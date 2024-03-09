The Seismograph Marketquake Detector

El Detector de Terremotos del Mercado

Cualquiera que sea la forma en que opere, definitivamente desea evitar la entrada en el mercado de baja liquidez.- El sismógrafo lo ayudará en el momento adecuado para ingresar al mercado antes del repunte del mercado.

Sin embargo, a pesar de que se ha asegurado de ingresar en momentos de mercado que deberían estar ocupados, el hecho es que muchas personas a menudo están atrapadas en mercados con baja liquidez.

Después de varias horas de espera, el mercado de repente se llenó, pero... Resultó que muchas personas estaban ahora en la dirección opuesta del mercado.





Es realmente agotador si la gente tiene que esperar a que el negativo flotante tarde mucho tiempo, o incluso si la gente tiene que reducir la pérdida o detenerse la pérdida.

 Por favor, no lo alquile antes de leer la descripción del producto.* Después de leer la descripción, comprenderá cómo el sismógrafo funciona mejor para usted.- - - - - La base de trabajo del sismógrafo es la observación del mercado.* El sismógrafo no se puede ejecutar en el probador porque MT4 no proporciona la función Market Watch y OnTimer() en el backtest.- - - - - El sismógrafo sólo puede funcionar correctamente en corredores regulados. Los corredores no regulados crean un desequilibrio irracional en las divisas,

lo que puede generar resultados imperfectos para The Sismograph.

(!) Si utiliza un corredor no regulado, no utilice el sismógrafo.

un. ¿Qué es el sismógrafo?

1. El inventor del sismógrafo fue un matemático y estadístico que tenía conocimientos de psicología de la banca central.

- Fue una oportunidad extraordinaria para mí crear el programa, - gracias.





2. Un auténtico indicador adelantado. El Sismógrafo es un indicador adelantado, auténtico y genuino (el 100% no utiliza indicadores MetaTrader incorporados).* Este concepto es original y nunca se ha publicado en Internet.- - - - - Indicador adelantado significa conocer las primeras señales antes de que suceda algo. Sin repintado, sin revestimiento.- - - - -





3. Detector de terremotos de mercado.

Por ejemplo, en el caso de los volcanes, los sismógrafos proporcionan señales antes de que el volcán entre en erupción.

El uso de sismógrafos en el mercado es para avisar cuando ocurre un terremoto en el mercado, aunque las barras en el gráfico parezcan ser normales.





Al igual que el término que hemos escuchado: "calma antes de la tormenta", el sismógrafo te lo dirá antes de que llegue la tormenta.





4. Par y marco de tiempo. Para la versión actual, el sismógrafo funciona para EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD y USDCHF con los mejores marcos de tiempo en M15 y M30. - Pero puedes usar M5 si quieres recibir más notificaciones.- - - - -a. El marco de tiempo aquí se refiere a la distancia en cada momento en que el sismógrafo verifica si hay terremotos en el mercado, * no calculando las barras de datos en esa escala. * Porque el Sismograma lee los cambios de precios de Market Watch.





b. El período de tiempo que elija es solo para mostrar los resultados anteriores en cada cambio de bar.c. Las mejores monedas para entrar son EURUSD y GBPUSD según sus características de movimiento. - O puede probar los 5 pares que se proporcionan en la versión actual.





d. También puede colocar el sismógrafo en varios marcos de tiempo a la vez para cada par. - Ejemplo: EURUSD - M5, M15, M30 y H1.





5. Al observar la línea vertical como un marcador de terremoto de mercado en la captura de pantalla,

podemos ver una oportunidad mayor que otros métodos que son comunes en Internet.





6. Nota.El Sismógrafo no está a la venta, solo se alquila.





b. ¿Por qué el sismógrafo es necesario para los comerciantes?

1. Regenerar la confianza positiva en los movimientos del mercado.

2. Reduzca el riesgo mediante la creación de mejores hábitos comerciales.

Porque el operador no abrirá una posición comercial antes de recibir notificaciones del sismógrafo.

