The Seismograph Marketquake Detector

5
El Detector de Terremotos del Mercado
Cualquiera que sea la forma en que opere, definitivamente desea evitar la entrada en el mercado de baja liquidez.- El sismógrafo lo ayudará en el momento adecuado para ingresar al mercado antes del repunte del mercado.
Sin embargo, a pesar de que se ha asegurado de ingresar en momentos de mercado que deberían estar ocupados, el hecho es que muchas personas a menudo están atrapadas en mercados con baja liquidez.
Después de varias horas de espera, el mercado de repente se llenó, pero... Resultó que muchas personas estaban ahora en la dirección opuesta del mercado.

Es realmente agotador si la gente tiene que esperar a que el negativo flotante tarde mucho tiempo, o incluso si la gente tiene que reducir la pérdida o detenerse la pérdida.

Por favor, no lo alquile antes de leer la descripción del producto.* Después de leer la descripción, comprenderá cómo el sismógrafo funciona mejor para usted.- - - - - La base de trabajo del sismógrafo es la observación del mercado.* El sismógrafo no se puede ejecutar en el probador porque MT4 no proporciona la función Market Watch y OnTimer() en el backtest.- - - - -

El sismógrafo sólo puede funcionar correctamente en corredores regulados. Los corredores no regulados crean un desequilibrio irracional en las divisas,
lo que puede generar resultados imperfectos para The Sismograph.
(!) Si utiliza un corredor no regulado, no utilice el sismógrafo.

un. ¿Qué es el sismógrafo?
1. El inventor del sismógrafo fue un matemático y estadístico que tenía conocimientos de psicología de la banca central.
- Fue una oportunidad extraordinaria para mí crear el programa, - gracias.

2. Un auténtico indicador adelantado. El Sismógrafo es un indicador adelantado, auténtico y genuino (el 100% no utiliza indicadores MetaTrader incorporados).* Este concepto es original y nunca se ha publicado en Internet.- - - - - Indicador adelantado significa conocer las primeras señales antes de que suceda algo. Sin repintado, sin revestimiento.- - - - -

3. Detector de terremotos de mercado.
Por ejemplo, en el caso de los volcanes, los sismógrafos proporcionan señales antes de que el volcán entre en erupción.
El uso de sismógrafos en el mercado es para avisar cuando ocurre un terremoto en el mercado, aunque las barras en el gráfico parezcan ser normales.

Al igual que el término que hemos escuchado: "calma antes de la tormenta", el sismógrafo te lo dirá antes de que llegue la tormenta.

4. Par y marco de tiempo. Para la versión actual, el sismógrafo funciona para EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD y USDCHF con los mejores marcos de tiempo en M15 y M30. - Pero puedes usar M5 si quieres recibir más notificaciones.- - - - -a. El marco de tiempo aquí se refiere a la distancia en cada momento en que el sismógrafo verifica si hay terremotos en el mercado, * no calculando las barras de datos en esa escala.    * Porque el Sismograma lee los cambios de precios de Market Watch.

b. El período de tiempo que elija es solo para mostrar los resultados anteriores en cada cambio de bar.c. Las mejores monedas para entrar son EURUSD y GBPUSD según sus características de movimiento. - O puede probar los 5 pares que se proporcionan en la versión actual.

d. También puede colocar el sismógrafo en varios marcos de tiempo a la vez para cada par. - Ejemplo: EURUSD - M5, M15, M30 y H1.

5. Al observar la línea vertical como un marcador de terremoto de mercado en la captura de pantalla,
 podemos ver una oportunidad mayor que otros métodos que son comunes en Internet.

