The Infinity EA MT4

3.73

Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo

Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos proporcionada por la última versión de ChatGPT para que su experiencia de trading general sea excepcional.

Características

  • Infinity EA aprovecha una estrategia de scalping impulsada por IA.
  • El EA está integrado con ChatGPT-4 Turbo para el análisis de datos en tiempo real.
  • Infinity EA aprende continuamente de los datos del mercado mediante el aprendizaje automático.
  • La gestión de riesgos es la base de Infinity EA, con funciones como configuraciones fijas de Stop Loss y Take Profit que protegen el capital y fijan las ganancias.
  • El EA también realiza un análisis avanzado de velas para identificar entradas comerciales de alta calidad.
  • Infinity EA es totalmente compatible con empresas de propiedad.

Precio promocional: $499 hasta 5 compras | Próximo precio: $699 | Precio final: $2999

Recomendaciones

  • Capital inicial: $700.
  • Marco de tiempo: Cualquiera.
  • Pares de divisas recomendados: XAUUSD (oro) y GBPUSD.
  • Brokers: Brokers recomendados con spreads bajos como Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets, etc.
  • VPS: Para operar sin interrupciones, se recomienda utilizar un VPS.
  • Configuración: Pre-optimizada para facilitar su uso, no requiere configuración adicional. Simplemente conéctela y úsela.

Acerca del desarrollador

Con más de una década de experiencia en el trading de divisas y oro, he dedicado mi carrera al desarrollo de asesores expertos que automatizan el proceso de trading para traders de todos los niveles. Mi objetivo es crear soluciones de trading que sean eficientes, seguras y rentables de manera constante.

Advertencia de riesgo: operar en el mercado de divisas implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado de Infinity EA no es indicativo de resultados futuros. Asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados y opere solo con dinero que pueda permitirse perder.

Comentarios 31
A T
48
A T 2025.11.07 11:17 
 

eccellente venditore sempre disponibile su telegram . Ho l Ea da poco ma ha già chiuso qualche operazione in profitto

jonasdemeuleneire
79
jonasdemeuleneire 2025.10.24 19:43 
 

i have been usung the ea for 6months now and i really like the performence of it. For now it runs on demo, but i start with live account soon. The latest updates zre pretty good. if you have questions or problems, the owner answer pretty fast so i can not complain.

jblanco360
82
jblanco360 2025.10.23 03:57 
 

Ive been using Infinity EA for a while now and its one of my favorites EA for gold. It has a high success rate and support when needed. Depending on your account settings, you will need to message the author to get the recommended setting for your balance and margin.

Respuesta al comentario