volatilidad. Este valor
KT Stoch Divergence MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
La divergencia es una de las señales clave que indica una posible reversión del precio en el mercado. KT Stoch Divergence muestra las divergencias regulares y ocultas que se forman entre el precio y el oscilador estocástico. Limitaciones de KT Stoch Divergence Usar divergencias estocásticas como única señal de entrada puede ser arriesgado. No todas las divergencias indican una reversión fuerte. Para obtener mejores resultados, es recomendable combinarlas con acción del precio y dirección de la
ACB Trade Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Trade Filter ofrece una solución para filtrar las configuraciones de negociación de baja probabilidad en una estrategia de negociación. El indicador utiliza un sofisticado algoritmo de filtrado basado en el sentimiento y la tendencia del mercado. Aplicaciones Funciona muy bien con nuestro indicador "ACB Breakout Arrows ". Filtre las señales de baja probabilidad de cualquier indicador. Evite el exceso de operaciones y minimice las pérdidas. Opere en la dirección del sentimiento
KT Psar Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
KT Psar Arrows dibuja flechas en el gráfico utilizando el indicador estándar Parabolic SAR. Se traza una flecha alcista cuando el máximo de la vela toca el SAR. Se traza una flecha bajista cuando el mínimo de la vela toca el SAR. Las señales se generan en tiempo real sin necesidad de esperar al cierre de la vela.  Características Una herramienta útil para traders que desean experimentar con estrategias de trading que incorporan el indicador Parabolic SAR.  Puede ser utilizado para identificar p
MACD Divergence on MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT MACD Divergence muestra las divergencias regulares y ocultas que se forman entre el precio y el oscilador. Si tu estrategia de trading anticipa un cambio de tendencia, puedes incluir la divergencia regular del MACD para detectar posibles puntos de giro. Y si tu estrategia se basa en la continuación de la tendencia, la divergencia oculta del MACD puede ser ideal. Limitaciones de KT MACD Divergence Usar la divergencia del MACD como única señal de entrada puede ser arriesgado. No todas las div
KT Trend Magic
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Trend Magic muestra la tendencia en el gráfico utilizando la combinación del impulso del mercado y la volatilidad. Se puede utilizar para encontrar nuevas entradas o confirmar las operaciones producidas por otros EA/Indicadores. Uso Arrastre y suelte el escáner MTF que escanea las nuevas señales a través de múltiples marcos de tiempo. Encuentra nuevas entradas en la dirección de la tendencia. Mejora la precisión de otros indicadores cuando se utilizan conjuntamente. Puede ser usado como un n
KT COG Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Indicadores
KT COG es una implementación avanzada del indicador del centro de gravedad presentado por John F. Ehlers en la edición de mayo de 2002 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. Es un indicador adelantado que puede utilizarse para identificar los posibles puntos de reversión con el mínimo desfase. El oscilador COG capta las oscilaciones de los precios con bastante eficacia. La versión MT5 del mismo indicador está disponible aquí KT COG Advanced MT5 Cálculo del COG El indicador C
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Pin Bar identifica la formación pin bar que es un tipo de patrón de acción de precios que representa una señal de reversión o rechazo de la tendencia. Cuando se combina con soporte y resistencia, BRN y otros niveles significativos, el patrón Pin Bar demostró ser una señal muy fuerte de reversión. Básicamente, una pin bar se caracteriza por un cuerpo pequeño en relación con la longitud de la barra que se cierra en la parte superior o inferior del 50% de su longitud. Tienen mechas muy grandes
KT Auto Fibo
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Auto Fibo dibuja automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci basándose en la dirección actual de la tendencia. Los máximos y mínimos se seleccionan automáticamente utilizando los puntos más altos y más bajos disponibles en el gráfico. Puedes hacer zoom y desplazarte para ajustar los niveles de Fibonacci según sea necesario. Modos Automático:  Dibuja automáticamente los niveles de Fibonacci en función del área visible del gráfico. Manual: Dibuja los niveles de Fibonacci solo una vez
KT Psar Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Psar Arrows dibuja flechas en el gráfico utilizando el indicador estándar Parabolic SAR. Se traza una flecha alcista cuando el máximo de la vela toca el SAR. Se traza una flecha bajista cuando el mínimo de la vela toca el SAR. Las señales se generan en tiempo real sin necesidad de esperar al cierre de la vela.  Características Una herramienta útil para traders que desean experimentar con estrategias de trading que incorporan el indicador Parabolic SAR.  Puede ser utilizado para identificar p