6. Nota.El Sismógrafo no está a la venta, solo se alquila.

b. ¿Por qué el sismógrafo es necesario para los comerciantes?
1. Regenerar la confianza positiva en los movimientos del mercado.
2. Reduzca el riesgo mediante la creación de mejores hábitos comerciales.
Porque el operador no abrirá una posición comercial antes de recibir notificaciones del sismógrafo.
3. Alta precisión, fácil de usar y fácil de usar.

c. ¿Por qué no se puede hacer una prueba retrospectiva al sismógrafo?
El inventor del sismógrafo era un matemático y estadístico de un experto en servicios bancarios internacionales. Tienen una comprensión de la psicología de los banqueros centrales para alinear las monedas con otras monedas. Para su información, hay dos cosas importantes:
1. El banco central tiene una "manera" de averiguar el desequilibrio natural de su moneda. Tarde o temprano intervendrán para estabilizarlo.
2. Por ciertas razones, hay otros bancos centrales que actúan deliberadamente de manera diferente primero, creando así un desequilibrio para otras monedas, lo que en última instancia obliga a otros bancos centrales a hacer algo, intervenir.
3. El sismógrafo monitorea de cerca los movimientos de todas las monedas.* Las notificaciones se enviarán inmediatamente tan pronto como ocurra el terremoto del mercado.
En general, la vela de barras en el gráfico parece normal como de costumbre, pero detrás de ella hay un fuerte tirón como dos placas de la tierra chocando.

Para ese propósito: 
Desafortunadamente,  el probador en MT4 no puede funcionar perfectamente para marcos de tiempo y multipar al mismo tiempo. El sismógrafo requiere Market Watch, pero el probador en MetaTrader no lo proporciona.
* Tester tampoco proporciona OnTimer().

- - - - -


d. Primeros pasos antes de usar el sismógrafo.
1. Asegúrese de que su MT4 tenga datos completos para todos los pares y todos los marcos de tiempo.

- - - -  el sismógrafo proporciona una función para actualizar los datos. - Simplemente haga clic en el botón de actualización y el sismógrafo lo hará automáticamente.
- - - -

2. Para una primera carga de procesamiento óptima, lo mejor es rellenar la opción de número de barras con un número razonable.- si desea ver los resultados anteriores, por ejemplo, utilizando las 200 barras predeterminadas o un máximo de 800 barras 
* Esto afectará al primer proceso cuando coloque inicialmente el sismógrafo en el gráfico.

Nota. La carga de procesamiento es razonable porque no procesa cada tick que mueve el precio. El sismógrafo solo procesará ciertos tiempos cuando sea necesario de forma automática.
- - - - -
e. Parámetros de entrada.
1. Escala para la detección de terremotos de mercado, la opción predeterminada es escala 1. 
Esta es una escala mínima que desea obtener. Si eliges la escala 1, recibirás una notificación cuando se produzca un terremoto en la escala 1 y superior.

2. Cuántas barras mostrar el gráfico, la opción predeterminada es 200 barras.* Es decir, ver los resultados anteriores.

3. Tamaño del gráfico, la opción predeterminada es 2.

4. Comprobación automática del sufijo del símbolo, la opción predeterminada es verdadera.
- Pero si es necesario, puede completar el sufijo del símbolo de acuerdo con el símbolo en su MT4.

5. Dibujar línea vertical, la opción predeterminada es verdadera. Cuando el sismógrafo detecta un terremoto en el mercado, se colocará una nueva línea vertical en la última barra como notificación en el gráfico.

6. Grosor de línea, la opción predeterminada es 1.
Puedes rellenar con 2 si quieres ver una línea más gruesa.

7. Botón de visualización (en el gráfico) para actualizar los datos, la opción predeterminada es true.

8. Sonido, la opción predeterminada es true. Cuando el sismógrafo detecta un terremoto en el mercado, reproducirá un sonido como notificación.

En esta etapa, las notificaciones se pueden personalizar en las opciones:
9. Notificación push, la opción predeterminada es true.
10. Notificación por correo electrónico, la opción predeterminada es false.
11. Notificación en el gráfico, la opción predeterminada es falsa.
- - -
Gracias y saludos cordiales.