3. Alta precisión, fácil de usar y fácil de usar.





c. ¿Por qué no se puede hacer una prueba retrospectiva al sismógrafo?

El inventor del sismógrafo era un matemático y estadístico de un experto en servicios bancarios internacionales. Tienen una comprensión de la psicología de los banqueros centrales para alinear las monedas con otras monedas. Para su información, hay dos cosas importantes:

1. El banco central tiene una "manera" de averiguar el desequilibrio natural de su moneda. Tarde o temprano intervendrán para estabilizarlo.

2. Por ciertas razones, hay otros bancos centrales que actúan deliberadamente de manera diferente primero, creando así un desequilibrio para otras monedas, lo que en última instancia obliga a otros bancos centrales a hacer algo, intervenir.

3. El sismógrafo monitorea de cerca los movimientos de todas las monedas.* Las notificaciones se enviarán inmediatamente tan pronto como ocurra el terremoto del mercado.

En general, la vela de barras en el gráfico parece normal como de costumbre, pero detrás de ella hay un fuerte tirón como dos placas de la tierra chocando.





Para ese propósito:

Desafortunadamente, el probador en MT4 no puede funcionar perfectamente para marcos de tiempo y multipar al mismo tiempo. El sismógrafo requiere Market Watch, pero el probador en MetaTrader no lo proporciona.

* Tester tampoco proporciona OnTimer().





d. Primeros pasos antes de usar el sismógrafo.

1. Asegúrese de que su MT4 tenga datos completos para todos los pares y todos los marcos de tiempo.





- - - - el sismógrafo proporciona una función para actualizar los datos. - Simplemente haga clic en el botón de actualización y el sismógrafo lo hará automáticamente.

- - - -





2. Para una primera carga de procesamiento óptima, lo mejor es rellenar la opción de número de barras con un número razonable.- si desea ver los resultados anteriores, por ejemplo, utilizando las 200 barras predeterminadas o un máximo de 800 barras

* Esto afectará al primer proceso cuando coloque inicialmente el sismógrafo en el gráfico.





Nota. La carga de procesamiento es razonable porque no procesa cada tick que mueve el precio. El sismógrafo solo procesará ciertos tiempos cuando sea necesario de forma automática.

- - - - -

e. Parámetros de entrada.

1. Escala para la detección de terremotos de mercado, la opción predeterminada es escala 1.

Esta es una escala mínima que desea obtener. Si eliges la escala 1, recibirás una notificación cuando se produzca un terremoto en la escala 1 y superior.





2. Cuántas barras mostrar el gráfico, la opción predeterminada es 200 barras.* Es decir, ver los resultados anteriores.





3. Tamaño del gráfico, la opción predeterminada es 2.





4. Comprobación automática del sufijo del símbolo, la opción predeterminada es verdadera.

- Pero si es necesario, puede completar el sufijo del símbolo de acuerdo con el símbolo en su MT4.





5. Dibujar línea vertical, la opción predeterminada es verdadera. Cuando el sismógrafo detecta un terremoto en el mercado, se colocará una nueva línea vertical en la última barra como notificación en el gráfico.





6. Grosor de línea, la opción predeterminada es 1.

Puedes rellenar con 2 si quieres ver una línea más gruesa.





7. Botón de visualización (en el gráfico) para actualizar los datos, la opción predeterminada es true.





8. Sonido, la opción predeterminada es true. Cuando el sismógrafo detecta un terremoto en el mercado, reproducirá un sonido como notificación.





En esta etapa, las notificaciones se pueden personalizar en las opciones:

9. Notificación push, la opción predeterminada es true.

10. Notificación por correo electrónico, la opción predeterminada es false.

11. Notificación en el gráfico, la opción predeterminada es falsa.

- - -

Gracias y saludos cordiales.



