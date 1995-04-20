MA Speed mp

Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sin repintado.





VELOCIDAD de la media móvil: es un indicador de tendencia único.





- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones de la física.

- La velocidad es la primera derivada de la media móvil.

- El indicador MA Speed ​​muestra la rapidez con la que la propia MA cambia su dirección.

- Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con MA Speed. Es adecuado para SMA, EMA, SMMA y LWMA.

- Se recomienda utilizar MA Speed ​​en estrategias de tendencia, si el valor del indicador es < 0: la tendencia baja; si el valor del indicador es > 0: la tendencia sube.

- Marco temporal: cualquiera; Par de negociación: cualquiera.

- El indicador tiene alertas integradas para dispositivos móviles y PC.





Parámetros (la configuración es muy sencilla):

1) Período de velocidad. Los valores recomendados son de 3 a 7. La sensibilidad del indicador aumenta cuando el período de velocidad es menor y viceversa.

2) Período de la MA (se calculará la velocidad de esta MA).

3) Método MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA.

4) Precio aplicado MA (7 opciones).





Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.