Comentarios 2
pizzaemilio
111
pizzaemilio 2024.05.24 10:35 
 

Yohana is the best in the market. This indicator is fantastic! This can detect marketquakes very well and you can build a nice strategy. I had the pleasure of contributing to the development of the seismograph and I must say that she was most helpful in answering any questions I had. I hope the collaboration can continue in the future. I love Yahona

M Iqbal Akbar
3890
M Iqbal Akbar 2024.03.21 17:54 
 

Whatever your trading style, this indicator will improve the quality of your trading activities, imagine that you no longer need to be trapped in a market with low liquidity conditions, of course trading activities will be more effective and enjoyable. Frankly, I like this indicator, I would be even happier if one day there was an EA capable of carrying out this seismograph function. Thanks in advance Mrs Yohana. 🙏

Productos recomendados
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 Taurus All4 es un indicador de alto rendimiento, le indicará la fuerza de la tendencia y podrá observar la fuerza de la vela. Nuestro indicador tiene más de 4 confirmaciones de tendencia. Es muy simple y fácil de usar. Modos de Confirmación Confirmaciones de tendencia en velas: Cuando la vela cambia a verde claro la tendencia es alta. Cuando la vela cambia a rojo claro la tendencia es bajista. Cuando la vela cambia a rojo oscuro la tendencia es baja. Línea de tendencia Confirmacio
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicadores
Este indicador es otra variante del famoso y potente indicador Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 pero tiene un comportamiento diferente en la colocación de Orden Pendiente y Línea TP. Coloca automáticamente las líneas de retroceso de Fibonacci de las últimas barras visibles más altas y más bajas en el gráfico con: Una Orden Pendiente automática (Compra/Venta). Taking Profit 1, Taking Profit 2 es punto pivote y Taking Profit 3 para oportunidad de recompensa extendida. La m
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicadores
WPR por perfil, o WPR para profesionales Geo_WprPro es uno de los indicadores de perfil de divisas más conocidos. Muestra simultáneamente dos indicadores WPR con diferentes parámetros en forma de matriz en todos los marcos temporales de múltiples pares de divisas que forman el perfil de divisas. Como se desprende de la descripción, " WPR es un indicador líder que a menudo va por delante del gráfico de precios. El oscilador frecuentemente alcanza valores extremos antes de la reversión del precio
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Your good friend
Sergei Semenov
Indicadores
Sus buenos amigos: no se trata sólo de un indicador, sino de su asistente de confianza, diseñado para operadores que valoran la sencillez, la claridad y la estabilidad. Combina los mejores métodos clásicos de análisis técnico -niveles de soporte y resistencia, señales de inversión, señales visuales- y los presenta en el formato más claro y fácil de usar posible. Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados - especialmente para aquellos que quieren eliminar el caos, reducir
Force Index with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Índice FORCE y 2 Medias Móviles" para MT4. Sin necesidad de repintado. - Este indicador es excelente para operar con momentum en la dirección de la tendencia. - El indicador "Índice FORCE y 2 Medias Móviles" permite ver las medias móviles rápidas y lentas del índice Force. - El índice Force es uno de los mejores indicadores que combina datos de precio y volumen en un solo valor. - El índice Force es un potente oscilador que mide la cantidad de fuerza utilizada para move
True SnD
Indra Lukmana
5 (1)
Indicadores
Este indicador de Oferta y Demanda utiliza una detección única de la acción del precio para calcular y medir el área de oferta y demanda. El indicador se asegurará de que el área es fresca y tiene una zona de bajo riesgo significativo. Nuestro indicador de Oferta y Demanda ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Idea de negociación Puede establecer órdenes pendientes a lo largo de la zona de oferta y demanda. Usted puede entrar en una operac
