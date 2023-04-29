Market Structure Patterns MT4

Market Structure Patterns es un indicador basado en Smart Money Concepts que muestra elementos SMC/ICT que pueden llevar tus decisiones de trading al siguiente nivel. Aprovecha las alertas, notificaciones push y mensajes de correo electrónico para mantenerte informado cuando se forme un elemento en el gráfico, el precio cruce un nivel y/o entre en una caja/zona. Los desarrolladores pueden acceder a los valores de los elementos del indicador utilizando las variables globales, lo que permite la automatización de decisiones de trading basadas en estrategias SMC/ICT.

Pensando en un alto nivel de personalización, el indicador permite personalizar el color y la transparencia del elemento, mostrar las etiquetas con estilo burbuja, mostrar las sesiones/ventanas de trading en la parte inferior del gráfico o sobre el gráfico de precios, tiene un algoritmo exclusivo para evitar la superposición de etiquetas/textos, pinta las velas según la tendencia y/o laalineación de tendencia interna y de swing. Esta función puede habilitarse en el parámetro "Color Candles". Por defecto, la tendencia se muestra como verde para alcista y rojo para bajista. Además, las velas pueden mostrarse rellenas o no, facilitando el reconocimiento de velas alcistas y bajistas.

Elementos y/o abreviaturas:

Los elementos presentes en el indicador se enumeran a continuación con sus abreviaciones cuando se aplican:

Zonas de Premium, Equilibrio y Descuento

Máximos/Mínimos Fuertes/Débiles

Fibonacci Automático

OTE - Optimal Trade Entry

Optimal Trade Entry HH, HL, LH, LL - Higher highs, higher lows, lower highs y lower lows

Higher highs, higher lows, lower highs y lower lows EQH, EQL - Equal highs y Equal lows

Equal highs y Equal lows BSL, SSL - Buy Stops Liquidity y Sell Stops Liquidity

Buy Stops Liquidity y Sell Stops Liquidity EQH-BSL, EQL-SSL - Buy Stops Liquidity en Equal Highs y Sell Stops Liquidity en Equal Lows

Buy Stops Liquidity en Equal Highs y Sell Stops Liquidity en Equal Lows BoS, iBoS - Break of Structures e Internal Break of Structure

Break of Structures e Internal Break of Structure CHoCH, iCHoCH - Change of Character e Internal Change of Character

Change of Character e Internal Change of Character OB, iOB - Order Blocks e Internal Order Blocks

Order Blocks e Internal Order Blocks BB, iBB - Breaker Blocks e Internal Breaker Blocks

Breaker Blocks e Internal Breaker Blocks Vacíos de liquidez

FVG - Fair Value Gap

Fair Value Gap InvFVG - Inverse Fair Value Gap

Inverse Fair Value Gap ImpFVG - Implied Fair Value Gap

Implied Fair Value Gap OG - New Day Opening Gap

New Day Opening Gap HoD, LoD, OoD - High of the Day, Low of the Day y Open of the Day

High of the Day, Low of the Day y Open of the Day PDH, PDL, PDO, PDC - Prior Day High, Low, Open y Close

Prior Day High, Low, Open y Close PWH, PWL, PWO, PWC - Prior Week High, Low, Open y Close

Prior Week High, Low, Open y Close PMH, PML, PMO, PMC - Prior Month High, Low, Open y Close

Prior Month High, Low, Open y Close Sesiones, Kill Zones y Silver Bullet Trading Window

Alertas disponibles:

Alerta cuando se crea BoS (alcista / bajista)

Alerta cuando se crea CHoCH (alcista / bajista)

Alerta cuando se crea iBoS (alcista / bajista)

Alerta cuando se crea iCHoCH (alcista / bajista)

Alerta cuando se crea EQH

Alerta cuando se crea EQL

Alerta cuando se crea HH-HL-LH-LL

Alerta cuando se toma BSL

Alerta cuando se toma SSL

Alerta en ruptura de iOB (alcista / bajista)

Alerta en toque de iOB (alcista / bajista)

Alerta en toque de iBB (alcista / bajista)

Alerta en ruptura de OB (alcista / bajista)

Alerta en toque de OB (alcista / bajista)

Alerta en toque de BB (alcista / bajista)

Alerta cuando se crea FVG (alcista / bajista)

Alerta una vez por vela en toque de FVG (alcista / bajista, 0=desactivado)

Alerta cuando se crea FVG Inverso (alcista / bajista)

Alerta una vez por vela en toque de FVG Inverso (alcista / bajista, 0=desactivado)

Alerta cuando se crea FVG Implícito (alcista / bajista)

Alerta una vez por vela en toque de FVG Implícito (alcista / bajista, 0=desactivado)

Alerta cuando se crea BPR (alcista / bajista)

Alerta una vez por vela en toque de BPR (alcista / bajista, 0=desactivado)

Alerta cuando se crea OG (alcista / bajista)

Alerta cuando se crea Liquidity Void (alcista / bajista)

Alerta una vez por vela en toque de Premium (0=desactivado)

Alerta una vez por vela en toque de Discount (0=desactivado)

Alerta una vez por vela en toque de Equilibrium (0=desactivado)

Alerta en toque de Fibonacci

Niveles para alerta de Fibonacci

Condiciones de alerta MTF

Alerta MTF cuando se crea FVG (alcista / bajista)

Alerta MTF una vez por vela en toque de FVG (alcista / bajista, 0=desactivado)

Alerta MTF cuando se crea FVG Inverso (alcista / bajista)

Alerta MTF una vez por vela en toque de FVG Inverso (alcista / bajista, 0=desactivado)

Alerta MTF cuando se crea FVG Implícito (alcista / bajista)

Alerta MTF una vez por vela en toque de FVG Implícito (alcista / bajista, 0=desactivado)

Alerta MTF cuando se crea BPR (alcista / bajista)

Alerta MTF una vez por vela en toque de BPR (alcista / bajista, 0=desactivado)

Variables globales:

El acceso a los valores de Order Blocks y rupturas de estructura mediante variables globales se puede realizar usando las siguientes convenciones de nombres:

string timeframe = StringSubstr ( EnumToString ( _Period ), StringLen ( "PERIOD_" )); string prefix = "SMP-" + _Symbol + "(" +timeframe+ ")" , por ejemplo "SMP-EURUSD(H4)" ; int bullish_iob_total = GlobalVariableGet (prefix+ "Bullish-IOB-Total" ) for ( int i=<0;i<bullish_iob_total;i++) { double iob_top = GlobalVariableGet (prefix+ "Bullish-IOB[" +( string )i+ "]-Top" ); double iob_bot = GlobalVariableGet (prefix+ "Bullish-IOB[" +( string )i+ "]-Bot" ); }





El acceso a los datos del indicador por índices de buffers se introdujo en la versión 3.24. Los datos disponibles se mapean de la siguiente manera: