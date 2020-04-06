Precision Scalper Pro

Su mejor aliado para operar

Conozca Precision Scalper Pro, un algoritmo de trading de última generación diseñado para agilizar el trading con una precisión y eficiencia milimétricas. Sin botones ni pantallas extravagantes, sólo operaciones directas con la mejor lógica y beneficios en mente. Hace el trabajo para que usted no tenga que hacerlo. Los requisitos mínimos de capital para empezar con la posibilidad de ajustar la configuración de gestión de riesgos.

¿Por qué Precision Scalper Pro?

Adapte parámetros como el tamaño del lote, la gestión del riesgo y las reglas de entrada/salida para que se ajusten a su estilo y objetivos personales de negociación.

Interactúa con muy pocos parámetros y es muy eficaz a la hora de encontrar las mejores oportunidades de inversión.

Deje que Precision Scalper Pro gestione las operaciones por usted las 24 horas del día, eliminando las emociones y los errores humanos, y garantizando que las operaciones se ejecuten a tiempo.

Utilice sólidas herramientas de gestión de riesgos, incluidas las funciones de stop loss, take profit y trailing stop, para salvaguardar su capital y maximizar la rentabilidad.

Obtenga asistencia dedicada con la instalación, configuración y cualquier pregunta o problema que pueda tener.

Optimizado para operar con XAUUSD en los marcos temporales M15 - H1, garantizando operaciones precisas y eficaces. También opera con otros instrumentos.

Transforme su experiencia de trading con Precision Scalper Pro y libere todo el potencial del trading automatizado. Descárguelo ahora y comience su viaje hacia el éxito financiero.


