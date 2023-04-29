Market Structure Patterns MT4
- Indicadores
- Samuel Manoel De Souza
- Versión: 3.36
- Actualizado: 28 abril 2025
- Activaciones: 20
Market Structure Patterns es un indicador basado en Smart Money Concepts que muestra elementos SMC/ICT que pueden llevar tus decisiones de trading al siguiente nivel. Aprovecha las alertas, notificaciones push y mensajes de correo electrónico para mantenerte informado cuando se forme un elemento en el gráfico, el precio cruce un nivel y/o entre en una caja/zona. Los desarrolladores pueden acceder a los valores de los elementos del indicador utilizando las variables globales, lo que permite la automatización de decisiones de trading basadas en estrategias SMC/ICT.
Pensando en un alto nivel de personalización, el indicador permite personalizar el color y la transparencia del elemento, mostrar las etiquetas con estilo burbuja, mostrar las sesiones/ventanas de trading en la parte inferior del gráfico o sobre el gráfico de precios, tiene un algoritmo exclusivo para evitar la superposición de etiquetas/textos, pinta las velas según la tendencia y/o laalineación de tendencia interna y de swing. Esta función puede habilitarse en el parámetro "Color Candles". Por defecto, la tendencia se muestra como verde para alcista y rojo para bajista. Además, las velas pueden mostrarse rellenas o no, facilitando el reconocimiento de velas alcistas y bajistas.
Elementos y/o abreviaturas:
Los elementos presentes en el indicador se enumeran a continuación con sus abreviaciones cuando se aplican:
- Zonas de Premium, Equilibrio y Descuento
- Máximos/Mínimos Fuertes/Débiles
- Fibonacci Automático
- OTE - Optimal Trade Entry
- HH, HL, LH, LL - Higher highs, higher lows, lower highs y lower lows
- EQH, EQL - Equal highs y Equal lows
- BSL, SSL - Buy Stops Liquidity y Sell Stops Liquidity
- EQH-BSL, EQL-SSL - Buy Stops Liquidity en Equal Highs y Sell Stops Liquidity en Equal Lows
- BoS, iBoS - Break of Structures e Internal Break of Structure
- CHoCH, iCHoCH - Change of Character e Internal Change of Character
- OB, iOB - Order Blocks e Internal Order Blocks
- BB, iBB - Breaker Blocks e Internal Breaker Blocks
- Vacíos de liquidez
- FVG - Fair Value Gap
- InvFVG - Inverse Fair Value Gap
- ImpFVG - Implied Fair Value Gap
- OG - New Day Opening Gap
- HoD, LoD, OoD - High of the Day, Low of the Day y Open of the Day
- PDH, PDL, PDO, PDC - Prior Day High, Low, Open y Close
- PWH, PWL, PWO, PWC - Prior Week High, Low, Open y Close
- PMH, PML, PMO, PMC - Prior Month High, Low, Open y Close
- Sesiones, Kill Zones y Silver Bullet Trading Window
Alertas disponibles:
- Alerta cuando se crea BoS (alcista / bajista)
- Alerta cuando se crea CHoCH (alcista / bajista)
- Alerta cuando se crea iBoS (alcista / bajista)
- Alerta cuando se crea iCHoCH (alcista / bajista)
- Alerta cuando se crea EQH
- Alerta cuando se crea EQL
- Alerta cuando se crea HH-HL-LH-LL
- Alerta cuando se toma BSL
- Alerta cuando se toma SSL
- Alerta en ruptura de iOB (alcista / bajista)
- Alerta en toque de iOB (alcista / bajista)
- Alerta en toque de iBB (alcista / bajista)
- Alerta en ruptura de OB (alcista / bajista)
- Alerta en toque de OB (alcista / bajista)
- Alerta en toque de BB (alcista / bajista)
- Alerta cuando se crea FVG (alcista / bajista)
- Alerta una vez por vela en toque de FVG (alcista / bajista, 0=desactivado)
- Alerta cuando se crea FVG Inverso (alcista / bajista)
- Alerta una vez por vela en toque de FVG Inverso (alcista / bajista, 0=desactivado)
- Alerta cuando se crea FVG Implícito (alcista / bajista)
- Alerta una vez por vela en toque de FVG Implícito (alcista / bajista, 0=desactivado)
- Alerta cuando se crea BPR (alcista / bajista)
- Alerta una vez por vela en toque de BPR (alcista / bajista, 0=desactivado)
- Alerta cuando se crea OG (alcista / bajista)
- Alerta cuando se crea Liquidity Void (alcista / bajista)
- Alerta una vez por vela en toque de Premium (0=desactivado)
- Alerta una vez por vela en toque de Discount (0=desactivado)
- Alerta una vez por vela en toque de Equilibrium (0=desactivado)
- Alerta en toque de Fibonacci
