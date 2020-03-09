Twitter Model MMXM Indicator in ICT style for MT4

Indicador Twitter Model MMXM (Estilo ICT) para MetaTrader 4

El indicador Twitter Model MMXM es una herramienta personalizada para MetaTrader 4 (MT4) desarrollada en torno a las metodologías de Inner Circle Trader (ICT) y los conceptos de Smart Money. Está diseñado para analizar los niveles máximos y mínimos diarios dentro de un ciclo de 24 horas y generar alertas de trading basadas en barridos de liquidez, Fair Value Gaps (FVGs) y patrones CISD.

Además, el indicador destaca visualmente la apertura de la sesión de Nueva York dibujando una línea horizontal gris en el gráfico, lo que ayuda a los operadores a alinear las entradas con las sesiones clave del mercado.

Especificaciones del indicador Twitter Modelo MMXM



A continuación se ofrece un resumen de las principales características técnicas del indicador:

Característica Descripción Categoría TIC - Dinero inteligente - Liquidez Plataforma MetaTrader 4 (MT4) Nivel de conocimientos Avanzado Tipo de Indicador Reversión y Continuación Marco de tiempo 15 minutos Estilo de negociación Scalping & Intradía Mercado Todos los mercados (divisas, criptomonedas, índices, etc.)

Visión General del Indicador Twitter Model MMXM



Este indicador se centra en la identificación de falsas rupturas por encima o por debajo del máximo y mínimo del día anterior. Cuando el precio se mueve temporalmente más allá de estos niveles, pero vuelve dentro del rango dentro de seis velas, el indicador etiqueta el movimiento como un "Barrido " .

Si se detecta una configuración CISD válida después del barrido, el indicador traza una línea horizontal discontinua roja en el nivel CISD, señalando una posible oportunidad de negociación.

Escenario de mercado alcista

En un gráfico de 15 minutos de Cardano (ADA), cuando el precio cae por debajo del mínimo del día anterior y rápidamente vuelve a entrar en el rango dentro de la siguiente vela, el indicador identifica esto como un barrido de liquidez. Aparece una etiqueta de "Barrido" en el gráfico, y el nivel CISD correspondiente se marca con una línea discontinua roja, lo que indica una posible continuación o reversión alcista.

Escenario de mercado bajista

En un ejemplo bajista en un gráfico EUR/USD de 15 minutos, el precio rompe brevemente por encima del máximo del día anterior y luego retrocede dentro del rango. Este comportamiento desencadena una señal de barrido y puede formar una configuración CISD bajista, que los operadores pueden utilizar como confirmación para posiciones cortas.

Configuración del indicador Twitter Model MMXM



El indicador incluye varias opciones configurables para mejorar su precisión y adaptabilidad:

Usar filtro FVG : Habilita la detección del Fair Value Gap.

Es la Hora del Servidor en Europa : Ajusta los cálculos para los servidores con sede en Europa

Diferencia entre el servidor y GMT : Permite la alineación manual del desfase horario

Consejo: Para una detección más precisa de la estructura del mercado y de los desequilibrios, se recomienda mantener activado el filtro FVG.

Conclusión



Mediante la combinación de barridos de liquidez, Fair Value Gaps y estructuras CISD, el Indicador Twitter Model MMXM proporciona señales de trading de alta calidad basadas en los principios ICT y Smart Money. Ayuda a los operadores a identificar falsas rupturas, zonas clave de liquidez y posibles retrocesos del mercado, lo que lo convierte en una valiosa herramienta para estrategias intradía y de scalping basadas en la precisión.