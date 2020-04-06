Swap Master MT4

A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting.

No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa).

Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada.

Robusto y estable a largo plazo con una gestión de riesgos sensata.

No es sensible a los diferenciales o ejecuciones, M1 backtesting 99% coincide con cada tick modelado. Mi cartera: https: // www.mql5.com/en/users/thangchu1989/seller

Swap Master es un robot de negociación único diseñado exclusivamente para el comercio a largo plazo tendencia alcista y también la capitalización de las tasas de swap positivo.

Tres estrategias básicas de trading:

Posiciones Sw ap Positivas: Cuanto más tiempo se mantenga una posición, mayor será el beneficio acumulado a través de swaps positivos. Tendencia alcistaa largo plazo: De forma muy similar a la trayectoria del mercado de valores, nuestro EA escala en posiciones de compra para aprovechar el movimiento alcista general de los activos. Estabilidad de Ac tivos: El EA está construido para operar dentro de activos conocidos por su relativa estabilidad, asegurando que los riesgos se mantienen bajo control.

Características principales:

Swaps y algoritmo de entrada preciso: la entrada se basa en una fórmula patentada para escalar en tantas posiciones como sea posible y tratar de mantenerlas el mayor tiempo posible para disfrutar tanto de swaps positivos como de la apreciación del precio a largo plazo. Una posición puede mantenerse durante muchos meses, incluso años, produciendo cientos o incluso miles de pips en beneficios swap.

entrada se basa en una fórmula patentada para escalar en tantas posiciones como sea posible y tratar de mantenerlas el mayor tiempo posible para disfrutar tanto de swaps positivos como de la apreciación del precio a largo plazo. Una posición puede mantenerse durante muchos meses, incluso años, produciendo cientos o incluso miles de pips en beneficios swap. Versatilidad: El EA es adecuado tanto para scalpers como para operadores con posiciones a largo plazo. Las operaciones tendrán un mecanismo de protección de punto de equilibrio para obtener pequeños beneficios con el tiempo. Otras operaciones se mantendrán para miles de pips de beneficio objetivo para la tendencia alcista a largo plazo.

EA es adecuado tanto para scalpers como para operadores con posiciones a largo plazo. Las operaciones tendrán un mecanismo de protección de punto de equilibrio para obtener pequeños beneficios con el tiempo. Otras operaciones se mantendrán para miles de pips de beneficio objetivo para la tendencia alcista a largo plazo. Compounding & Scaling: Función de compounding incorporada para escalar con el capital. Usted puede tratar esto como una inversión a largo plazo.

Función de compounding para escalar con el capital. Usted puede tratar esto como una inversión a largo plazo. Mecanismo de escalado de entrada: Mecanismo de escalado para una gestión mínima del riesgo. El EA puede mantener más de 100 posiciones abiertas para el comercio a largo plazo.

Mecanismo de para una gestión mínima del riesgo. El EA puede mantener más de 100 posiciones abiertas para el comercio a largo plazo. Seguridad ante todo: se proporciona la opción de stop loss , pero no es necesaria si tiene suficiente capital para capear la volatilidad del mercado.

se proporciona la opción de , pero no es necesaria si tiene suficiente capital para capear la volatilidad del mercado. Muy fácil de instalar

El EA Swap Master tiene > 99% de tasa de ganancias en 12 años de datos de backtesting.

Esto se debe a que las operaciones son

Rentables debido a la función de scalping (beneficio de equilibrio)

Rentables debido a un swap positivo

Rentable debido a la tendencia alcista a largo plazo

Empezando con 0.01 lotes por cada 10.000$ de capital, el EA ha producido un asombroso beneficio de 547.344$ en 12 años.

Swap Master MT5 Versión: https: //www.mql5.com/en/market/product/106613

Nota Importante: Si desea hacer backtest, intente utilizar la versión MT5. ¡La plataforma MT4 no soporta el cálculo de beneficios swap en backtest!



Ajustes:

Pares de Divisas: USDJPY - pares personalizados se pueden proporcionar si se solicita.

Tipo de cuenta: todos los tipos de cuenta, incluso las cuentas de compensación o FIFO.

Apalancamiento: al menos 1:100

Marco temporal: H1

Ajustes: SL fijado en 4300 y TP fijado en 2100

Introducir sólo operaciones swap positivas = true

Depósito Mínimo/Recomendado: $1,000 para 0.01 lotes de inicio. Para operaciones seguras: $3,000 para 0.01 lote.

Swap Master no necesita spreads bajos para funcionar, sin embargo, cuanto más altos sean los puntos swap, mejor.

El soporte se proporciona a través de un canal privado de telegram.