- Niveles para alerta de Fibonacci
- Condiciones de alerta MTF
- Alerta MTF cuando se crea FVG (alcista / bajista)
- Alerta MTF una vez por vela en toque de FVG (alcista / bajista, 0=desactivado)
- Alerta MTF cuando se crea FVG Inverso (alcista / bajista)
- Alerta MTF una vez por vela en toque de FVG Inverso (alcista / bajista, 0=desactivado)
- Alerta MTF cuando se crea FVG Implícito (alcista / bajista)
- Alerta MTF una vez por vela en toque de FVG Implícito (alcista / bajista, 0=desactivado)
- Alerta MTF cuando se crea BPR (alcista / bajista)
- Alerta MTF una vez por vela en toque de BPR (alcista / bajista, 0=desactivado)
Variables globales:
El acceso a los valores de Order Blocks y rupturas de estructura mediante variables globales se puede realizar usando las siguientes convenciones de nombres:
// El marco temporal para obtener los datos string timeframe = StringSubstr(EnumToString(_Period), StringLen("PERIOD_")); string prefix = "SMP-"+_Symbol+"("+timeframe+")", por ejemplo "SMP-EURUSD(H4)"; // Para Order Blocks alcistas (para bajistas solo sustituir 'Bullish' por 'Bearish') // Añadir "Bullish-IOB" para bloques internos alcistas o "Bullish-OB" para bloques de swing alcistas; // Añadir "-Total" para obtener la cantidad de bloques en el gráfico; int bullish_iob_total = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB-Total") // usar un bucle for para obtener todos los valores for(int i=<0;i<bullish_iob_total;i++) { // Añadir "[index]-Top" y/o "[index]-Bot" para obtener los valores de los bloques. double iob_top = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Top"); double iob_bot = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Bot"); } // Para rupturas de estructura: // Añadir el nombre del patrón mostrado en el gráfico. Por ejemplo, +iCHoCH puede accederse con "SMP-EURUSD(H4)-+iCHoCH" // Para Premium/Equilibrio/Descuento: // Añadir el nombre del patrón seguido del nivel deseado. Ejemplo: Premium-Top y Premium-Bot se acceden con "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Top" y "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Bot"
El acceso a los datos del indicador por índices de buffers se introdujo en la versión 3.24. Los datos disponibles se mapean de la siguiente manera:
|Índice de buffer
|Dato almacenado en el buffer
|0
|Precio superior interno
|1
|Precio inferior interno
|2
|Internal Bull Bos
|3
|Internal Bear Bos
|4
|Internal Bull Choch
|5
|Internal Bear Choch
|6
|Top de Order Block interno alcista
|7
|Bottom de Order Block interno alcista
|8
|Top de Order Block interno bajista
|9
|Bottom de Order Block interno bajista
|10
|Top de Breaker Block interno alcista
|11
|Bottom de Breaker Block interno alcista
|12
|Top de Breaker Block interno bajista
|13
|Bottom de Breaker Block interno bajista
|14
|Precio superior swing
|15
|Precio inferior swing
|16
|Swing Bull Bos
|17
|Swing Bear Bos
|18
|Swing Bull Choch
|19
|Swing Bear Choch
|20
|Top de Order Block swing alcista
|21
|Bottom de Order Block swing alcista
|22
|Top de Order Block swing bajista
|23
|Bottom de Order Block swing bajista
|24
|Top de Breaker Block swing alcista
|25
|Bottom de Breaker Block swing alcista
|26
|Top de Breaker Block swing bajista
|27
|Bottom de Breaker Block swing bajista
|28
|BSL Tomado
|29
|SSL Tomado
|30
|EQH Precio1
|31
|EQH Precio2
|32
|EQL Precio1
|33
|EQL Precio2
|34
|Premium Top
|35
|Premium Bottom
|36
|Equilibrium Top
|37
|Equilibrium Bottom
|38
|Discount Top
|39
|Discount Bottom
|40
|High Fuerte
|41
|High Débil
|42
|Low Fuerte
|43
|Low Débil
|44
|Top de Bull FVG
|45
|Bottom de Bull FVG
|46
|Top de Bear FVG
|47
|Bottom de Bear FVG
|48
|Top de Bull Inverse FVG
|49
|Bottom de Bull Inverse FVG
|50
|Top de Bear Inverse FVG
|51
|Bottom de Bear Inverse FVG
|52
|Top de Bull Implied FVG
|53
|Bottom de Bull Implied FVG
|54
|Top de Bear Implied FVG
|55
|Bottom de Bear Implied FVG
|56
|Top de Bull Liquidity Void
|57
|Bottom de Bull Liquidity Void
|58
|Top de Bear Liquidity Void
|59
|Bottom de Bear Liquidity Void
If there is an indicator that can last a lifetime, I recommend Market Structure Patterns. As a practitioner of SMC indicators, it has achieved simplification and accuracy. Effective. Thank you author.