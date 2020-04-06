GoldStar MT4
- Asesores Expertos
- Marek Kvarda
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
GoldStar EA es un programa de trading totalmente automatizado (Asesor Experto) diseñado exclusivamente para operar con oro (XAU/USD).
Analiza múltiples marcos temporales para detectar oportunidades de trading de alta probabilidad e integra herramientas avanzadas de gestión de operaciones, todo ello sin dejar de ser fácil de configurar y operar.
Principales ventajas del EA GoldStar
- Algoritmo avanzado que escanea múltiples marcos temporales en busca de señales de entrada óptimas.
- Gestión del dinero y protección del capital integradas para minimizar el riesgo.
- Resultados estables y consistentes respaldados por extensas pruebas históricas.
- Configuración simple y fácil de usar - listo para operar en minutos.
- Excelente relación rendimiento-precio - trading de nivel profesional a un coste asequible.
¿Por qué elegir GoldStar EA?
Opere con oro de manera eficiente, libre de decisiones emocionales y con una estrategia probada. GoldenStar EA es perfecto tanto para principiantes como para traders experimentados que buscan una rentabilidad constante con un riesgo controlado.