Productos recomendados
The Last Fractals MT4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
The Last Fra ctals, es un sistema de trading que utiliza fractales para determinar las correcciones del mercado. The Last Fractals es un sistema que detecta un punto de entrada e inicia un algoritmo operativo. Este algoritmo es diferente si la entrada es correcta o incorrecta. Desde las entradas puedes controlar el lotage inicial del algoritmo, si la operación va en tu contra el lotage se mantiene, pero si va a tu favor el lotage se incrementa para mejorar tu beneficio. Puede descargar la de
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
IRobot Alligators es un Asesor Experto basado en la teoría del caos y en el indicador técnico Alligator. Este asesor experto consiste en tres líneas, superpuestas en un gráfico de precios, que representan la mandíbula, los dientes y los labios del Alligator. Fue diseñado para ayudar a confirmar que una tendencia está en vigor y en qué dirección. Como ocurre con todas las medias móviles, la más corta (verde) se mueve primero, seguida de la media (roja) y luego de la más larga (azul). Si las tres
Alligator Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
¡10 copias a 149 $! El próximo precio será de $ 499. SYDNEY TRADE X aplica la tecnología inteligente de vanguardia de BTN TECHNOLOGY para ayudarlo a crear resultados óptimos para sus operaciones. En particular, el modo perfecto le permite intercambiar ganancias al 100% (pero es necesario garantizar fondos suficientes). Si el modo perfecto es para usuarios avanzados, los principiantes o aquellos que prefieren el comercio seguro pueden usar el modo seguro. El modo seguro realiza la liquidació
Hunter on the channel breakout Bot
Aleh Sasonka
Asesores Expertos
Cazador en la ruptura del canal Bot El Asesor Experto coloca la cantidad necesaria de órdenes pendientes BuyStop y SellStop con niveles predefinidos StopLoss y TakeProfit a la hora especificada diariamente. El EA calcula el ancho del canal utilizando el indicador ZigZag y establece una cuadrícula de órdenes pendientes BuyStop y SellStop de acuerdo con la configuración especificada. El primer par de órdenes pendientes BuyStop y SellStop se coloca a una distancia predeterminada de los bordes del c
EA Grid Ultimatum
Dmitry Shutov
Asesores Expertos
Antecedentes El EA negocia una rejilla de órdenes utilizando la técnica de martingala. Está diseñado para operar con varias divisas. Abre y cierra un gran número de órdenes. Seguimiento de mi cuenta: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Ventajas Los resultados de las operaciones son visibles todos los días. El EA funciona 24/5. No es sensible a las condiciones de trading. Adecuado para un rápido aumento del depósito. Fácil de usar. Recomendaciones Utilice el EA en varios pares simult
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
Asesores Expertos
Rejilla avanzada - Sólo un Asesor Experto con una configuración mínima que le permite operar utilizando una rejilla de órdenes. El Asesor Experto no utiliza ningún indicador. Ajustes : Período - Marco de tiempo del gráfico. LotRisk - Detección automática de lotes. Si LotRisk=0 , no funciona. Lote - Lote fijo. Nivel - Nivel de precio entre órdenes (en puntos). OrdersClose - Cierre parcial de órdenes. Parámetro de 0 a 3. OrdersClose=0 - Desactivado. OrdersClose=1 - Para todos los tipos de órden
FREE
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
Day Trade King EA
Thomas Bradley Butler
Asesores Expertos
OPTIMIZAR EA ANTES DE BACKTEST Y EL USO. ARCHIVO DE CONJUNTO DE PRUEBA EN LOS COMENTARIOS Day Trade King es un EA basado en el indicador Day Trade King que se encuentra aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/73020 El EA está equipado con entradas de gestión de dinero para gestionar el riesgo de la EA. El EA se basa en los toros y los osos. Encontrar la mejor optimización para el activo y el marco de tiempo. O si lo prefiere utilizar el indicador para el comercio manual.
Karina Scalper Advisor
Dmitriy Kudryashov
Asesores Expertos
El Asesor Experto "Karina" negocia basándose en las señales del indicador Varias Medias Móviles y "promediando" las órdenes abiertas. Las señales se filtran basándose en el indicador Relative Strength Index . El nivel de TakeProfit(TP) se fija al abrir la primera operación. Si el mercado se invierte, se abrirán nuevas órdenes en la dirección de la primera orden, seguidas de la "cobertura" de las órdenes perdedoras con las rentables. Se recomienda tener un depósito grande y/o una cuenta de céntim
Simply System Trend Line
Szymon Palczynski
5 (1)
Asesores Expertos
Personalmente me encantan los robots de trading, pero hay muchas situaciones en las que el trading semiautomático es superior a la automatización. El sistema es muy sencillo y eficaz. Trend lines are typically used with price charts, however they can also be used with a range of technical analysis charts such as CCI and RSI.  ¿Qué es la línea de tendencia? La línea de tendencia es una línea que delimita el movimiento de los precios. Se forma cuando se puede trazar una línea diagonal entre un
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
El sistema aplica niveles Fibo. Aparte de los niveles Fibo básicos (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;), el EA cuenta con niveles personalizados (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Puede decidir los niveles a partir de los cuales desea operar. Ejemplo de operación: cuando el mercado es alcista y el precio retrocede hasta los niveles (como recordamos, seleccionamos los niveles por nuestra cuenta), el EA abre órdenes de compra. Lo contrario ocurre con las órdenes de venta. El EA puede trabajar en tres modos. C
Artificial Neural Network Plus
Vladimir Tkach
3.67 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto negocia las señales de una red neuronal artificial con una capa oculta. La presencia de una señal se comprueba al cierre del período especificado. PARÁMETROS PRINCIPALES Opción neta - configuración de la red de órdenes. Al colocar una orden de mercado (no pendiente, orden pendiente offset=0 ) de acuerdo con una señal, se establece la orden de red. Están disponibles las siguientes direcciones: seguir la tendencia , contra la tendencia y ambas direcciones . El número de órdenes c
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
ForExMachina 2
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