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Night Ghost - Indicador de flecha para opciones binarias. ¡Este es un asistente confiable para usted en el futuro! - Sin redibujar en el gráfico -¡Funciona muy bien en todos los pares de divisas! -Indicador de precisión de hasta el 90% (Especialmente de noche) -No es necesario configurar durante mucho tiempo (configurar perfectamente para opciones binarias) - Señales no tardías - La aparición de una señal en la vela actual. -Perfecto para el período M1 (¡No más!) - Color de vela agrada
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Indicadores
Sin duda, este indicador se ha hecho muy popular entre los operadores. A través de la codificación de este indicador le dará los niveles más precisos posibles para su análisis comercial. También hemos añadido la posibilidad de recibir alertas cuando el precio rompa por encima o por debajo de una línea de soporte o resistencia. CÓMO USARLO Los rectángulos rojos representan su zona de resistencia/suministro. Los rectángulos verdes representan su zona de soporte/demanda. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! De eso trata este indicador. Siga este famoso dicho y esté seguro. Características: Señales de compra/venta fijadas al cierre de una barra. Funciona en todos los símbolos y en todos los marcos temporales. Línea láser de tendencia de mercado visual clara, flechas de señal de Compra/Venta, medidor de fuerza de mercado, cajas TP1 & TP2. Señales visuales cuando entrar, cuando salir del mercado. Sin repintado. Compatible con EA flexible para la automatización de operacion
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Currency Index permite a los operadores visualizar cualquier índice de ocho divisas principales. Utiliza un cálculo especial que tiene en cuenta pares de divisas específicos y sus ponderaciones. Las ponderaciones por defecto se basan en los resultados de la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI. Gracias a esta ventaja, el operador puede ver la verdadera fuerza y debilidad de cada divisa. Nota: Si el indicador se utiliza en el Probador de Estrategias (versión demo), por fav
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador SuperTrend AI es una novedosa forma de tender puentes entre el método de aprendizaje automático K-means clustering y los indicadores técnicos. En este caso, aplicamos la agrupación de K-Means al famoso indicador SuperTrend. USO Los usuarios pueden interpretar el trailing stop de SuperTrend AI de forma similar al indicador SuperTrend normal. El uso de factores mínimos/máximos más altos devolverá señales a más largo plazo. (imagen 1) Las métricas de rendimiento mostradas en cada se
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Beast Super Signal
Dustin Vlok
4.73 (89)
Indicadores
¿Está buscando un potente indicador de compraventa de divisas que pueda ayudarlo a identificar oportunidades comerciales rentables con facilidad? No busque más allá de Beast Super Signal. Este indicador basado en tendencias fácil de usar monitorea continuamente las condiciones del mercado, buscando nuevas tendencias en desarrollo o saltando sobre las existentes. Beast Super Signal da una señal de compra o venta cuando todas las estrategias internas se alinean y están en 100% de confluencia entr
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Indicadores
TPSproTrend PRO       - este es un indicador de tendencia que analiza automáticamente el mercado y proporciona información sobre la tendencia y sus cambios, además de mostrar puntos de entrada para las operaciones       ¡sin redibujar! ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   INSTRUCCIONES   ENG   -   VERSIÓN MT5 Funciones principales: Señales de entrada precisas       ¡SIN REPINTAR! Una vez que aparece una señal, ¡sigue siendo válida! Esto es una diferencia significativa con repintar indicadores que podrían propo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicadores
Introduciendo el       Gráficos   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en
Otros productos de este autor
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
Indicadores
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif A2SR para MT5 Indicador: Oferta y Demanda Reales Automatizadas (S/R). + Instrumentos de Trading. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog Potente, Genuino y Ahorra Tiempo para Tomar Decisiones de Trading Más Inteligentes. + Objetos Compatibles con EA. Ventajas Clave Niveles de SR Reales Avanzad
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (61)
Indicadores
