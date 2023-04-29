Market Structure Patterns MT4

5

Disponible para MT4 y MT5.

Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional.

Publicaciones relacionadas:

Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado.

Market Structure Patterns es un indicador basado en Smart Money Concepts que muestra elementos SMC/ICT que pueden llevar tus decisiones de trading al siguiente nivel. Aprovecha las alertas, notificaciones push y mensajes de correo electrónico para mantenerte informado cuando se forme un elemento en el gráfico, el precio cruce un nivel y/o entre en una caja/zona. Los desarrolladores pueden acceder a los valores de los elementos del indicador utilizando las variables globales, lo que permite la automatización de decisiones de trading basadas en estrategias SMC/ICT.

Pensando en un alto nivel de personalización, el indicador permite personalizar el color y la transparencia del elemento, mostrar las etiquetas con estilo burbuja, mostrar las sesiones/ventanas de trading en la parte inferior del gráfico o sobre el gráfico de precios, tiene un algoritmo exclusivo para evitar la superposición de etiquetas/textospinta las velas según la tendencia y/o laalineación de tendencia interna y de swing. Esta función puede habilitarse en el parámetro "Color Candles". Por defecto, la tendencia se muestra como verde para alcista y rojo para bajista. Además, las velas pueden mostrarse rellenas o no, facilitando el reconocimiento de velas alcistas y bajistas.

Elementos y/o abreviaturas:

Los elementos presentes en el indicador se enumeran a continuación con sus abreviaciones cuando se aplican:

  • Zonas de Premium, Equilibrio y Descuento
  • Máximos/Mínimos Fuertes/Débiles
  • Fibonacci Automático
  • OTE - Optimal Trade Entry
  • HH, HL, LH, LL - Higher highs, higher lows, lower highs y lower lows
  • EQH, EQL - Equal highs y Equal lows
  • BSL, SSL - Buy Stops Liquidity y Sell Stops Liquidity
  • EQH-BSL, EQL-SSL - Buy Stops Liquidity en Equal Highs y Sell Stops Liquidity en Equal Lows
  • BoS, iBoS - Break of Structures e Internal Break of Structure
  • CHoCH, iCHoCH - Change of Character e Internal Change of Character
  • OB, iOB - Order Blocks e Internal Order Blocks
  • BB, iBB - Breaker Blocks e Internal Breaker Blocks
  • Vacíos de liquidez
  • FVG - Fair Value Gap
  • InvFVG - Inverse Fair Value Gap
  • ImpFVG - Implied Fair Value Gap
  • OG - New Day Opening Gap
  • HoD, LoD, OoD - High of the Day, Low of the Day y Open of the Day
  • PDH, PDL, PDO, PDC - Prior Day High, Low, Open y Close
  • PWH, PWL, PWO, PWC - Prior Week High, Low, Open y Close
  • PMH, PML, PMO, PMC - Prior Month High, Low, Open y Close
  • Sesiones, Kill Zones y Silver Bullet Trading Window

Alertas disponibles:

  • Alerta cuando se crea BoS (alcista / bajista)
  • Alerta cuando se crea CHoCH (alcista / bajista)
  • Alerta cuando se crea iBoS (alcista / bajista)
  • Alerta cuando se crea iCHoCH (alcista / bajista)
  • Alerta cuando se crea EQH
  • Alerta cuando se crea EQL
  • Alerta cuando se crea HH-HL-LH-LL
  • Alerta cuando se toma BSL
  • Alerta cuando se toma SSL
  • Alerta en ruptura de iOB (alcista / bajista)
  • Alerta en toque de iOB (alcista / bajista)
  • Alerta en toque de iBB (alcista / bajista)
  • Alerta en ruptura de OB (alcista / bajista)
  • Alerta en toque de OB (alcista / bajista)
  • Alerta en toque de BB (alcista / bajista)
  • Alerta cuando se crea FVG (alcista / bajista)
  • Alerta una vez por vela en toque de FVG (alcista / bajista, 0=desactivado)
  • Alerta cuando se crea FVG Inverso (alcista / bajista)
  • Alerta una vez por vela en toque de FVG Inverso (alcista / bajista, 0=desactivado)
  • Alerta cuando se crea FVG Implícito (alcista / bajista)
  • Alerta una vez por vela en toque de FVG Implícito (alcista / bajista, 0=desactivado)
  • Alerta cuando se crea BPR (alcista / bajista)
  • Alerta una vez por vela en toque de BPR (alcista / bajista, 0=desactivado)
  • Alerta cuando se crea OG (alcista / bajista)
  • Alerta cuando se crea Liquidity Void (alcista / bajista)
  • Alerta una vez por vela en toque de Premium (0=desactivado)
  • Alerta una vez por vela en toque de Discount (0=desactivado)
  • Alerta una vez por vela en toque de Equilibrium (0=desactivado)
  • Alerta en toque de Fibonacci
  • Niveles para alerta de Fibonacci
  • Condiciones de alerta MTF
  • Alerta MTF cuando se crea FVG (alcista / bajista)
  • Alerta MTF una vez por vela en toque de FVG (alcista / bajista, 0=desactivado)
  • Alerta MTF cuando se crea FVG Inverso (alcista / bajista)
  • Alerta MTF una vez por vela en toque de FVG Inverso (alcista / bajista, 0=desactivado)
  • Alerta MTF cuando se crea FVG Implícito (alcista / bajista)
  • Alerta MTF una vez por vela en toque de FVG Implícito (alcista / bajista, 0=desactivado)
  • Alerta MTF cuando se crea BPR (alcista / bajista)
  • Alerta MTF una vez por vela en toque de BPR (alcista / bajista, 0=desactivado)

