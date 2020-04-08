Non repaint signal indicator

📊 MV Arrow- Indicador profesional de señales de swing.

comentario para archivos de configuración y manual de usuario.

MV Arrow v4.0 es un indicador de flecha MT4 basado en la precisión diseñado para identificar zonas de COMPRA y VENTA de swing de alta probabilidad utilizando un sistema de confirmación de múltiples filtros.
Se centra en los extremos del mercado, filtrando el ruido y las señales de baja calidad para ofrecer oportunidades comerciales claras y bien espaciadas.

Este indicador es ideal para los operadores que prefieren gráficos limpios, entradas disciplinadas y señales basadas en la confirmación en lugar de alertas constantes.

🔍 Lógica básica de las señales

Las señales se generan sólo cuando el precio forma un verdadero extremo de oscilación, confirmado por múltiples condiciones técnicas.

Detección de puntos de giro

  • Identifica máximos y mínimos de oscilación absolutos

  • Utiliza la validación de barra izquierda/derecha configurable

  • Asegura que la vela de la señal es el punto más alto o más bajo de su rango

Esto evita señales de estilo repintado y entradas aleatorias.

🧠 Motor de confirmación multiindicador

Cada señal se valida utilizando un sistema de puntuación, donde múltiples condiciones deben alinearse:

🔹 Tendencia y Momento

  • Relación rápida vs lenta de la EMA

  • Dirección de la pendiente de la EMA (sesgo de la tendencia)

🔹 Confirmación del RSI

  • Comportamiento de sobreventa / recuperación para señales de COMPRA

  • Comportamiento de sobrecompra / debilitamiento para señales de VENTA

🔹 Volatilidad y posición del precio

  • Interacción de las bandas de Bollinger

  • Ubicación del precio en relación a la línea media y extremos de las BB

🔹 Análisis de la presión del mercado

  • Comparación entre la fuerza de los toros y la fuerza de los osos

  • Fortalecimiento del impulso en la dirección de la señal

Sólo se muestran las señales con suficiente fuerza de confirmación.

⏱ Espaciado de señales y filtrado de ruido

Para evitar el overtrading y el clutter:

  • Barras mínimas forzadas entre señales consecutivas

  • La validación basada en el tiempo garantiza que las señales estén bien espaciadas

  • Evita las flechas múltiples en las zonas de consolidación

Esto hace que el indicador sea especialmente útil en los marcos temporales M15, M30, H1 y H4.

Características visuales y de alerta

  • Flechas claras de COMPRA (verde) y VENTA (rojo)

  • Señales históricas no repintadas

  • Alertas emergentes opcionales sobre nuevas señales confirmadas

  • Ligero y optimizado para operar en directo

Las flechas se trazan ligeramente por encima o por debajo del precio para facilitar la visibilidad.

⚙️ Entradas totalmente personalizables

  • Periodos de medias móviles

  • Periodo RSI

  • Ajustes de bandas de Bollinger

  • Fuerza del swing y espaciado de la señal

  • Colores y anchura de las flechas

  • Activación/desactivación de alertas

Adáptelo fácilmente a los estilos de scalping, intradía o swing trading.

Los mejores casos de uso

  • Entradas y salidas de swing trading

  • Confirmación de retroceso de tendencia

  • Detección de retrocesos del mercado

  • Herramienta de confirmación para estrategias manuales

  • Funciona bien con la acción del precio, soporte y resistencia, y el comercio basado en la estructura

⚠️ Notas importantes

  • Este es un indicador de señal, no un sistema de trading automatizado

  • Sin martingala, rejilla o lógica de repintado

  • Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo

  • Recomendado para confirmar con mayor sesgo de marco de tiempo


