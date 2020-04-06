Jesko

Jesko EA – 

Jesko es un Asesor Experto (EA) especial, construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años.
Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente.

Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público.

Signal live    Cuatro meses de cuenta real

 Instalación fácil
 Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)
 Depósito mínimo: 100 USD
 Soporte 24/7
 ¡Compra Jesko una vez y obtén nuestros otros productos gratis!

1,5min : Oro

  • Para la prueba retrospectiva: asegúrate de que no aparezca INCORRECT en el gráfico.
    Si aparece, debes cambiar la configuración.
    Las opciones son solo True/False — ajústalas hasta que aparezca un OK verde en el gráfico, lo que significa que todo está correcto.

    • Parámetros de Entrada

    Configuración General

    • AccountType – Seleccione el tipo de cuenta (Normal / ECN / otros).

    • RiskMode – Elija el modo de gestión de riesgo (Bajo, Medio, Alto).

    Lotes y Control de Riesgo

    • FixedLotSize – Tamaño de lote fijo (por defecto: 0.01).

    • MaxDailyTrades – Número máximo de operaciones por día (por defecto: 1000).

    • DailyProfitLimit – Límite de beneficio diario tras el cual el EA detiene el trading (por defecto: 15000.0).

    Configuración de Ejecución de Operaciones

    • Limit – Distancia de la orden en pips (por defecto: 35).

    • PlaceAtConfirmationCandle – Si es “true”, coloca órdenes en el High/Low de la vela de confirmación.

    • def_MaxSpread – Spread máximo permitido en pips (por defecto: 0.8).

    • PendingOrderExpiryMinutes – Tiempo de expiración de órdenes pendientes en minutos (por defecto: 10).

    • MyMagicNumber – ID único para las operaciones del EA (por defecto: 12345679).

    • Slippage – Deslizamiento máximo permitido en puntos (por defecto: 3).

    Otra Información

    • Author_ – Información del autor (Instagram: Ebtrade.tk).

    • Jesko está diseñado tanto para principiantes como para traders profesionales que buscan una solución de trading estable, consistente y de bajo mantenimiento.

       ¡Comienza a operar con Jesko hoy y obtén acceso gratuito a todos nuestros futuros productos!