Variables globales:

El acceso a los valores de Order Blocks y rupturas de estructura mediante variables globales se puede realizar usando las siguientes convenciones de nombres:

// El marco temporal para obtener los datos
string timeframe = StringSubstr(EnumToString(_Period), StringLen("PERIOD_"));
string prefix = "SMP-"+_Symbol+"("+timeframe+")", por ejemplo "SMP-EURUSD(H4)";

// Para Order Blocks alcistas (para bajistas solo sustituir 'Bullish' por 'Bearish')
// Añadir "Bullish-IOB" para bloques internos alcistas o "Bullish-OB" para bloques de swing alcistas;
// Añadir "-Total" para obtener la cantidad de bloques en el gráfico;
int bullish_iob_total = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB-Total")

// usar un bucle for para obtener todos los valores
for(int i=<0;i<bullish_iob_total;i++)
{
    // Añadir "[index]-Top" y/o "[index]-Bot" para obtener los valores de los bloques.
    double iob_top = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Top");
    double iob_bot = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Bot");
}

// Para rupturas de estructura:
// Añadir el nombre del patrón mostrado en el gráfico. Por ejemplo, +iCHoCH puede accederse con "SMP-EURUSD(H4)-+iCHoCH"

// Para Premium/Equilibrio/Descuento:
// Añadir el nombre del patrón seguido del nivel deseado. Ejemplo: Premium-Top y Premium-Bot se acceden con "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Top" y "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Bot"


El acceso a los datos del indicador por índices de buffers se introdujo en la versión 3.24. Los datos disponibles se mapean de la siguiente manera:

Índice de buffer Dato almacenado en el buffer
0 Precio superior interno
1 Precio inferior interno
2 Internal Bull Bos
3 Internal Bear Bos
4 Internal Bull Choch
5 Internal Bear Choch
6 Top de Order Block interno alcista
7 Bottom de Order Block interno alcista
8 Top de Order Block interno bajista
9 Bottom de Order Block interno bajista
10 Top de Breaker Block interno alcista
11 Bottom de Breaker Block interno alcista
12 Top de Breaker Block interno bajista
13 Bottom de Breaker Block interno bajista
14 Precio superior swing
15 Precio inferior swing
16 Swing Bull Bos
17 Swing Bear Bos
18 Swing Bull Choch
19 Swing Bear Choch
20 Top de Order Block swing alcista
21 Bottom de Order Block swing alcista
22 Top de Order Block swing bajista
23 Bottom de Order Block swing bajista
24 Top de Breaker Block swing alcista
25 Bottom de Breaker Block swing alcista
26 Top de Breaker Block swing bajista
27 Bottom de Breaker Block swing bajista
28 BSL Tomado
29 SSL Tomado
30 EQH Precio1
31 EQH Precio2
32 EQL Precio1
33 EQL Precio2
34 Premium Top
35 Premium Bottom
36 Equilibrium Top
37 Equilibrium Bottom
38 Discount Top
39 Discount Bottom
40 High Fuerte
41 High Débil
42 Low Fuerte
43 Low Débil
44 Top de Bull FVG
45 Bottom de Bull FVG
46 Top de Bear FVG
47 Bottom de Bear FVG
48 Top de Bull Inverse FVG
49 Bottom de Bull Inverse FVG
50 Top de Bear Inverse FVG
51 Bottom de Bear Inverse FVG
52 Top de Bull Implied FVG
53 Bottom de Bull Implied FVG
54 Top de Bear Implied FVG
55 Bottom de Bear Implied FVG
56 Top de Bull Liquidity Void
57 Bottom de Bull Liquidity Void
58 Top de Bear Liquidity Void
59 Bottom de Bear Liquidity Void
Comentarios 21
cos136
88
cos136 2025.08.12 08:34 
 