KT Ichimoku Trader
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Asesores Expertos
KT Ichimoku Trader es un asesor experto totalmente automatizado que ofrece cinco estrategias de trading populares basadas en el indicador Ichimoku. Cada estrategia tiene su propio método de entrada y salida sin ninguna interferencia con otras estrategias. El sistema Ichimoku se puede aplicar a los principales pares de divisas y metales. Sin embargo, encontramos que funciona razonablemente bien principalmente en dos pares. La versión MT5 está disponible aquí https://www.mql5.com/en/market/product
KT Volatility Oscillator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El oscilador de volatilidad KT analiza los datos de mercado pasados y actuales utilizando una fórmula matemática para mostrar el resultado en forma de oscilador. Las ondas crecientes y decrecientes equivalen a una alta y baja volatilidad del activo.  En pocas palabras, la volatilidad es simplemente una medida de las fluctuaciones de precio de un activo durante un determinado período de tiempo. Sin volatilidad, habría poco movimiento en el mercado y los traders no podrían beneficiarse de los camb
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT COG Robot es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en el Indicador KT COG . El indicador COG fue presentado originalmente por John F. Ehlers en la edición de mayo de 2002 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. El EA dispara una operación larga cuando la línea COG cruza por encima de la línea de señal y se dispara una operación corta cuando la línea COG cruza por debajo de la línea de señal. Filtración adaptativa Nuestro algoritmo de filtrado adaptativo combina l
ACB Breakout Arrows EA
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
Este es un asesor experto 100% automatizado basado en nuestro indicador personalizado llamado "ACB Breakout Arrows" . Las entradas se basan en un patrón de ruptura que ocurre constantemente en ambas direcciones. La intensidad de las señales de entrada se puede ajustar mediante el parámetro externo "Signal Sensitivity". Confirmación de operaciones ACB Breakout Arrows EA permite filtrar las entradas utilizando otro de nuestros indicadores personalizados llamado ACB Trade Filter . Compra fuerte:
KT Asian Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4 (1)
Asesores Expertos
KT Asian Breakout analiza cuidadosamente el mercado en rango durante la sesión asiática y, a continuación, lanza una operación larga o corta después de realizar una evaluación previa basada en su módulo de análisis técnico incorporado. Las órdenes ejecutadas se cierran en el plazo de un día antes de que finalice la sesión del día siguiente. El módulo de análisis técnico incorporado comprueba el rango de la sesión y lo compara con el movimiento de precios de los últimos 20 días. Si encuentra alg
KT London Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
Los primeros treinta minutos son esenciales para una sesión de negociación. La reacción temprana de los operadores y agentes del mercado marca el camino para el resto del día. KT London Breakout EA se aprovecha de este fenómeno, y después de analizar los primeros treinta minutos de la sesión de Londres, coloca dos órdenes pendientes bidireccionales. Una de las órdenes pendientes se cancela finalmente después de darse cuenta de la dirección del mercado con certeza. Ha sido estrictamente probado
KT Support and Resistance Levels
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El uso de soportes y resistencias en el trading sistemático es muy subjetivo. Cada operador tiene su propia idea y forma de trazar los niveles de soporte y resistencia en el gráfico. El indicador de soporte y resistencia de KT elimina esta ambigüedad de la situación y traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia siguiendo un enfoque algorítmico mediante un análisis único de marcos temporales múltiples. Cuando se ejecuta en el gráfico, escanea inmediatamente los puntos extremos má
KT Currency Strength and Correlation
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
Si operas en Forex, tener información detallada sobre la fortaleza de las divisas y la correlación entre los pares de divisas puede llevar tu trading a un nuevo nivel. La correlación te ayudará a reducir el riesgo a la mitad, mientras que el análisis de fortaleza te permitirá maximizar las ganancias. Este indicador ofrece un enfoque híbrido para seleccionar los pares de divisas más adecuados, combinando el análisis de fortaleza y la correlación entre pares de divisas. Cómo usar el análisis de f
MACD Divergence Seeker
