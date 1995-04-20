HTF Moving Averages Cross mh
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.31
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "HTF Moving Averages Cross" para MT4.
- Mejora tus métodos de trading con el potente indicador HTF Moving Averages Cross para MT4. HTF significa un marco temporal más amplio.
- Este indicador es excelente para operadores de tendencia con entradas de acción del precio.
- Te permite adjuntar medias móviles rápidas y lentas de un marco temporal más amplio a tu gráfico actual; este es un método profesional.
- HTF MAs Cross cuenta con alertas integradas para móviles y PC.
- Este indicador te permite obtener ganancias considerables con bajo riesgo.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.