If there is an indicator that can last a lifetime, I recommend Market Structure Patterns. As a practitioner of SMC indicators, it has achieved simplification and accuracy. Effective. Thank you author.

Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2024.07.29 12:04 
 

i am new to ICT/SMC and i have just added this indicator into my trading arsenal. i can already say its clear. Two months later, May you update it with ICT daily bias with options for all time frames bias...THANK YOU FOR ADDING BPR

Max
1569
Max 2024.07.09 11:21 
 

Brilliant tool, clean design and well programmed, love the box shades and clever labels (i never saw this on any mql product) Order blocks and FVGs accurately displayed for trading (not repainted or appearing on secondary move) and numerous other aspect/tools included in one package! This is actually cheaper than many but does more in better quality surprisingly. And beautiful design mostly. Extensive options and alerts on each aspect.+++

Productos recomendados
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Super Arrow para MetaTrader 4 El indicador Super Arrow es una popular herramienta de señales diseñada para la plataforma MetaTrader 4. Combina varios indicadores técnicos, como el RSI , las Bandas de Bollinger , las Medias Móviles y un Filtro Mágico, para identificar puntos clave de inversión del mercado y pivotes de máximos y mínimos. En el gráfico, las flechas verdes señalan los pivotes mínimos, mientras que las rojas marcan los pivotes máximos. Al fusionar estos indicadores en un so
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicadores
Este indicador le ayuda a Escanear símbolos que están en la Ventana de Observación del Mercado y filtrar tendencias con alertas. Funciona basado en el efectivo indicador "SUPERTREND" que es usado por muchos operadores para operar: Cuando el color del recuadro cambia a "Verde " o "Rojo" , le indica un cambio de tendencia para entrar en largo o en corto. También recibirá una alerta en la pantalla. Cuando cambia a "Verde ", le indica que la tendencia va hacia arriba, y usted puede tomar la entrada
FREE
Clever Trend Swing Levels
Carlos Forero
4.22 (9)
Indicadores
Descripción: El indicador mide, a través del indicador zigzag, los niveles de tendencia o corrección. Muestra en el gráfico los niveles de cada mínimo o máximo detectado. ENLACES CLAVE: Cómo Instalar - Preguntas Frecuentes - Todos los Productos ¿Cuál es la utilidad de este indicador? Este indicador determina, dependiendo del parámetro Zigzag si una tendencia está comenzando, desarrollándose o terminando Este indicador determina la dirección de la tendencia Componentes Niveles como números positi
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicadores
El indicador Auto Fibonacci es una herramienta profesional de análisis técnico que traza automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci basándose en la vela diaria (D1) o de 4 horas (H4 ) cerrada más reciente . Estos niveles son ampliamente utilizados por los operadores para identificar zonas clave de soporte , resistencia e inversión de tendencia . Esta versión está diseñada para el trading manual y soporta una poderosa estrategia de trading utilizando los niveles de Fibonacci combinado
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicadores
Pivot Point Fibo RSJ es un indicador que rastrea las líneas de soporte y resistencia del día utilizando las tasas de Fibonacci. Este espectacular indicador crea hasta 7 niveles de soporte y resistencia a través del Pivot Point utilizando las tasas de Fibonacci. Es fantástico cómo los precios respetan cada nivel de este soporte y resistencia, donde es posible percibir posibles puntos de entrada / salida de una operación. Características Hasta 7 niveles de soporte y 7 niveles de resistencia Es
