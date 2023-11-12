Enigmera

5

ENIGMERA: El núcleo del mercado

Importante: La demostración de MQL5.com se ejecuta en el Strategy Tester y puede no reflejar completamente la funcionalidad de Enigmera. Consulta la descripción, las capturas de pantalla y el video para más detalles. ¡No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta!

El código del indicador ha sido completamente reescrito. La versión 3.0 añade nuevas funcionalidades y elimina errores acumulados desde el inicio del indicador.
Introducción
Este indicador y sistema de trading es un enfoque notable para los mercados financieros. ENIGMERA utiliza ciclos fractales para calcular con precisión los niveles de soporte y resistencia. Muestra la fase auténtica de acumulación y proporciona dirección y objetivos. Un sistema que funciona tanto en tendencias como en correcciones.

Cómo funciona
La mayor parte de la funcionalidad del indicador se controla mediante botones en el lado izquierdo del gráfico, lo que permite una respuesta rápida ante diferentes condiciones del mercado.

Botones

  1. ON/OFF – Muestra o esconde todo el indicador.
  2. Channel – Activa el canal de soporte, indicando un rango aceptable de desviación.
  3. Dev1 (Primera desviación) – Indica el movimiento del precio dentro de la desviación de soporte, señalizando consolidación del mercado o acumulación de fuerza.
  4. Dev2 (Segunda desviación) – Muestra el movimiento del precio entre las desviaciones, señalizando la formación y dirección de la tendencia.
  5. Dev3 (Tercera desviación) – Indica una aceleración significativa de la tendencia y alta volatilidad.
  6. 45deg (45 grados) – Muestra el ritmo del mercado y la estabilidad del movimiento en relación con la línea de 45 grados.
  7. Tgt1/2 (Objetivo medio) – Representa la mitad de la línea de objetivo de la tendencia, utilizada en la fase final del mercado.
  8. Tgt (Objetivo) – La línea objetivo de la tendencia, indicando niveles para cerrar posiciones.
  9. Vol (Volumen) – Muestra puntos de volumen en las velas, indicando cambios significativos en el volumen del mercado.
  10. X – Muestra una "X" cuando el mercado alcanza la línea de objetivo.
  11. Lbls (Etiquetas) – Muestra o esconde las etiquetas en las líneas.
  12. RandC (Colores aleatorios) – Cambia los colores de las líneas y etiquetas del indicador para una mejor visualización.

Sistema
ENIGMERA proporciona una imagen completa del presente, a diferencia de los indicadores de mercado típicos que solo extrapolan datos pasados al presente y futuro. Si estás en soporte, es soporte real; si estás en resistencia, es resistencia real. Un nivel roto indica un cambio en la tendencia.

ENIGMERA está diseñado para analistas financieros y consultores que necesitan compartir información confiable con los clientes, así como para inversores que exigen la máxima precisión y confianza.

Destaca por su precisión óptima, permitiendo a los traders evaluar sus opciones con claridad y confianza.

Combinando 20 años de experiencia en trading y conocimientos en un solo paquete, ENIGMERA es tanto intuitivo como dependiente del usuario. Su efectividad depende de la configuración adecuada por parte del usuario para maximizar el rendimiento.

Recomendaciones:

  • Par de divisas: Todos los pares, todos los mercados
  • Plazo: Todos los plazos
  • Depósito mínimo: Sin depósito mínimo
  • Tipo de cuenta: Sin limitaciones
  • Corredores: Sin limitaciones

Este sofisticado indicador es ideal para estrategias efectivas de trading diario y scalping. Optimiza tu trading discrecional con los algoritmos avanzados de Enigmera, adecuado para mercados de Forex, acciones, índices y criptomonedas. Diseñado para MetaTrader 4, Enigmera simplifica la gestión de stop-loss y riesgos.

Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un trader exitoso. Enigmera funciona en todos los mercados y plazos, sin redibujar.

¿Estás listo para llevar tu toma de decisiones financieras al nivel más alto?


Comentarios 10
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

Filtro:
Respuesta al comentario