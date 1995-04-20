Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicador ICT / Smart Money Concepts para MetaTrader 4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 es un indicador avanzado para MetaTrader 4 diseñado para traders que utilizan Smart Money Concepts (SMC) y el enfoque ICT: estructura de mercado, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), zonas de liquidez, Kill Zones y Volume Profile, todo reunido en un solo panel visual.

No es un Asesor Experto y no abre ni gestiona operaciones. Es una herramienta de análisis técnico que te ayuda a leer la estructura del precio y a construir planes de trading sobre Forex, índices y metales (por ejemplo, XAUUSD).

Funciones principales

Lectura automática de la estructura de mercado : detección de swings (HH, HL, LH, LL) con fuerza de swing ajustable.

: detección de swings (HH, HL, LH, LL) con fuerza de swing ajustable. BOS & ChoCH : detección de Break of Structure y Change of Character , dibujados directamente en el gráfico con líneas y etiquetas.

: detección de y , dibujados directamente en el gráfico con líneas y etiquetas. Order Blocks (oferta y demanda) : Identificación automática de Order Blocks alcistas y bajistas . Filtrado por volumen , tamaño del cuerpo de la vela e impulso del precio. Puntuación de fuerza en % y número de retests de cada zona. Opción para eliminar OB ya mitigados y extender las zonas hacia el futuro.

: Fair Value Gaps (FVG) : Detección automática de FVG alcistas y bajistas. Tamaño mínimo del gap en pips configurable. Opción para marcar/eliminar FVG rellenados en más de un 50%.

: Zonas de liquidez : Detección de Equal Highs / Equal Lows ($$$EQH / $$$EQL). Tolerancia en puntos y número mínimo de toques configurables. Marcador de zonas que ya han sido “swept” por el precio.

: Kill Zones (sesiones de trading) : Sesiones Asian , London y New York (se pueden activar por separado). Ajuste de GMT Offset para alinearse con la hora del servidor de tu bróker. Rectángulos de sesión coloreados y etiqueta de sesión activa en el gráfico.

: Volume Profile integrado : Análisis de volumen sobre las últimas X velas (valor ajustable). Cálculo y visualización de POC , VAH y VAL . Separación del volumen comprador/vendedor en niveles de precio clave.

: Dashboard MT4 elegante : Panel compacto que muestra el tendencia , la última señal BOS/ChoCH , número de Order Blocks activos, FVG, sesión actual y un confluence score (%) . Colores muy legibles sobre fondo oscuro, ideal para day trading y swing trading.

:

Inputs y personalización

InpSwingStrength – fuerza de swing para la detección HH/HL/LH/LL.

– fuerza de swing para la detección HH/HL/LH/LL. InpMaxBars – número máximo de velas a analizar.

– número máximo de velas a analizar. InpShowBOS / InpShowChoCH – activar/desactivar BOS y ChoCH.

– activar/desactivar BOS y ChoCH. InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – control completo de los Order Blocks.

– control completo de los Order Blocks. InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – ajustes de Fair Value Gaps.

– ajustes de Fair Value Gaps. InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – parámetros de zonas de liquidez.

– parámetros de zonas de liquidez. InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – configuración de Kill Zones.

– configuración de Kill Zones. InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – parámetros de Volume Profile.

– parámetros de Volume Profile. InpDashX / InpDashY – posición del dashboard en el gráfico.

Todos los elementos (colores, tamaños de fuente, transparencia, número de zonas mostradas) están pensados para ser claros en condiciones reales de mercado, tanto si haces scalping, intradía como swing trading.

Cómo usar el indicador en trading SMC / ICT

Elige tu instrumento (par Forex mayor, índice, XAUUSD, etc.) y tu marco temporal de trabajo (M5, M15, H1, H4… ). Deja que Market Structure Order Block Dashboard MT4 detecte automáticamente la estructura, los BOS/ChoCH, los Order Blocks, los FVG y las zonas de liquidez. Utiliza el confluence score y la sesión activa (Kill Zone) para filtrar las mejores zonas de interés. Construye tu propio plan de entrada y salida según tus reglas de gestión del riesgo (stop loss, tamaño de posición, análisis multi–timeframe, etc.).

El indicador no sustituye a un sistema de trading ni a un plan de gestión monetaria, pero te ahorra tiempo en la lectura de la estructura de mercado y en el mapeo de las zonas clave.

Símbolos y marcos temporales recomendados

Pares Forex principales : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, etc.

: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, etc. Índices : DAX, US30, NAS100, según la liquidez de tu bróker.

: DAX, US30, NAS100, según la liquidez de tu bróker. Marcos temporales: M5 a H4 para intradía, H4 a D1 para swing trading.

Aviso de riesgo

No se garantizan resultados. Market Structure Order Block Dashboard MT4 es una herramienta de análisis técnico para traders con experiencia. Operar con Forex, CFDs y otros productos con apalancamiento implica un alto riesgo de pérdida. Prueba siempre cualquier indicador nuevo en una cuenta demo antes de usarlo en real y aplica un plan de gestión del riesgo acorde con tu perfil.