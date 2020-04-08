Non repaint signal indicator
- Indicadores
- Marrion Netondo Wabomba
- Versión: 4.0
- Activaciones: 20
📊 MV Arrow- Indicador profesional de señales de swing.
comentario para archivos de configuración y manual de usuario.
MV Arrow v4.0 es un indicador de flecha MT4 basado en la precisión diseñado para identificar zonas de COMPRA y VENTA de swing de alta probabilidad utilizando un sistema de confirmación de múltiples filtros.
Se centra en los extremos del mercado, filtrando el ruido y las señales de baja calidad para ofrecer oportunidades comerciales claras y bien espaciadas.
Este indicador es ideal para los operadores que prefieren gráficos limpios, entradas disciplinadas y señales basadas en la confirmación en lugar de alertas constantes.
🔍 Lógica básica de las señales
Las señales se generan sólo cuando el precio forma un verdadero extremo de oscilación, confirmado por múltiples condiciones técnicas.
Detección de puntos de giro
-
Identifica máximos y mínimos de oscilación absolutos
-
Utiliza la validación de barra izquierda/derecha configurable
-
Asegura que la vela de la señal es el punto más alto o más bajo de su rango
Esto evita señales de estilo repintado y entradas aleatorias.
🧠 Motor de confirmación multiindicador
Cada señal se valida utilizando un sistema de puntuación, donde múltiples condiciones deben alinearse:
🔹 Tendencia y Momento
-
Relación rápida vs lenta de la EMA
-
Dirección de la pendiente de la EMA (sesgo de la tendencia)
🔹 Confirmación del RSI
-
Comportamiento de sobreventa / recuperación para señales de COMPRA
-
Comportamiento de sobrecompra / debilitamiento para señales de VENTA
🔹 Volatilidad y posición del precio
-
Interacción de las bandas de Bollinger
-
Ubicación del precio en relación a la línea media y extremos de las BB
🔹 Análisis de la presión del mercado
-
Comparación entre la fuerza de los toros y la fuerza de los osos
-
Fortalecimiento del impulso en la dirección de la señal
Sólo se muestran las señales con suficiente fuerza de confirmación.
⏱ Espaciado de señales y filtrado de ruido
Para evitar el overtrading y el clutter:
-
Barras mínimas forzadas entre señales consecutivas
-
La validación basada en el tiempo garantiza que las señales estén bien espaciadas
-
Evita las flechas múltiples en las zonas de consolidación
Esto hace que el indicador sea especialmente útil en los marcos temporales M15, M30, H1 y H4.
Características visuales y de alerta
-
Flechas claras de COMPRA (verde) y VENTA (rojo)
-
Señales históricas no repintadas
-
Alertas emergentes opcionales sobre nuevas señales confirmadas
-
Ligero y optimizado para operar en directo
Las flechas se trazan ligeramente por encima o por debajo del precio para facilitar la visibilidad.
⚙️ Entradas totalmente personalizables
-
Periodos de medias móviles
-
Periodo RSI
-
Ajustes de bandas de Bollinger
-
Fuerza del swing y espaciado de la señal
-
Colores y anchura de las flechas
-
Activación/desactivación de alertas
Adáptelo fácilmente a los estilos de scalping, intradía o swing trading.
Los mejores casos de uso
-
Entradas y salidas de swing trading
-
Confirmación de retroceso de tendencia
-
Detección de retrocesos del mercado
-
Herramienta de confirmación para estrategias manuales
-
Funciona bien con la acción del precio, soporte y resistencia, y el comercio basado en la estructura
⚠️ Notas importantes
-
Este es un indicador de señal, no un sistema de trading automatizado
-
Sin martingala, rejilla o lógica de repintado
-
Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo
-
Recomendado para confirmar con mayor sesgo de marco de tiempo