ForExMachina 2 - El motor cuantitativo de la volatilidad Trading Automatizado de Acción de Precios | Seguimiento de Tendencias | Recuperación Inteligente (Diseñado con precisión para XAUUSD y pares de divisas volátiles) Operar con precisión de máquina Deje de confiar en indicadores rezagados. ForExMachina 2 es un robot de trading de última generación diseñado para explotar la única constante en los mercados financieros: La volatilidad . Construido específicamente para la plataforma MetaTrader 4
Venus Mt4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
¿Conoces algún EA que supere los 400 años de prueba? ¿Conoce algún EA que supere los 20 AÑOS de prueba? ¿Conoce algún EA que supere los 210.240.000 AÑOS DE PRUEBA? ¿Conoce algún EA que supere los 271.176 AÑOS DE PRUEBA? Venus no es un EA es tu EA. ¿Quieres acompañar a Venus al siguiente nivel de trading neuronal? Sólo tienes que descargarlo y probarlo tú mismo. Además probarlo es gratis. ¿No vas a probarlo? Venus es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. La a
Evolved Trends
Thomas Bradley Butler
Asesores Expertos
OPTIMIZAR ANTES DE PROBAR Y UTILIZAR PARA ENCONTRAR LAS MEJORES ENTRADAS ¡Hola, comerciantes! ¿Quiere un asesor experto de última generación para su plataforma MT4? ¡No busques más que Tendencias Evolucionadas! Este poderoso algoritmo comercial, creado con tecnología de aprendizaje automático, se enfoca en operar con GBP/USD en marcos de tiempo de 1 hora. Pero bueno, ¡siéntete libre de experimentar con otros activos y plazos de optimización! Simplemente personalice las entradas para que coinci
Fx4lights
Vladimir Deryagin
Asesores Expertos
El Asesor Experto consta de cuatro indicadores populares: Media móvil Estocástico MACD ZigZag Es posible utilizar los cuatro indicadores tanto juntos, como individualmente, seleccionando la combinación necesaria. Ajustes básicos del Asesor Experto Magic - número mágico de la orden Volumen - volumen de las operaciones abiertas Slippage - deslizamiento del precio al abrir órdenes. StopLoss - cerrar órdenes después de alcanzar una cierta pérdida en puntos, TakeProfit - ganancia deseada en puntos.
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Multi currency EA es un Asesor Experto multidivisa totalmente automatizado. No utiliza Martingala y el comercio de cuadrícula. Utiliza stop loss para proteger los fondos. Negocia órdenes pendientes en tiempo aceptable. Las órdenes pendientes no comprometidas se eliminan después de que el EA deja de operar. Ejecución de Mercado - Se aplica la Ejecución de Mercado - take profit y stop loss se colocan después de que la orden se ejecuta y se modifica por la configuración del EA. El EA está diseñado
EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
La Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD) es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores y analistas para identificar tendencias y posibles señales de compra o venta en un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Es esencialmente una combinación de dos medias móviles, a menudo denominadas medias móviles "rápida" y "lenta". A continuación se explica cómo se calcula el MACD: Media móvil rápida (EMA de 12 periodos): Se trata de
Ultimate Arrows EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on the very popular Ultimate Arrows Indicator and our proprietary signal filtering system together with the Martingale method, which together produce a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns. The advisor's algorithm is based
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Asesores Expertos
El Grid EA (con modo inteligente) se basa en una estrategia con un canal de rejilla dinámica que puede soportar una larga ausencia de retroceso. El robot puede ser utilizado para el comercio de cualquier instrumento después de una optimización adecuada. Con los parámetros por defecto, se recomienda para: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitorización del EA: https: //www.mql5.com/ru/signals/538873 Características principales Operaciones totalmente automatizadas Protección de depósitos pe
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Crossover + RSI EA — Un Sistema de Tendencias Limpio, Fiable y Que Simplemente Funciona ¿Buscas un EA simple, disciplinado y efectivo, sin complicaciones innecesarias? Este EA está creado para traders que quieren entradas claras, confirmación sólida y una gestión de riesgo inteligente que se adapta al mercado. MA Crossover + RSI EA combina un método clásico de seguimiento de tendencias con confirmación de impulso, ofreciendo señales de alta calidad, menos falsos positivos y eje
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El EA de las Bandas de Bollinger es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para analizar la volatilidad de los precios y los posibles puntos de reversión de los precios en los mercados financieros, como las acciones, las divisas o las criptodivisas. Constan de tres líneas: La banda media: Suele ser una media móvil simple (SMA) del precio durante un periodo específico. El periodo más utilizado es el de 20 años. La banda superior: Es la suma de la banda m
Mind the Gaps
Staffan Ofwerman
Asesores Expertos
Este Asesor Experto utiliza tres Medias Móviles para encontrar la dirección de la tendencia. Hay tres diferentes medias móviles que tiene que estar en el orden correcto y la EA está buscando esto en diferentes marcos de tiempo para asegurarse de que está en el orden de comercio. Luego el EA buscará tanto el Estocástico como el RSI en diferentes marcos de tiempo antes de que todo se vea bien. Ahora tomará una operación de COMPRA o VENTA, dependiendo de los indicadores. Establecerá el Stop Loss y
Trend and correction expert
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
El Asesor Experto encuentra fuertes movimientos de tendencia de un par de divisas durante el número especificado de barras. También encuentra la corrección de esta tendencia (para el mismo período). Cuando la tendencia es lo suficientemente fuerte, y la corrección es igual a los valores especificados en los parámetros del EA, el Asesor Experto abre una operación en la dirección de la tendencia. La ventaja de esto es que el EA no comprará en el máximo de la tendencia o venderá en su mínimo - el E
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
