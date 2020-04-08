Non repaint signal indicator

📊 MV Arrow- Indicador profesional de señales de swing.

comentario para archivos de configuración y manual de usuario.



MV Arrow v4.0 es un indicador de flecha MT4 basado en la precisión diseñado para identificar zonas de COMPRA y VENTA de swing de alta probabilidad utilizando un sistema de confirmación de múltiples filtros.

Se centra en los extremos del mercado, filtrando el ruido y las señales de baja calidad para ofrecer oportunidades comerciales claras y bien espaciadas.

Este indicador es ideal para los operadores que prefieren gráficos limpios, entradas disciplinadas y señales basadas en la confirmación en lugar de alertas constantes.

🔍 Lógica básica de las señales

Las señales se generan sólo cuando el precio forma un verdadero extremo de oscilación, confirmado por múltiples condiciones técnicas.

Detección de puntos de giro

Identifica máximos y mínimos de oscilación absolutos

Utiliza la validación de barra izquierda/derecha configurable

Asegura que la vela de la señal es el punto más alto o más bajo de su rango

Esto evita señales de estilo repintado y entradas aleatorias.

🧠 Motor de confirmación multiindicador

Cada señal se valida utilizando un sistema de puntuación, donde múltiples condiciones deben alinearse:

🔹 Tendencia y Momento

Relación rápida vs lenta de la EMA

Dirección de la pendiente de la EMA (sesgo de la tendencia)

🔹 Confirmación del RSI

Comportamiento de sobreventa / recuperación para señales de COMPRA

Comportamiento de sobrecompra / debilitamiento para señales de VENTA

🔹 Volatilidad y posición del precio

Interacción de las bandas de Bollinger

Ubicación del precio en relación a la línea media y extremos de las BB

🔹 Análisis de la presión del mercado

Comparación entre la fuerza de los toros y la fuerza de los osos

Fortalecimiento del impulso en la dirección de la señal

Sólo se muestran las señales con suficiente fuerza de confirmación.

⏱ Espaciado de señales y filtrado de ruido

Para evitar el overtrading y el clutter:

Barras mínimas forzadas entre señales consecutivas

La validación basada en el tiempo garantiza que las señales estén bien espaciadas

Evita las flechas múltiples en las zonas de consolidación

Esto hace que el indicador sea especialmente útil en los marcos temporales M15, M30, H1 y H4.

Características visuales y de alerta

Flechas claras de COMPRA (verde) y VENTA (rojo)

Señales históricas no repintadas

Alertas emergentes opcionales sobre nuevas señales confirmadas

Ligero y optimizado para operar en directo

Las flechas se trazan ligeramente por encima o por debajo del precio para facilitar la visibilidad.

⚙️ Entradas totalmente personalizables

Periodos de medias móviles

Periodo RSI

Ajustes de bandas de Bollinger

Fuerza del swing y espaciado de la señal

Colores y anchura de las flechas

Activación/desactivación de alertas

Adáptelo fácilmente a los estilos de scalping, intradía o swing trading.

Los mejores casos de uso

Entradas y salidas de swing trading

Confirmación de retroceso de tendencia

Detección de retrocesos del mercado

Herramienta de confirmación para estrategias manuales

Funciona bien con la acción del precio, soporte y resistencia, y el comercio basado en la estructura

⚠️ Notas importantes