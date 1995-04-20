Previous Day High Low Levels ms
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.25
- Actualizado: 15 abril 2025
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Niveles máximos y mínimos del día anterior" para MT4.
- El indicador "Niveles máximos y mínimos del día anterior" es un indicador auxiliar muy útil.
- Los niveles máximos y mínimos de ayer son muy importantes porque el precio suele rebotar desde ellos.
- Estos niveles pueden considerarse como soporte y resistencia confiables: el precio los respeta mucho.
- Es un indicador útil para los operadores intradía que utilizan métodos de operaciones de reversión y scalping.
- También es muy bueno para combinar con Price Action.
- Con alertas móviles y PC integradas.