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT MACD Divergence Seeker negocia las señales de divergencia regulares y ocultas generadas por nuestro indicador gratuito llamado KT MACD Divergence indicator. El comercio de las divergencias independientes puede ser un asunto arriesgado es por eso que el KT MACD Divergence Seeker combina las señales de divergencia estándar con un módulo de análisis avanzado para explotar las ineficiencias de precios en algunos pares de divisas. ¿Qué es exactamente la Divergencia? Como concepción general, si
MACD Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT MACD Divergence muestra las divergencias regulares y ocultas que se forman entre el precio y el oscilador. Si tu estrategia de trading anticipa un cambio de tendencia, puedes incluir la divergencia regular del MACD para detectar posibles puntos de giro. Y si tu estrategia se basa en la continuación de la tendencia, la divergencia oculta del MACD puede ser ideal. Limitaciones de KT MACD Divergence Usar la divergencia del MACD como única señal de entrada puede ser arriesgado. No todas las div
KT Bollinger Bands Trader MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT Bollinger Bands Trader es un asesor experto 100% automatizado que implementa una estrategia de reversión a la media utilizando las bandas de Bollinger durante períodos de baja volatilidad. El precio a menudo reacciona en las líneas superior o inferior de las bandas, pero no siempre ocurre una reversión. Sin embargo, hay mayor probabilidad de reversión en momentos de baja volatilidad. Entradas Se activa una operación de compra cuando el precio se posiciona correctamente por debajo de la banda
KT CCI Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT CCI Divergence muestra la divergencia regular y oculta creada entre el precio y el oscilador CCI. La divergencia es una de las señales vitales que representa la próxima reversión del precio en el mercado. Detectar manualmente la divergencia entre el precio y el CCI puede ser una tarea agitada y ambigua. Limitaciones de la Divergencia KT CCI Utilizar la divergencia del CCI como señal de entrada independiente puede ser arriesgado. Cada divergencia no puede ser interpretada como una fuerte seña
KT Heiken Ashi Smoothed MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Heiken Ashi Smoothed es una versión suavizada del Heiken Ashi estándar y, además, dibuja flechas de compra/venta cuando cambia la tendencia. Se muestra una flecha de compra cuando pasa de estado bajista a alcista. Se muestra una flecha de venta cuando pasa de alcista a bajista. Incluye alertas por móvil, email, sonido y ventanas emergentes. ¿Qué es exactamente Heiken Ashi Smoothed? Filtra señales falsas y ruido presentes en el Heiken Ashi estándar mediante dos medias móviles que suavizan la
KT MA Crossover MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT MA Crossover dibuja flechas de compra y venta basadas en el cruce de las medias móviles seleccionadas. Además, genera alertas correspondientes y muestra el valor MFE (Excursión Más Favorable) para cada señal consecutiva. El cruce de medias móviles es una de las estrategias más utilizadas por los traders en todo el mundo. Generalmente, se compone de una media móvil rápida y una lenta para identificar señales de compra y venta según la dirección del cruce. Señal de compra - cuando la media móv
KT Round Numbers MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Round Numbers traza los niveles de números redondos que también se conocen comúnmente como niveles psicológicos en el mundo Forex. En el contexto del mercado Forex, los niveles de números redondos son aquellos niveles en los que hay dos o más ceros al final. Se denominan niveles 00 en el gráfico. Algunos operadores también consideran los puntos intermedios como un nivel de número redondo válido. Se denominan niveles 50 en el gráfico. Uso de los niveles de números redondos en el trading Los
KT Inside Bar Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
A pesar de la popularidad del patrón de barra interior entre los operadores, su uso como señal independiente no proporciona ninguna ventaja en el mercado. El indicador KT Inside Bar Advanced resuelve este problema combinando el clásico patrón inside bar con el ciclo "ECE" y las extensiones de Fibonacci. El uso de este indicador en lugar de nuestro indicador clásico de barra interior le proporcionará una enorme ventaja en el mercado. ¿Qué es el ciclo ECE? En los mercados financieros, el precio
Filtro:
ckk1984net
368
ckk1984net 2024.01.28 16:36 
 

Nitin is always will to provide assist. Running the EA for 2 weeks time. Low DD and waiting for a long and stable profit. Will keep observing the performance of the EA.

KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
54531
Respuesta del desarrollador Nitin Raj 2025.01.22 21:42
Thank you for your feedback. EA is reaching new highs again :)
mallo82
32
mallo82 2023.12.19 18:43 
 

A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)

KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
54531
Respuesta del desarrollador Nitin Raj 2024.11.30 22:24
Thank you for your valuable feedback.
Respuesta al comentario