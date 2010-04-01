El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones.

Gold Angel MT4 ofrece una interfaz intuitiva que permite tanto a los operadores experimentados como a los principiantes personalizar fácilmente los parámetros de negociación y supervisar los resultados en tiempo real. Es compatible con varias estrategias, incluyendo scalping y trading de noticias, lo que le permite adaptarse con flexibilidad a las condiciones cambiantes del mercado.



Gracias a la integración con el sistema de gestión de riesgos y a los ajustes automáticos, Gold Angel MT4 proporciona unos ingresos estables, minimizando la carga emocional del trader. Además de esto, el asesor proporciona herramientas gráficas y analíticas que le permiten analizar el mercado con mayor profundidad y tomar decisiones informadas.



Gold Angel MT4 es un socio fiable para todos los operadores que se esfuerzan por tener éxito en el mundo del comercio de oro.



Par de divisas: XAUUSD (ORO)

Plazo: M5

Depósito mínimo: 50 USD

Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta, pero es mejor utilizar cuentas ECN y Raw spread

Apalancamiento: Cualquiera

Utilice VPS para que el EA funcione 24/7 (recomendado)



Características principales:



+ Sin rejilla

+ Sin Martingala

+ Sin gestión arriesgada del dinero.



Utilice un pequeño stop loss móvil y un take profit incentivado, múltiples métodos de cierre incorporados, cierre posiciones rápidamente y proteja los beneficios.

Opere sólo con un par a la vez. Sin martingala, sin rejilla.

Sólo necesita un gráfico, y puede descargar todos los pares de divisas.

Advertencia de riesgo:



Antes de comprar Gold Angel , comprenda los riesgos que implica.

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).

Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.

Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL aún depende de su broker.

