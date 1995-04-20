Ichimoku Higher Time Frame mh

Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4.





- El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior".

- Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio.

- El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual.

- Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia descendente: línea roja debajo de la azul (y ambas líneas están debajo de la nube).

- Abra órdenes de COMPRA solo cuando el precio haya superado el límite superior de la nube Ichimoku.

- Abra órdenes de VENTA solo cuando el precio haya superado el límite inferior de la nube Ichimoku.

- El indicador HTF Ichimoku brinda la oportunidad de captar grandes tendencias.





Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.