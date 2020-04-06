RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control

RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - El Salvador de Cuentas Prop Firm Definitivo

¿Está cansado de fallar en sus desafíos de Prop Firm (FTMO, MFF, etc.) debido a un solo error emocional o un lapso momentáneo en la gestión de riesgos? RiskGuardian Pro es su Sistema de Disciplina Obligatoria diseñado para ayudarle a aprobar evaluaciones y proteger su cuenta fondeada.

🔥 Puntos de Dolor Centrales Resueltos:

* Bloqueo Rígido Anti-Emocional (Anti-Tilt Hard Lock): Cierra instantáneamente todas las operaciones y bloquea el terminal en el momento en que se alcanza su límite máximo de reducción diaria (por ejemplo, 4%). Elimina por completo el trading por venganza.

* Cálculo de Lotes con un Clic: Deje de calcular manualmente. Simplemente ingrese el riesgo monetario deseado y el sistema calculará automáticamente el tamaño de lote perfecto, asegurando que cada operación cumpla con las reglas de Prop Firm.

* Protección de la Cuenta Fondeada: Garantiza que nunca incumplirá los estrictos límites de reducción diaria o total, manteniendo su estado fondeado a salvo de violaciones costosas.

💸 La Inversión: El costo de RiskGuardian Pro es significativamente menor que pagar por una sola repetición del examen de Prop Firm. Es el seguro más barato y efectivo para su carrera como trader.