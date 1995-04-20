Inside Bar Pattern mg

Indicador Crypto_Forex INSIDE Bar Pattern para MT4.





- El indicador "INSIDE Bar" es un indicador muy potente para operar con Price Action.

- El indicador detecta patrones INSIDE Bar en el gráfico:

- INSIDE Bar alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- INSIDE Bar bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Sin repintado, sin demora, alta relación R/R (recompensa/riesgo).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- El indicador "INSIDE Bar Pattern" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.