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Descripción general del indicador Aroon Classic El indicador Aroon Classic es una herramienta técnica que identifica cuantitativamente la aparición y la persistencia de tendencias en un gráfico. Utiliza dos líneas, “Aroon Up” y “Aroon Down”, para mostrar la fuerza de la tendencia y los puntos de inflexión en un rango de 0 a 100. Un valor alto de Aroon Up indica una tendencia alcista fuerte, mientras que un valor alto de Aroon Down indica una tendencia bajista fuerte. Características clave Distin
FREE
Brilliant Oscillator BOS
Elias Mtwenge
Indicadores
Estimados traders me complace presentarles mi nueva herramienta llamada Indicador "Oscilador Brillante ". Este es uno de los indicadores que se pueden utilizar como un indicador independiente. LO QUE ME GUSTA DE ESTA HERRAMIENTA ES Señales rápidas y fiables Propósito El objetivo de esta herramienta es ayudar a los operadores novatos y avanzados a analizar el mercado con un alto nivel de precisión, tanto en tendencias bajistas como alcistas. Las entradas En la sección de entrada sólo podrá cambia
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Filtro de tendencia Pro Indicador de filtro de tendencia. Muy buen filtro para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro o Quantum Entry PRO ¡ El indicador no repaint! Ajustes : Cambie el parámetro Período para un mejor filtrado ( por defecto es 90) ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram: https: //t.me/Trader35_Admin
FREE
Fibo label
Damir Satridinov
5 (2)
Indicadores
Al instalar el indicador en el gráfico, es necesario crear una línea de tendencia con el nombre especificado en el campo "Unique name of trend line to place fib on". Por defecto el nombre=" Nombre único de la línea de tendencia para colocar fib on" = "+" .En el indicador puede sustituir los niveles de Fibonacci a su discreción.también cambiar el color, el estilo, el grosor de las líneas, etc.
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicadores
Indicador de Flecha (Alertas de Compra/Venta) - ¡Una herramienta simple pero poderosa!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Características principales: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Señal de Venta : Flecha roja descendente () aparece por encima de la vela. D etección precisa de reversión de tendencia : basada en la estrategia probada de
FREE
VWap Bands EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicadores
Indicador de cambio VWAP Bands Metatrader 4 El indicador de cambio VWAP Bands Metatrader 4 es bastante similar a las bandas de Bollinger, pero despliega un promedio ponderado por volumen como el valor central de las bandas. Existe la opción de usar el volumen de ticks o el volumen real para el cálculo cuando se usa el indicador de divisas personalizado VWAP Bands Metatrader 5, especialmente cuando el corredor de divisas muestra el símbolo junto con el volumen real. Del mismo modo, puede deci
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Asesores Expertos
Ya está disponible la nueva versión 8.00. En esta versión, he intentado tener en cuenta los deseos de los usuarios. Cada uno de ustedes también puede participar en la mejora de este asesor. En la configuración por defecto, el asesor abre operaciones cuando el punto extremo se rompe indicador estándar Zigzag . Cuando se rompe el punto superior del extremo en zigzag, abre una operación de compra, y cuando se rompe el punto inferior del extremo en zigzag, abre una operación de venta. Además del in
FREE
TSim
Sergey Kruglov
Utilidades
La utilidad TSim le permite simular operaciones manuales en el Probador de Estrategias de MetaTrader 4. En el panel puede establecer el tamaño del lote, Take Profit y Stop Loss. El panel tiene botones Sell y Buy para colocar órdenes de mercado, así como botones CloseSell, CloseBuy y CloseAll para el cierre rápido de órdenes. La lista de órdenes abiertas se muestra debajo del panel. Atención. El panel funciona sólo en el modo Visual del Probador de Estrategias de MetaTrader 4.
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Breakeven Price Plus
Khalil Abokwaik
Indicadores