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif A. ¿Qué es A2SR ?   * Es un indicador técnico líder (sin repintado, sin retraso). -- Guía : -- en https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- y https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog A2SR tiene una técnica especial para determinar los niveles de Soporte (demanda) y Resistencia (oferta). A diferencia de la forma ordinaria que vimos en la red, A2SR tiene un concepto original para determinar los niveles real
SR Key Breakout and Jump Levels
Yohana Parmi
4.7 (10)
Indicadores
Niveles clave de ruptura y salto/caída. Sin retardo. Sin repintado. La línea de tendencia es útil para detectar el patrón, que está destinado para el patrón de triángulo, líneas de soporte y resistencia, y como una línea de ruptura hacia arriba o hacia abajo. Las líneas de tendencia se forman primero antes de que el precio del par la alcance. Por lo tanto, no se repinta. Cada línea tiene una descripción, como Soporte, Resistencia, Soporte Actual como ruptura clave a la baja, y Resistencia Actual
Trading Planner Semi Automated EA
Yohana Parmi
5 (7)
Utilidades
EA Semi Automatizado para trabajar como su asistente de trading. Visión general El planificador de operaciones le hará actuar como los operadores profesionales en los mercados reales. Antes de entrar en los mercados, hacen un plan para sus operaciones, filtrando todas las oportunidades en todos los marcos de tiempo. Trading Planner se puede utilizar para todos los marcos de tiempo (M1 ~ MN). Simplemente dibuje la línea de tendencia como tendencia y Soporte/Resistencia . En esta versión , las opo
Market Sentiment and Sideways level
Yohana Parmi
5 (3)
Indicadores
Esto es lo que esperamos : Los buenos números en las noticias deberían hacer que la divisa relacionada se fortalezca, y las malas cifras en las noticias deberían hacer que la divisa relacionada se debilitara. Pero el hecho es que Los buenos números en las noticias que se han escrito en el calendario de noticias económicas no siempre podrían hacer instantáneamente que la moneda relacionada se vuelva más fuerte. Y viceversa, las malas cifras no siempre pueden hacer que la divisa correspondiente se
Trades Manager MT4
Yohana Parmi
5 (3)
Utilidades
Qué puede hacer Trades Manager por sus operaciones . Reúne todas las posiciones de las órdenes en un gráfico (fig. 1). Todas las órdenes se agruparán por símbolo del par, suma de posiciones de la orden, lotes, pips en curso y ganancias/pérdidas. Todas las órdenes se resumirán y se mostrarán en la parte inferior del panel. Puede establecer automáticamente el objetivo de beneficio, el stop loss y la colocación del stop profit para cada orden (fig. 4). Desde un gráfico, será más fácil controlar y g
Trailing Master with Trading Buttons
Yohana Parmi
Utilidades
Toma el control de tus operaciones con Trailing Master. Operaciones inteligentes más seguras Ejecuta órdenes de trading sin esfuerzo con controles intuitivos y el EA gestionará todas tus posiciones. Precisión al alcance de tu mano Ajusta fácilmente el tamaño de tu lote con los botones + y -, lo que te brinda total flexibilidad en la gestión de operaciones. Maximiza ganancias, minimiza riesgos Las funciones TSS (Trailing Stop Surplus) y TSL (Trailing Stop Loss) ajustan automáticamente la línea
Filtro:
pizzaemilio
111
pizzaemilio 2024.05.24 10:35 
 

Yohana is the best in the market. This indicator is fantastic! This can detect marketquakes very well and you can build a nice strategy. I had the pleasure of contributing to the development of the seismograph and I must say that she was most helpful in answering any questions I had. I hope the collaboration can continue in the future. I love Yahona

Yohana Parmi
11490
Respuesta del desarrollador Yohana Parmi 2024.05.24 13:18
Thank you very much, - I really appreciate it. I will continue to develop this system in the future.
M Iqbal Akbar
3890
M Iqbal Akbar 2024.03.21 17:54 
 

Whatever your trading style, this indicator will improve the quality of your trading activities, imagine that you no longer need to be trapped in a market with low liquidity conditions, of course trading activities will be more effective and enjoyable. Frankly, I like this indicator, I would be even happier if one day there was an EA capable of carrying out this seismograph function. Thanks in advance Mrs Yohana. 🙏

Yohana Parmi
11490
Respuesta del desarrollador Yohana Parmi 2024.03.22 03:33
Thank you very much, - I really appreciate it.
I will continue to work hard in developing Seismograph and its EA.
Respuesta al comentario