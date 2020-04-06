Swap Master MT4

A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad:

  • Las operaciones reales coincidirán con el backtesting.
  • No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa).
  • Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada.
  • Robusto y estable a largo plazo con una gestión de riesgos sensata.
  • No es sensible a los diferenciales o ejecuciones, M1 backtesting 99% coincide con cada tick modelado.

Swap Master es un robot de negociación único diseñado exclusivamente para el comercio a largo plazo tendencia alcista y también la capitalización de las tasas de swap positivo.

Tres estrategias básicas de trading:

  1. Posiciones Sw ap Positivas: Cuanto más tiempo se mantenga una posición, mayor será el beneficio acumulado a través de swaps positivos.
  2. Tendencia alcistaa largo plazo: De forma muy similar a la trayectoria del mercado de valores, nuestro EA escala en posiciones de compra para aprovechar el movimiento alcista general de los activos.
  3. Estabilidad de Ac tivos: El EA está construido para operar dentro de activos conocidos por su relativa estabilidad, asegurando que los riesgos se mantienen bajo control.
Póngase en contacto conmigo a través de PM para un descuento especial del 10% en cada compra de todos mis EAs.

Características principales:

  • Swapsy algoritmo de entrada preciso: la entrada se basa en una fórmula patentada para escalar en tantas posiciones como sea posible y tratar de mantenerlas el mayor tiempo posible para disfrutar tanto de swaps positivos como de la apreciación del precio a largo plazo. Una posición puede mantenerse durante muchos meses, incluso años, produciendo cientos o incluso miles de pips en beneficios swap.
  • Versatilidad: El EA es adecuado tanto para scalpers como para operadores con posiciones a largo plazo. Las operaciones tendrán un mecanismo de protección de punto de equilibrio para obtener pequeños beneficios con el tiempo. Otras operaciones se mantendrán para miles de pips de beneficio objetivo para la tendencia alcista a largo plazo.
  • Compounding & Scaling: Función de compounding incorporada para escalar con el capital. Usted puede tratar esto como una inversión a largo plazo.
  • Mecanismo de escalado deentrada: Mecanismo de escalado para una gestión mínima del riesgo. El EA puede mantener más de 100 posiciones abiertas para el comercio a largo plazo.
  • Seguridad ante todo: se proporciona la opción de stop loss , pero no es necesaria si tiene suficiente capital para capear la volatilidad del mercado.
  • Muy fácil de instalar
  • El EA Swap Master tiene > 99% de tasa de ganancias en 12 años de datos de backtesting.

Esto se debe a que las operaciones son

  • Rentables debido a la función de scalping (beneficio de equilibrio)
  • Rentables debido a un swap positivo
  • Rentable debido a la tendencia alcista a largo plazo

Empezando con 0.01 lotes por cada 10.000$ de capital, el EA ha producido un asombroso beneficio de 547.344$ en 12 años.

Swap Master MT5 Versión: https: //www.mql5.com/en/market/product/106613

Nota Importante: Si desea hacer backtest, intente utilizar la versión MT5. ¡La plataforma MT4 no soporta el cálculo de beneficios swap en backtest!

Ajustes:

  • Pares de Divisas: USDJPY - pares personalizados se pueden proporcionar si se solicita.
  • Tipo de cuenta: todos los tipos de cuenta, incluso las cuentas de compensación o FIFO.
  • Apalancamiento: al menos 1:100
  • Marco temporal: H1
  • Ajustes: SL fijado en 4300 y TP fijado en 2100
  • Introducir sólo operaciones swap positivas = true
  • Depósito Mínimo/Recomendado: $1,000 para 0.01 lotes de inicio. Para operaciones seguras: $3,000 para 0.01 lote.
  • Swap Master no necesita spreads bajos para funcionar, sin embargo, cuanto más altos sean los puntos swap, mejor.
  • El soporte se proporciona a través de un canal privado de telegram.




Otros productos de este autor
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
Asesores Expertos
Gold Trend X Señal en Vivo (Trading 1.5% Riesgo de Balance) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta má
Nexus Scalper
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Scalper Live Signal: Señal ( 2.5% Riesgo Saldo Cuenta) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta 9
Stock Index Scalper
Thang Chu
Asesores Expertos
Cuenta Nexus Stock Index Scalper Signal (3% Riesgo de Saldo) Únete a la Comunidad Nexus Chat Público Stock Index Scalper es un EA de scalping a corto plazo que opera índices bursátiles exclusivamente. Cerrará todas las operaciones al final del día para evitar el riesgo nocturno y sólo considerará la apertura de nuevas operaciones cuando haya un mercado activo. Desarrollado por el mismo motor de IA que creó Market Cycles Order Flow, Gold Trend X y la mayoría de mis otros algoritmos también conoc
Stop And Reverse
Thang Chu
Asesores Expertos
Stop And Reverse Live Signal (2% Riesgo por operación) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Acerca de Stop and Reverse EA: Después de años de trading me di cuenta de que hay un patrón que puede ser explotable. Es decir, la mayoría de los comerciantes que entran demasiado rápido basado en el impulso suelen estar equivocados. Eso significa que un movimiento de impulso rápido cuando se invierte sacará sus órdenes de Stop loss y se moverá completamente hacia el lado opue
Swap Master
Thang Chu
4 (1)
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
PulseTrend Algo
Thang Chu
5 (1)
Asesores Expertos
PulseTrend Algo Signal ( corriendo 1% de Riesgo de Saldo de Cuenta) Únete al Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. Acerca de PulseTrend Algo: Como conocimiento probado del mercado, las divisas exhiben fuertes tendencias durante sus respectivas sesiones. Por ejemplo, los pares GBP a menudo rompen y encuentran dirección durante el
Nexus Bitcoin Scalper
Thang Chu
2 (1)
Asesores Expertos
Nexus Bitcoin Scalper Señal en Vivo (2.5% Riesgo de Saldo) Únete al Chat Público de la Comunidad Nexus Nexus Bitcoin Scalper es un EA de scalping a corto plazo que opera con Bitcoin y Ethereum. El EA tiene 7 estrategias de negociación internas para diferentes entornos de mercado. Cada estrategia se basa en diferentes momentos subyacentes del mercado y el algoritmo de reversión y se combinan con varios indicadores de mercado como MACD, RSI, ADX y TDI. Está diseñado para operaciones estables y c
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Asesores Expertos
Market Cycles Order Flow Signal: Live Signal ( corriendo 1.5% Balance Risk ) - desde 01 Nov 2025 corriendo una lista personalizada de estrategias - PM me to receive the strategy list Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples act
Nexus Commodity
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Commodity Signal (3% Riesgo de Balance) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. Este EA opera con XAGUSD (Plata) y XTIUSD (Petróleo). Es un gran complemento para una mayor diversificación junto con otros EAs. El algoritmo utiliza un modelo propio de IA basado en el sentimiento de los traders minori
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Stock Trader Live Signal ( comercio 3% Saldo de la Cuenta de Riesgo) Nexus EA mql5 canal público: Nexus Comunidad Chat Público Acerca de Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader es una MT5 Expert Advisor comercio de acciones de EE.UU.. La estrategia tratará de montar las tendencias a largo plazo de varias semanas de las mayores acciones de capitalización bursátil en el mercado de EE.UU.. El EA limita el riesgo por un ajustado pero eficaz trailing stop. Lista de valores: AAPL, ADBE, AMD, AMZ