Indicador de precio de equilibrio Muestra Precio de equilibrio para múltiples posiciones en el gráfico Múltiples niveles para porcentajes personalizados de ganancia/pérdida de saldo, e importes en moneda de depósito Funciona para un Número Mágico específico de operaciones o para todas las operaciones del gráfico El cálculo incluye Spread, Comisiones y Swaps Utilización El uso básico del indicador es calcular el "nivel de precio de equilibrio" para múltiples posiciones mixtas para el mismo símbo
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicadores
Este indicador muestra el último soporte y resistencia sin tocar como líneas horizontales. El indicador puede mostrar soportes/resistencias de plazos superiores. Con este indicador puede, por ejemplo, ver fácilmente el soporte/resistencia de los timeframes H4, D1 y W1 en un gráfico H1, lo que puede ser una gran ventaja mientras cronometra su entrada en H1. Esta es la versión GRATUITA del indicador: Soporte Resistencia Multi Time Frame La versión gratuita sólo funciona con EURUSD y GBPUSD. Parám
FREE
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Squeeze Box
Sinan Durkan
Indicadores
**Indicador Squeeze Box Squeeze Box es un potente indicador de análisis técnico desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, diseñado para apoyar las estrategias de day trading. Este indicador analiza los movimientos del mercado para detectar señales de ruptura alcista y bajista, lo que permite a los operadores captar las tendencias con antelación. Con sus características personalizables y su interfaz fácil de usar, es ideal tanto para operadores principiantes como experimentados. ### Caracte
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilidades
Timeless Charts es una solución avanzada de gráficos diseñada para traders profesionales que buscan un control total sobre la construcción y visualización de gráficos, más allá de las limitaciones del sistema nativo de gráficos de MetaTrader 5. A diferencia de los gráficos offline tradicionales o de indicadores personalizados simples, esta solución construye barras totalmente personalizadas con precisión real de marca de tiempo , hasta milisegundos, lo que permite una experiencia de trading pod
Visual Book on Chart
Samuel Manoel De Souza
4.44 (9)
Indicadores
Visual Book on Chart es un indicador diseñado especialmente para los mercados de acciones y futuros. Para comprobar si puedes utilizar la herramienta con tu bróker, abre la Profundidad de Mercado (Depth of Market) en tu terminal MT5 y verifica si hay datos de precios y volúmenes disponibles.  Aprende más sobre la Profundidad de Mercado de MT5 en la página oficial. El indicador muestra los datos de profundidad de mercado en la ventana del gráfico y utiliza un degradado basado en esos datos para c
FREE
Tabajara Rules II The Best for MT5
Samuel Manoel De Souza
4.89 (9)
Indicadores
Tabajara Rules for MT5 , basado en el Setup Tabajara del profesor André Machado, indica la dirección del mercado utilizando medias móviles cuando hay velas en la misma dirección que la media móvil. El indicador contiene la regla de color aplicada a las velas y a la media móvil. Permite cambiar los parámetros: período y método de suavizado de la media móvil. También permite cambiar los colores de las velas (bordes y relleno) y de la media móvil. El modelo del profesor André Machado incluye una
FREE
Phibo MA SAR
Samuel Manoel De Souza
5 (4)
Indicadores
Basado en el indicador MIMA SAR, que es una combinación de los indicadores MIMA Consolidación y MIMA Tendencia de la metodología Phicube. El indicador se compone de 8 fractales, 17,34,72,144,305,610,1292,2554. La tendencia está indicada por las líneas finas y la consolidación por las líneas más gruesas. Para utilizar correctamente el indicador, hay que partir del principio de que en la naturaleza todo sigue el camino de menor resistencia. Esto significa que para que se produzca un cambio de tend
FREE
Filtro:
cos136
88
cos136 2025.08.12 08:34 
 