"RSI" suele referirse al Índice de Fuerza Relativa, un indicador técnico utilizado en los mercados financieros para analizar la fortaleza o debilidad del precio de un activo. "Cuadrícula pendiente" puede sugerir una estrategia de negociación específica que combina órdenes pendientes con técnicas de negociación en cuadrícula. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico utilizado en el trading para evaluar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Mide la velocidad y el ca
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
El EA CrownFVG es un sistema de trading de precisión Breakout + Fair Value Gap (FVG) diseñado para proporcionar beneficios consistentes en el marco temporal M5 . Construido con una arquitectura de scalping multigrupo, este EA combina conceptos de trading institucional con velocidad algorítmica para identificar y operar las ineficiencias del mercado donde el precio es más probable que reaccione - los Fair Value Gaps. Desarrollado para los comerciantes que valoran la precisión, el control y la pr
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Nexus EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Nexus EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo. Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Bazooka EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Bazooka EA – Asesor Experto de Tendencia y Momentum para MT4 La configuración predeterminada está ajustada para realizar backtests del EA en GOLD M5 (método Open Prices) desde principios de 2024 hasta la actualidad. Puede encontrar los ajustes óptimos para otros marcos temporales en la sección de comentarios. Bazooka EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 , diseñado para operar movimientos direccionales del mercado mediante la combinación de confirmación de tendencia y
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y adelante, con un plan claro para el stop y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entrad
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Asesores Expertos
Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cu
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Asesores Expertos
Goldzilla Scalping M1 Comprobar mi cartera Comunidad MQL5 Algo Trading https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Asesor Experto Profesional de Scalping en Oro (XAUUSD) Goldzilla Scalping M1 es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) utilizando una estrategia de scalping en el marco temporal M1 . Este EA está construido para capturar los movimientos de precios a corto plazo en el altamente volátil mercado del oro, manteniendo un estricto
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo (245% de ganancia en un mes - Depósito 340$ ganancia 1080$) - Precio real final es de 999 $ - Descuento y el precio es de 199 $, El precio se incrementará después de 2 compras. Bienvenido, Gold GANN Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed small Stop loss. Después de la compra, ¡Recibirá un EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) - Actualización de por vida gratis Sin Martingala, Sin Rejilla, S
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Asesores Expertos
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Señales de seguimiento real: Por favor, consulte los enlaces en mi perfil Greedy Red es un Asesor Experto está diseñado en base a Volume Profile FR . Volume Profile FR calcula el volumen en los niveles de precios (el indicador de volumen típico muestra sólo los volúmenes de las velas). Con el volumen de los niveles de precios, puede identificar áreas importantes que tienen el potencial de revertir. T
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
Heiken Ashi EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Asesores Expertos
Heiken Ashi EA MT4 es un sistema de trading completamente automatizado que lleva las velas Heiken Ashi Clásicas o Suavizadas a otro nivel. Abre operaciones según los cambios de color de Heiken Ashi y ofrece una configuración altamente personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading. Permite seleccionar qué vela Heiken Ashi (de la 2 a la 10) debe activar la primera operación. Además, incluye una función de limitación de distancia para evitar múltiples entradas en niveles de precios
Otros productos de este autor
EagleEye Advisor
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
Eleva tu trading con EagleEye! En los mercados acelerados de hoy, el éxito requiere precisión, conocimiento y las herramientas adecuadas. EagleEye es tu mejor aliado en el trading, diseñado para potenciar tu camino con análisis avanzados y gestión de riesgos personalizable. Equipado con indicadores de vanguardia como RSI, Medias Móviles, Bandas de Bollinger, Estocástico, A/D, MFI, ATR, Volumen y MACD, EagleEye analiza datos históricos para identificar oportunidades de trading de alta probabil
Xalpha Scalps
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
X-ALPHA SCALPS MT4  | $50 One-Time | 10 Activations  Designed for Gold, Crypto & Volatility Markets X-ALPHA SCALPS -  Quantum Trading Expert Advisor —the ultimate solution engineered for high-frequency, precision trading across forex, cryptocurrency, and commodities. Designed with cutting-edge technology and refined by advanced mathematical models,  this EA transforms your trading strategy into a dynamic, high-performance engine. Hybrid Algorithmic Mastery: Multi-Strategy Integration: Seamlessly
Quick Gold Scalper
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
Mejor rápida Scalper toda la lógica ya calculado y toma ganancias de forma automática. Utiliza el tamaño de lote automático y se abre a aproximadamente margen disponible tanto de mercado y órdenes pendientes. Utilizar con min 500 saldo de la cuenta. Póngase en contacto conmigo o comprar una de mis otras aplicaciones para más características. Utiliza RSI, MACD, Stoch's, Bollinger, MFI, A/D, y ATR para la lógica del comercio. Ya implementado todos los ajustes sin necesidad de entradas.
Kyandoru Trader
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
KYANDORU EA - Inteligencia Comercial de Precisión Kyandoru no es sólo otro Asesor Experto - es un sistema de negociación probado en batalla diseñado para la precisión, adaptabilidad y ejecución de riesgo controlado. Construido desde cero para la volatilidad del mundo real, Kyandoru combina el conocimiento de la estructura del mercado , entradas dinámicas basadas en ATR , y la lógica de órdenes pendientes de grado institucional para dominar las condiciones modernas de forex. Características p
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario