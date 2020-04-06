Jesko
- Asesores Expertos
- Versión: 1.8
- Actualizado: 11 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Jesko EA –
Jesko es un Asesor Experto (EA) especial, construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años.
Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente.
Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público.
Instalación fácil
Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)
Depósito mínimo: 100 USD
Soporte 24/7
1,5min : Oro
Para la prueba retrospectiva: asegúrate de que no aparezca INCORRECT en el gráfico.
Si aparece, debes cambiar la configuración.
Las opciones son solo True/False — ajústalas hasta que aparezca un OK verde en el gráfico, lo que significa que todo está correcto.
Parámetros de Entrada
Configuración General
AccountType – Seleccione el tipo de cuenta (Normal / ECN / otros).
RiskMode – Elija el modo de gestión de riesgo (Bajo, Medio, Alto).
Lotes y Control de Riesgo
FixedLotSize – Tamaño de lote fijo (por defecto: 0.01).
MaxDailyTrades – Número máximo de operaciones por día (por defecto: 1000).
DailyProfitLimit – Límite de beneficio diario tras el cual el EA detiene el trading (por defecto: 15000.0).
Configuración de Ejecución de Operaciones
Limit – Distancia de la orden en pips (por defecto: 35).
PlaceAtConfirmationCandle – Si es “true”, coloca órdenes en el High/Low de la vela de confirmación.
def_MaxSpread – Spread máximo permitido en pips (por defecto: 0.8).
PendingOrderExpiryMinutes – Tiempo de expiración de órdenes pendientes en minutos (por defecto: 10).
MyMagicNumber – ID único para las operaciones del EA (por defecto: 12345679).
Slippage – Deslizamiento máximo permitido en puntos (por defecto: 3).
Otra Información
Author_ – Información del autor (Instagram: Ebtrade.tk).
Jesko está diseñado tanto para principiantes como para traders profesionales que buscan una solución de trading estable, consistente y de bajo mantenimiento.
¡Comienza a operar con Jesko hoy y obtén acceso gratuito a todos nuestros futuros productos!