If there is an indicator that can last a lifetime, I recommend Market Structure Patterns. As a practitioner of SMC indicators, it has achieved simplification and accuracy. Effective. Thank you author.

Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2024.07.29 12:04 
 

i am new to ICT/SMC and i have just added this indicator into my trading arsenal. i can already say its clear. Two months later, May you update it with ICT daily bias with options for all time frames bias...THANK YOU FOR ADDING BPR

Max
1569
Max 2024.07.09 11:21 
 

Brilliant tool, clean design and well programmed, love the box shades and clever labels (i never saw this on any mql product) Order blocks and FVGs accurately displayed for trading (not repainted or appearing on secondary move) and numerous other aspect/tools included in one package! This is actually cheaper than many but does more in better quality surprisingly. And beautiful design mostly. Extensive options and alerts on each aspect.+++

Akos Petrekovics
137
Akos Petrekovics 2024.05.27 07:59 
 

Very good, useful tool. Must for SMC! Best, here in this market.

eryuechunshen
672
eryuechunshen 2024.04.29 22:26 
 

First of all, I would like to thank the author for his hard work, this is the best market structure trading tool I have ever purchased, it is undoubtedly the best trading tool in the market right now, every upgrade and update is always an unexpected surprise!

Aussie Trader
1056
Aussie Trader 2024.04.23 08:55 
 

I looked at all the others and found this to be the best. A great tool for Smart Money Concepts and the author is open to suggestions for improvement. He also provides good support

Mike Kleinsteuber
151
Mike Kleinsteuber 2024.04.10 19:56 
 

A great indi for those who follow the ICT methodology. I appreciate it isn't for everyone and much of what ICT is is repackaged stuff that's been around for years. But just with different handles. Who cares if it works for you. And it works for me. Even though I've been trading for years I still have a lot to learn and this methodology has given me a framework I can use. There are other indis for ICT stuff out there but this is the best I've come across and is pretty comprehensive. Bar not including MSS icons which I've asked to be added if possible. Certainly worth the money if you follow ICT

TheStoneMX
135
TheStoneMX 2023.11.02 09:44 
 

A Game-Changer for Technical Traders! Having tried numerous tools and indicators over the years, I can confidently say that the "Market Structure Patterns MT4" stands out as a beacon of excellence. From the moment I integrated it into my MT4 platform, it was evident that this tool was meticulously designed with the trader in mind. The patterns it identifies are not only accurate but also incredibly timely, allowing for precise entry and exit points. What truly sets it apart, however, is its intuitive interface. Even for someone who might be new to the world of trading, the learning curve is minimal, thanks to its user-friendly design. Moreover, the visual representation of market structures provides an unparalleled clarity, making it easier to understand the underlying market dynamics. This has not only improved my trading strategy but has also bolstered my confidence in making trading decisions. In a world where the markets are constantly evolving, having a tool like "Market Structure Patterns MT4" is akin to having a trusted advisor by your side. It's not just an indicator; it's a game-changer. I wholeheartedly recommend it to both novice and seasoned traders. Your trading journey will undoubtedly be enriched by it!

elite luis
3483
elite luis 2023.09.25 10:22 
 

After trying many ICT, SMT, this is the VERY BEST! has bought mt4, going to buy mt5 but 1 issue please check comment, seem that the order block sometime doesn't auto refresh properly? also please add the 3x alert for Premium, Equilabrium and Discount zone, once fix and added will buy your MT5 and give you 5 star review again :)

Samuel Manoel De Souza
37385
Respuesta del desarrollador Samuel Manoel De Souza 2023.10.10 19:58
Thanks for the comment. Will consider that in the update to be sent this week.
rajivcau
512
rajivcau 2023.09.03 13:21 
 

I'm training to be potentially working in this Industry, this is the sort of stuff they are training us and is used in Banks, A+++ Amazing , very happy, BIG THANKS to the author...

FXGUY
135
FXGUY 2023.08.14 23:32 
 

GREAT INDICATOR !! New version is awesome. Developer fixed the issues I was having. Thank you Samuel

Samuel Manoel De Souza
37385
Respuesta del desarrollador Samuel Manoel De Souza 2023.08.23 20:53
Thank you. I'll fix in the next update.
Greg Nicolas
137
Greg Nicolas 2023.08.03 21:52 
 

I have purchased this trading system since last Two months now. However, I confidently say it's one of its kind ever but The challenge I have which I don't know if it is general is I don't get any alert till now.

Samuel Manoel De Souza
37385
Respuesta del desarrollador Samuel Manoel De Souza 2023.08.03 21:58
Hope you are using the latest version.
If so, make sure to select the type of alert [popup, push, email] and the patterns for which you need the alerts. If still doesn't work, send me a private message about the settings that you are using, symbol and timeframe.
Thank you.
Alexandre Henrique Vassoler
990
Alexandre Henrique Vassoler 2023.07.26 16:29 
 

Excelente indicador! Recomendo a todos!

Blocked Gutters
384
Blocked Gutters 2023.06.15 23:45 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

378686
47
378686 2023.06.09 10:11 
 

how do i purchase i more of this product

Samuel Manoel De Souza
37385
Respuesta del desarrollador Samuel Manoel De Souza 2023.06.15 23:48
You cannot purchase the same product twice.
Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.05.19 06:26 
 

Great indicator Recommended

hassani777
21
hassani777 2023.05.15 11:44 
 

Very useful ... and thanks for keep it up to date ...

AlbertZAR
666
AlbertZAR 2023.05.12 16:04 
 

This is the most perfect SMC indicator I've ever bought. Incredible work, Samuel! I love how fine-tuned the alerts can be, like only alert on BOS bullish. Brilliant! Just perfect, love it, 5/5.

shashi44
245
shashi44 2023.05.10 11:40 
 

Hi Today i have purchased this indicator MT4 Please guide me to use it on M1 chart for scalping Means good setting for M1 chart for scalping

Kazuya fujioka
275
Kazuya fujioka 2023.05.09 06:53 
 

This is amazing. The line drawn by the indicator using the daily chart will show its power at a later date when the next swing is pushed back. The profit/loss ratio is also strong. And it is more accurate than similar products. I like it very much. Also, thanks to the author for offering this product at a price that is too cheap. thank you.

12
Respuesta al comentario