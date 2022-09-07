¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta?



No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro!

Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible





Una Nueva Forma de Ver el Mercado

RelicusRoad es el indicador de trading más potente y mejor del mundo para forex, futuros, criptomonedas, acciones e índices, brindando a los traders toda la información y herramientas que necesitan para hacer crecer sus cuentas. Proporcionamos análisis técnico y planes de trading para ayudar a cada trader a tener éxito, desde principiantes hasta avanzados.

Es un indicador de trading clave que proporciona suficiente información para predecir futuros mercados. Creemos en una solución completa en lugar de varios indicadores diferentes en el gráfico que no tienen sentido. Este es un indicador todo en uno que muestra señales, flechas + información de acción del precio que es inmejorable y muy precisa.

RelicusRoad utiliza tecnología de Aprendizaje Automático (IA) para proporcionar a los traders la información y herramientas necesarias para convertirse en traders exitosos e informados.

Predicción de Precios Futuros con Indicaciones Adelantadas

Casi todos los indicadores técnicos van con retraso, lo que significa que solo pueden informar lo que ya ha sucedido. Por lo tanto, solo confirman lo que se puede ver en el pasado, donde el precio ya ha estado. Creemos en indicadores adelantados para predecir precios futuros sin repintado y sin depender demasiado de indicaciones con retraso que pueden cambiar y causar repintado.

Si toma una posición basándose solo en indicadores con retraso, es como jugar con su dinero. Creemos que antes de siquiera pensar en tomar una posición, necesita entender el mercado y saber dónde y por qué se mueve el precio.

RelicusRoad le ayuda a hacer precisamente eso para todos los símbolos, incluyendo XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, Acciones, Índices, Cripto, etc.

Al proporcionar el marco que necesita para entender hacia dónde podría ir el precio, sus entradas serán mucho más precisas, exactas y fundamentadas.

Análisis de Mercado y Estrategias Fáciles de Usar para Principiantes y Profesionales

RelicusRoad Pro está diseñado para proporcionar a los usuarios información completa del mercado de un solo vistazo. Basado en más de 10 años de experiencia en trading y ha sido desarrollado para ser fácil de usar e intuitivo.

Además, RelicusRoad cuenta con el apoyo de una comunidad de traders que brindan orientación y apoyo tanto a traders principiantes como profesionales. La comunidad también presenta un 'Salón de la Fama' donde se comparten comentarios positivos y resultados diarios para ayudar a motivar a los usuarios.

#Funciona también en MAC y dispositivos móviles para que pueda tener un análisis inmejorable en movimiento, siendo capaz de predecir el precio en cualquier lugar y en cualquier momento.

Nota para Principiantes: Elija entre 7 Estrategias Probadas de nuestro grupo de Discord confirmadas y validadas por miles de traders.

INDICADORES Y CARACTERÍSTICAS:



1) Funding Talent / Firmas Propietarias (7 Opciones) 2) Niveles de Liquidez basados en Aprendizaje Automático (Análisis de Volumen, Bollinger, TMA, Acción del Precio) 3) Líneas de Señal 1 y 2 (Basadas en Estrategia) (RSI, Estocástico, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR, etc) 4) Niveles de Acción del Precio (Concepto Líder de Smart Money) 5) Puntos Dinámicos de Reversión (Rezagados, Máximos, Mínimos, HL, LL, HH, LH) 6) Niveles Diarios de Máximos/Mínimos (Análisis Líder, Smart Money) 7) Niveles Diarios de Pivote (Basados en Fibonacci) 8) Niveles de Fibonacci para Scalping (Brecha de Mercado, Brecha de Valor Justo) 9) Oferta y Demanda (BOS, Bloques de Órdenes, Brecha de Valor Justo) 10) Líneas Multi-TF de Soporte y Resistencia (Bloques de Órdenes, Premium, Descuento) 11) Nube de Señal (Acción del Precio y Momentum) 12) Niveles de Reversión de Fibonacci (Acción del Precio) 13) Barra de Tendencia Multi-TF (ADX y Parabolic SAR) 14) Tiempos de Sesión de Mercado Automáticos (Nueva York, Londres, Tokio) 15) Temporizador de Vela (Rojo = Mercado Cerrado) FLECHAS: 1) Flechas de Scalping (2 Tipos) 2) Flechas de Reversión (Liquidez) 3) Flechas de Tendencia MAO (MACD) 4) Flechas de Patrones de Velas (Acción del Precio) 5) Flechas de Historial de Órdenes PANEL DE INFORMACIÓN: 1) Hora del Servidor, Temporizador de Vela 2) Conectividad del Servidor y Tiempo de Respuesta 3) Spread, Cálculo de Lotes, Lotes Abiertos, Riesgo Abierto 4) % de Saldo Positivo de la Cuenta General y por Símbolo 5) RSI, Estocástico, Toros y Osos





**VEA LOS VÍDEOS Y LAS IMÁGENES A CONTINUACIÓN**







